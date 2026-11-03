অগ্নিনির্বাপণ বিধিতে সরলীকরণ, আয়ুষ্মান ভারতের প্যাকেজ পুনর্বিবেচনার দাবি বেসরকারি হাসপাতালগুলির

অগ্নিনির্বাপণ বিধিতে সরলীকরণ, আয়ুষ্মান ভারতের প্যাকেজ পুনর্বিবেচনার দাবি বেসরকারি হাসপাতালগুলির
Private Hospitals Organisations Meets WB Health Minister: এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হিংসা প্রতিরোধের বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে । বিস্তারিত জানতে পড়ুন নিম্নলিখিত প্রতিবেদন ৷
Published : November 3, 2026 at 10:54 AM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সোমবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করল অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটালস অ্যান্ড নার্সিংহোমস । হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধি, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের চিকিৎসার প্যাকেজের দর পুনর্বিবেচনার মতো একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এদিন । অন্য কয়েকটি রাজ্যে অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে, তা এ রাজ্যেও চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক রাজীব পাণ্ডে ।
সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোম প্রথমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় । উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি চিকিৎসক এইচ এম প্রসন্ন ছাড়াও অনেকে ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর প্রেসক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন । সেখানে রাজীব পাণ্ডে জানান, দেশের ছোট ও মাঝারি বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের একটি বৃহৎ সংগঠনের জাতীয় সভাপতিও এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । ওই সংগঠনের প্রায় 60-70 হাজার সদস্য রয়েছেন ।
তাঁর কথায়, "পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে । বিশেষ করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে অন্য রাজ্যে কয়েকটি প্রস্তাব কার্যকর করা হয়েছে । সেগুলি এ রাজ্যেও চালু করার জন্য জাতীয় সভাপতির মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷"
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হিংসা প্রতিরোধের বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে । চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 2009 সালের মেডিক্যাল আইন দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে । রাজীবের দাবি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ওই আইন কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে ।
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কয়েকটি চিকিৎসার প্যাকেজের দর নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে বেসরকারি হাসপাতালগুলির সংগঠন । রাজীবের বক্তব্য, ছোট ও মাঝারি হাসপাতালগুলিতে বিপুল সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা হয় । কিন্তু কয়েকটি চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্যাকেজের দর যথেষ্ট নয় । ফলে ওই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে হাসপাতালগুলিকে ।
তাঁর কথায়, "এটি সর্বভারতীয় স্তরের সমস্যা । কয়েকটি প্যাকেজের দর পুনর্বিবেচনা করা হলে রোগীদের আরও বেশি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে ।" বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছেও পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকা সত্ত্বেও রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজীব বলেন, "ছোট ও মাঝারি হাসপাতালগুলিতে কার্ড গ্রহণ না করার কোনও ঘটনা তাঁদের নজরে আসেনি । তবে প্রকল্পটি নতুন হওয়ায় বেশ কিছু হাসপাতালের এখনও নথিভুক্তিকরণ সম্পূর্ণ হয়নি । পাশাপাশি, কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে রোগী ভর্তি এবং চিকিৎসা শুরু করতে অসুবিধা হচ্ছে । সংগঠনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সেই সমস্যাগুলি মেটানোর চেষ্টা চলছে । তবে কর্পোরেট হাসপাতালগুলির বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।
স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে কোনও বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের নাম জড়ালে সংগঠনের অবস্থান কী হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে রাজীব বলেন, "দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে সংগঠনের সদস্যপদ দেওয়া হবে না । কোনও প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সদস্য হয়ে থাকলেও সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী তার সদস্যপদ বাতিল করা হবে । তাঁর কথায়, "দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে । স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দুর্নীতির কারণেই একাধিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল । আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা যাতে রাজ্যের মানুষ ঠিকমতো পান, তা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করব । দুর্নীতির কোনও ঘটনা নজরে এলে তা সরকারকে জানানো হবে ।"