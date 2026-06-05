স্কুলের পড়ুয়া কমানোর চক্রান্ত প্রধান শিক্ষকের ! একাদশে বিজ্ঞানে ভর্তি নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ

স্কুলের পড়ুয়া কমানোর চক্রান্ত প্রধান শিক্ষকের ! একাদশে বিজ্ঞানে ভর্তি নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ
চেয়ারের ক্ষমতাবলে শুধু সহ শিক্ষকদের সঙ্গে অসহযোগিতা করাই নয়, তিনি স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা কমানোর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : June 5, 2026 at 7:40 PM IST
মালদা, 5 জুন: স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুললেন সহকর্মীরা ৷ শিক্ষকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের জন্য স্কুলের গৌরব নষ্ট হতে বসেছে ৷ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই নষ্ট হতে চলেছে ৷ তিনি চেয়ারের ক্ষমতাবলে শুধু সহ শিক্ষকদের সঙ্গে অসহযোগিতা করাই নয়, স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা কমানোর জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেছেন ৷ যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক ৷ এনিয়ে জেলা মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শক কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে না-চাইলেও বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন এলাকার বিধায়ক ৷
পুরাতন মালদা ব্লকে নামী স্কুলগুলির অন্যতম বাচামারি জিকে হাইস্কুল ৷ প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে স্কুলে ৷ পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার ৷ এলাকার পড়ুয়াদের কথা চিন্তা করে প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই স্কুলটিতে ছেলে ও মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারত ৷ যদিও বর্তমান প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে স্কুলে মেয়েদের ভর্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু এমন একটি স্কুলে এবার একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে একজনও ভর্তি হয়নি ৷ কারণ হিসাবে উঠে আসছে প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার কথা ৷ এনিয়ে ক্ষুব্ধ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ৷ তাঁরা বলছেন, প্রধান শিক্ষকের অসহযোগিতার জন্যই স্কুলের 95 শতাংশ ভালো ছেলেমেয়ে অন্য স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷
মাধ্যমিক পরীক্ষায় 83 শতাংশ নম্বর পাওয়া কালুয়াদিঘির ছাত্রী সাবিনা ইয়াসমিন শুক্রবার জিকে হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হতে এসেছিল ৷ তার দাবি, "আমার বাড়ি থেকে এই স্কুলটি কাছাকাছি ৷ জিকে হাইস্কুল এলাকার অন্যতম ভালো স্কুল ৷ কিন্তু প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আমাকে অন্য স্কুলে ভর্তি হতে বলেন ৷ তিনি বলেন, এখানে বিজ্ঞান বিভাগে ভালো পড়াশোনা হয় না ৷ তাই এই স্কুলের ভালো ছাত্রছাত্রীরা অন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷ শুধুমাত্র আমার জন্য এখানে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা করা যাবে না ৷ কিন্তু আমি এই স্কুলেই ভর্তি হতে চাই ৷"
স্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক পুলককান্তি গুইন বলছেন, "বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সমস্যা হচ্ছে ৷ প্রথমে বলা হয়েছিল 20 ও 21 মে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে ৷ কিন্তু সরকারি নির্দেশে তখন গরমের ছুটি শুরু হয়ে যায় ৷ ছুটির মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে কি না তা নিয়ে প্রধান শিক্ষক আমাদের কিছু জানাননি ৷ তাঁর তরফে কোনও বার্তা এলে আমরা ছুটির মধ্যেই ভর্তি নিতাম ৷ পরে ঠিক হয় 3 ও 4 জুন একাদশে ভর্তি নেওয়া হবে ৷ এদিকে ভর্তির দিনক্ষণ না-পেয়ে স্কুলের অনেক মেধাবী পড়ুয়া অন্য স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷ শুনেছি, এই স্কুলে নাকি বিজ্ঞান বিভাগে মাত্র একজন ভর্তি হয়েছে ৷ বাইরের স্কুলের পড়ুয়াদের প্রধান শিক্ষক ভর্তি নিচ্ছেন না ৷ তিনি বলছেন, প্রথমে স্কুলের পড়ুয়াদের ভর্তি নিয়ে আগামী সোমবার থেকে অন্য স্কুলের পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া হবে ৷ এখানে বিজ্ঞান বিভাগে 60টি আসন রয়েছে ৷ প্রতিটি বিষয়ের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষকও রয়েছেন ৷ কিন্তু তবু কেন বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি নিয়ে প্রধান শিক্ষকের এই টালবাহানা তা আমরা বুঝতে পারছি না ৷ মনে হচ্ছে তিনি এই স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগ তুলে দিতে চাইছেন ৷"
প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক অমৃতকুমার ঘোষও ৷ তিনি বলেন, "প্রধান শিক্ষক স্বৈরাচারী মানসিকতা নিয়ে চলছেন ৷ স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানানো হয়নি ৷ স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমানোর জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনা করে চলেছেন ৷ পঞ্চম শ্রেণিতে ছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ এর ফলে এই এলাকার ছাত্রীদের নদী পেরিয়ে অন্য স্কুলে পড়াশোনা করতে হচ্ছে ৷ এখন তিনি চেষ্টা করছেন, এই স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে যাতে কেউ ভর্তি না-হয় ৷ তিনি ছাত্রছাত্রীদের অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন ৷ এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে স্থানীয়রা এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ তাঁদের স্বপ্ন আজ ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে যাচ্ছে ৷ গত বছরও বিজ্ঞান বিভাগে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করেছে ৷ আমরা চাই, এই স্কুলের গৌরব ফিরে আসুক ৷ এই প্রধান শিক্ষকের আমলে স্কুলের মানসম্মান ধুলোয় মিশে গিয়েছে ৷"
প্রধান শিক্ষক শাহজাহান আলমের দাবি, "এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন ৷ একাদশে ভর্তি নিয়ে কোনও টালবাহানা করা হয়নি ৷ স্কুলের কোনও পড়ুয়াকে ফিরিয়েও দেওয়া হয়নি ৷ যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে আমি কোনও পড়ুয়াকে ভর্তি না নিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি তাহলে আমি যে কোনও শাস্তি মাথা পেতে নেব ৷ যারা বাইরের স্কুলে ভর্তি হয়েছে তারা স্বেচ্ছায় স্কুল ছেড়ে গিয়েছে ৷ আমি শুনেছি, এই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে নাকি ক্লাস ভালো হয় না ৷ ল্যাবোরেটরি ক্লাস হয় না ৷ বছরের পর বছর ধরে এই অভিযোগ শুনে আমারও মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোনও সত্যতা রয়েছে ৷"
তাঁর যুক্তি, "পড়ুয়ারা যদি নিজেদের ইচ্ছায় স্কুল ছেড়ে যায় তবে আমরা কী করতে পারি ? এটা আমার কাজও নয় ৷ এবার ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা নোটিশও টাঙিয়েছিলাম ৷ কিন্তু সরকারি নির্দেশে গরমের ছুটি পড়ে যাওয়ায় সেই প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয় ৷ আমার মনে হয় এই অভিযোগ তোলার পিছনে কোনও চক্রান্ত রয়েছে ৷"
বিষয়টি নিয়ে মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, "বাচামারি জিকে হাইস্কুল পুরাতন মালদা ব্লকের বিশেষ একটি স্কুল ৷ শুনলাম, সেখানে ভর্তি নিয়ে কিছু বিশৃঙ্খলা হচ্ছে ৷ এটা কাম্য নয় ৷ এসব দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত ৷ আমি এনিয়ে জেলা প্রশাসন ও স্কুল শিক্ষা দফতরে কথা বলব ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলব ৷ সমস্যা যাতে দ্রুত মিটে যায় তার উদ্যোগ নেব ৷"