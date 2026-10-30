ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল ! চাকরি হারালেন সহকারী রেজিস্ট্রার, চাঞ্চল্য মালদায়

ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল ! চাকরি হারালেন সহকারী রেজিস্ট্রার, চাঞ্চল্য মালদায়
Assistant Registrar Loses Job in Malda: যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সহকারী রেজিস্ট্রার ৷ তবে এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে জেলার শিক্ষামহলে ৷
Published : October 30, 2026 at 5:03 PM IST
মালদা, 30 অক্টোবর: ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল করার দায়ে চাকরি হারালেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে থাকা গনি খান চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (GKCIET) সহকারী রেজিস্ট্রার দেবানিক মজুমদার ৷ গত 16 অক্টোবর তাঁকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি করেছেন দেবানিকবাবু ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে জেলার শিক্ষামহলে ৷
2023 সালের 16 অগস্ট দেবানিক মজুমদারকে পে লেভেল 10-এ সহকারী রেজিস্ট্রার পদে প্রবেশনারি হিসাবে নিয়োগ করে GKCIET কর্তৃপক্ষ ৷ এই পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা অন্তত 55 শতাংশ নম্বর-সহ মাস্টার্স ডিগ্রি ৷ কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, দেবানিকবাবু হিমাচল প্রদেশের সোলানের মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন ৷ সেই শংসাপত্রের ভিত্তিতেই তাঁকে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করা হয় ৷ পরবর্তীতে সে বছরের 9 অক্টোবর তাঁর শংসাপত্র যাচাইয়ের জন্য মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় ৷ 21 নভেম্বর মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ওই শংসাপত্র আসল জানিয়ে GKCIET কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয় ৷
পরবর্তী সময়ে দেবানিকবাবুর চাকরি স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন সেই শংসাপত্র পুনর্যাচাইয়ের জন্য আবারও মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় ৷ 2026 সালের 7 জানুয়ারি GKCIET কর্তৃপক্ষের তরফে মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এই সম্পর্কিত চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৷ 5 ফেব্রুয়ারি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার চিঠি মারফত জানান, ছাত্র নিবন্ধন রেকর্ড অনুযায়ী দেবানিক মজুমদার তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছিলেন না ৷ ভর্তি রেজিস্টারে তাঁর নামও নেই ৷ সবচেয়ে বড় কথা, 2012-13 শিক্ষাবর্ষে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ (ইংরেজি) কোর্স অনুমোদিতই ছিল না ৷
এই চিঠির প্রেক্ষিতে 2026 সালের 17 মার্চ GKCIET বোর্ড অফ গভর্নর্সের 39তম সভায় দেবানিকবাবুর জমা দেওয়া শংসাপত্র ও প্রমাণপত্রের যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রবেশনে ছাড়পত্র এবং নিয়োগ নিশ্চিতকরণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ 18 মে দেবানীকবাবুকে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ ৷ তার ভিত্তিতে 1 জুন চিঠি মারফত দেবানিকবাবু জাল মাস্টার্স শংসাপত্র জমা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন ৷
তাঁর চিঠির ভিত্তিতে GKCIET কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ৷ সেই কমিটি সোলানে গিয়ে দেবানিকবাবুর শংসাপত্র যাচাই করে ৷ সমস্ত নথিপত্র যাচাই করার পর 22 জুন একটি রিপোর্ট GKCIET কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয় ৷ সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে 30 জুন বোর্ড অফ গভর্নর্সের 40তম সভায় সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা হয় ৷ সেই কমিটিতে ছিলেন আইআইটি কানপুর, আইআইটি ধানবাদ এবং GKCIET-র রেজিস্ট্রাররা ৷ এই কমিটি ফের মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ৷ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর 26 সেপ্টেম্বর ওই কমিটি জানিয়ে দেয়, দেবানিক মজুমদারের জমা করা এমএ (ইংরেজি) ডিগ্রি বৈধ নয় ৷
এরপরেই গত 12 অক্টোবর বোর্ড অফ গভর্নর্সের 41তম সভায় পুরো বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার পর দেবানিক মজুমদারের প্রবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ৷ তারপরেই তাঁকে চাকরি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্ত 16 অক্টোবর চিঠি দিয়ে দেবানিকবাবুকে জানিয়ে দেওয়া হয় ৷
দেবানিকবাবুর বক্তব্য, "আমার জমা করা শংসাপত্র সম্পূর্ণ বৈধ ৷ এনিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ তার ভিত্তিতে জিকেসিআইইটি কর্তৃপক্ষ আমার শংসাপত্র অবৈধ বলে দাবি করেছে ৷ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করেছি ৷ তার সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি ৷ একটা কথা বলতে পারি, আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ আমি ষড়যন্ত্রের শিকার ৷ এর বেশি এই মুহূর্তে আর কিছু বলার নেই ৷"
এনিয়ে GKCIET রেজিস্ট্রার উমেশ যাদবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি ৷ জেলার বাইরে থাকায় ডিরেক্টর সিবি জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷ ফলে দেবানিকবাবুকে এতদিনের মাইনের টাকা ফেরত দিতে হবে কিনা তা জানা যায়নি ৷