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ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল ! চাকরি হারালেন সহকারী রেজিস্ট্রার, চাঞ্চল্য মালদায়

Assistant Registrar Loses Job in Malda: যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সহকারী রেজিস্ট্রার ৷ তবে এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে জেলার শিক্ষামহলে ৷

ghani khan choudhury institute of engineering and technology
মালদার গনি খান চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ঘটনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2026 at 5:03 PM IST

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মালদা, 30 অক্টোবর: ভুয়ো শংসাপত্র দাখিল করার দায়ে চাকরি হারালেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে থাকা গনি খান চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (GKCIET) সহকারী রেজিস্ট্রার দেবানিক মজুমদার ৷ গত 16 অক্টোবর তাঁকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার বলে দাবি করেছেন দেবানিকবাবু ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে জেলার শিক্ষামহলে ৷

2023 সালের 16 অগস্ট দেবানিক মজুমদারকে পে লেভেল 10-এ সহকারী রেজিস্ট্রার পদে প্রবেশনারি হিসাবে নিয়োগ করে GKCIET কর্তৃপক্ষ ৷ এই পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা অন্তত 55 শতাংশ নম্বর-সহ মাস্টার্স ডিগ্রি ৷ কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, দেবানিকবাবু হিমাচল প্রদেশের সোলানের মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন ৷ সেই শংসাপত্রের ভিত্তিতেই তাঁকে সহকারী রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ করা হয় ৷ পরবর্তীতে সে বছরের 9 অক্টোবর তাঁর শংসাপত্র যাচাইয়ের জন্য মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় ৷ 21 নভেম্বর মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ওই শংসাপত্র আসল জানিয়ে GKCIET কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয় ৷

Malda Assistant Registrar Job loss News
অফিস কর্তৃপক্ষের দেওয়া নোটিশের প্রথম পাতা (ইটিভি ভারত)

পরবর্তী সময়ে দেবানিকবাবুর চাকরি স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন সেই শংসাপত্র পুনর্যাচাইয়ের জন্য আবারও মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় ৷ 2026 সালের 7 জানুয়ারি GKCIET কর্তৃপক্ষের তরফে মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এই সম্পর্কিত চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৷ 5 ফেব্রুয়ারি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার চিঠি মারফত জানান, ছাত্র নিবন্ধন রেকর্ড অনুযায়ী দেবানিক মজুমদার তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নথিভুক্ত ছিলেন না ৷ ভর্তি রেজিস্টারে তাঁর নামও নেই ৷ সবচেয়ে বড় কথা, 2012-13 শিক্ষাবর্ষে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ (ইংরেজি) কোর্স অনুমোদিতই ছিল না ৷

এই চিঠির প্রেক্ষিতে 2026 সালের 17 মার্চ GKCIET বোর্ড অফ গভর্নর্সের 39তম সভায় দেবানিকবাবুর জমা দেওয়া শংসাপত্র ও প্রমাণপত্রের যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রবেশনে ছাড়পত্র এবং নিয়োগ নিশ্চিতকরণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ 18 মে দেবানীকবাবুকে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ ৷ তার ভিত্তিতে 1 জুন চিঠি মারফত দেবানিকবাবু জাল মাস্টার্স শংসাপত্র জমা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন ৷

তাঁর চিঠির ভিত্তিতে GKCIET কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ৷ সেই কমিটি সোলানে গিয়ে দেবানিকবাবুর শংসাপত্র যাচাই করে ৷ সমস্ত নথিপত্র যাচাই করার পর 22 জুন একটি রিপোর্ট GKCIET কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয় ৷ সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে 30 জুন বোর্ড অফ গভর্নর্সের 40তম সভায় সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা হয় ৷ সেই কমিটিতে ছিলেন আইআইটি কানপুর, আইআইটি ধানবাদ এবং GKCIET-র রেজিস্ট্রাররা ৷ এই কমিটি ফের মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ৷ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর 26 সেপ্টেম্বর ওই কমিটি জানিয়ে দেয়, দেবানিক মজুমদারের জমা করা এমএ (ইংরেজি) ডিগ্রি বৈধ নয় ৷

Malda Assistant Registrar Job loss News
অফিস কর্তৃপক্ষের দেওয়া নোটিশের শেষ পাতা (ইটিভি ভারত)

এরপরেই গত 12 অক্টোবর বোর্ড অফ গভর্নর্সের 41তম সভায় পুরো বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার পর দেবানিক মজুমদারের প্রবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ৷ তারপরেই তাঁকে চাকরি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্ত 16 অক্টোবর চিঠি দিয়ে দেবানিকবাবুকে জানিয়ে দেওয়া হয় ৷

দেবানিকবাবুর বক্তব্য, "আমার জমা করা শংসাপত্র সম্পূর্ণ বৈধ ৷ এনিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷ তার ভিত্তিতে জিকেসিআইইটি কর্তৃপক্ষ আমার শংসাপত্র অবৈধ বলে দাবি করেছে ৷ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করেছি ৷ তার সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি ৷ একটা কথা বলতে পারি, আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ আমি ষড়যন্ত্রের শিকার ৷ এর বেশি এই মুহূর্তে আর কিছু বলার নেই ৷"

এনিয়ে GKCIET রেজিস্ট্রার উমেশ যাদবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি ৷ জেলার বাইরে থাকায় ডিরেক্টর সিবি জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷ ফলে দেবানিকবাবুকে এতদিনের মাইনের টাকা ফেরত দিতে হবে কিনা তা জানা যায়নি ৷

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ভুয়ো শংসাপত্র দাখিলে চাকরি গেল
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