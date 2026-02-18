রাত হলেই 'দুষ্টু' মেসেজ, কলেজে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ! গ্রেফতার অধ্যাপক
মঙ্গলবার অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ছাত্রী ৷ এরপর কলেজ ক্যাম্পাস থেকে অধ্যাপককে গ্রেফতার করা হয় ৷
ডায়মন্ড হারবার, 18 ফেব্রুয়ারি: রাত হলেই ছাত্রীকে হোয়াটস অ্যাপে অশালীন মেসেজ পাঠিয়ে উত্যক্ত করার চেষ্টা ! তাতেও কাজ না-হওয়ায় কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরেই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার এক বেসরকারি কলেজের সহকারি অধ্যাপক ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার এলাকার এক বেসরকারি কলেজের ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই মঙ্গলবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রছাত্রীরা ৷ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ৷
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত অধ্যাপকের নাম রবিকান্ত বালা ৷ তিনি কলেজের ফিজিওথেরাপি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ৷ অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে এক ছাত্রীকে রাতে 'দুষ্টু' ও অশালীন মেসেজ পাঠিয়ে উত্যক্ত করছিলেন । শুধু মেসেজেই থেমে না-থেকে, দু'দিন আগে কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরেই তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করেন বলে অভিযোগ । মানসিক চাপে অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন ছাত্রী ।
ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি বিশপ সরকার জানান, ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সহকারী অধ্যাপককে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁর বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে উত্যক্ত করা এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে । বুধবার তাঁকে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হবে ।
মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন ছাত্রী ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ । ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে সরিষার চেওড়ায় অবস্থিত ওই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছন পুলিশকর্মীরা । অভিযুক্ত অধ্যাপকের গ্রেফতারের দাবিতে ক্যাম্পাসের ভিতরেই বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা । পড়ুয়াদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷
পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় । শিক্ষক-ছাত্রীর সম্পর্কের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে । অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেন তাঁরা । ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন পুলিশকর্মীরা । ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ঘটনা প্রসঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷