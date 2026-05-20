আবাসনের পর এবার আসরে কর বিভাগ, অভিষককে নয়া নোটিশ কলকাতা কর্পোরেশনের

আবাসনের পর এবার আসরে কর বিভাগ, অভিষককে নয়া নোটিশ কলকাতা কর্পোরেশনের
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, তিনি বাড়ি বা ফ্ল্যাট চরিত্র বদল করেছেন কিনা ৷
Published : May 20, 2026 at 11:05 PM IST
কলকাতা, 20 মে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি নিয়ে আবারও সক্রিয় কলকাতা পুরনিগম ৷ মাত্র দু'দিন আগে তাঁর 17টি সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছিল কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগ ৷ একই পথে হেঁটে এবার চিঠি দিল পুর কর বিভাগ ৷
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, তিনি বাড়ি বা ফ্ল্যাট চরিত্র বদল করেছেন কিনা ৷ মানে আবাসিক ফ্ল্যাট বা বাড়িকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়েছে কি না সেটা পুরসভা জানতে চায় ৷ যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে কোন চুক্তির ভিত্তিতে হয়েছে সেটা জানাতে হবে ৷ কাউকে ভাড়া দিলে সেক্ষেত্রে কী চুক্তি হয়ছে সেটাও জানাতে হবে।
সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের ডায়মন্ডবহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 17টি সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নোটিশ পাঠায় কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং বিভাগ ৷ এই নোটিশ দেওয়া নিয়ে তোলপাড় গিয়েছে ৷ পুর আইনের 400(1) ধারায় এই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সেবার ৷ 7 দিন সময়ের মধ্যে অভিষেককে জানাতে হবে তাঁর সম্পত্তি গুলির আইনি অনুমতি আছে কি না ৷ তিনি অনুমোদিত নকশার বাইরে কিছু নির্মাণ করেছেন কি না। যদি করে থাকেন তাহলে রেহুরালাইজ করেছেন কিনা-সেটাও জানাতে হবে রাজ্যের সদ্যপ্রাক্তন শাসক শিবিরের সেকেন্ড ইন কমান্ডকে ৷ এবার সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগের তরফে গেল নোটিশ।
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যকে এভাবে পুরসভার নোটিশ পাঠানো নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম ৷ এরইমধ্যে মঙ্গলবার দলীয় বিধায়কদের বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাড়ি ভেঙে গেলেও তিনি মাথা নোয়াবেন না। তাঁর হুশিয়ারি পরে বুধবার নতুন নোটিশ পাঠাল কর্পোরেশন। অভিষেককে নোটিশ পাঠানো ঘিরে তৈরি হওয়া তরজার অংশ হয়ে গিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আমরা নীতি প্রণয়ন করি। বাস্তবায়ন আমাদের হাতে নেই।"
এর আগে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশ পেতেই অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ির সামনে থাকা বিপুল সংখ্যক পুলিশ কর্মী সরিয়ে দেয় নতুন সরকার । নিরাপত্তা কয়েক ধাপ কমিয়ে দেওয়া হয় । এসবের মধ্যেই সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন বিভাগ ও বিল্ডিং বিভাগের কর্তারা জরুরি ভিত্তিতে নবান্নের তলবে সেখানে যান ৷ সেইসঙ্গে তাঁর কলকাতায় থাকা সম্পত্তির তালিকা জমা করে আসেন । এবার সক্রিয় কর বিভাগ ৷