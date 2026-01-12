বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার: কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে তোপ স্পিকারের

ETV Bharat / state

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যখন অত্যাচার চলছে, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার কেন নীরব দর্শকের ভূমিকায়?

কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে তোপ স্পিকারের
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 12, 2026 at 8:30 PM IST

কলকাতা, 12 জানুয়ারি: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে । বিজেপি যখন রাজ্যে 'হিন্দুত্ব'কে তাদের তুরুপের তাস করতে চাইছে, ঠিক সেই সময়েই হিন্দুত্ব প্রশ্নে মোদি সরকারকে একহাত নিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর যখন নারকীয় অত্যাচার চলছে, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার কেন নীরব দর্শকের ভূমিকায় ?

এদিন বিধানসভায় স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিস্ফোরক মেজাজে দেখা যায় স্পিকারকে । তিনি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের যে ছবি সামনে আসছে, তা শিউরে ওঠার মতো । তাঁর কথায়, "আমাদের কেন্দ্র সরকার কি দেখতে পাচ্ছে না যে বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের ওপর কী অত্যাচার হচ্ছে ? পুকুরে চুবিয়ে মানুষ মারা হচ্ছে এবং সেটা দেখে সব লোক উল্লাস করছে ! এটা কোন দেশ ?"

বিমানের মতে, বিষয়টি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্তর্গত হলেও, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় । তাঁর অভিযোগ, যখন হাজার হাজার বাঙালি সংখ্যালঘুকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে, তখন দিল্লির সরকার কেন কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে না ?

অন্যদিকে, সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটেয় শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, স্বামীজি যা বলে গিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাস্তবে সেটাই কার্যকর করার চেষ্টা করছেন । শুভেন্দুর এই দাবিকে এদিন নস্যাৎ করে দিয়ে পালটা কটাক্ষ ছুড়ে দেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ।

তিনি বলেন, "আমার মনে হয় না শুভেন্দু অধিকারী প্রকৃত অর্থে কিছু জানেন বা বোঝেন । তিনি বিবেকানন্দের বাণী বা আদর্শকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি । তাই কেবল রাজনীতি করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের ভিত্তিহীন কথা বলছেন ।"

নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে মোদি সরকারের ভূমিকা নিয়েও এদিন সরব হন স্পিকার । শিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজির নারীজাগরণের বার্তার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, কেন্দ্রের সরকার নারী শিক্ষার জন্য কী করেছে তা তাঁর নজরে আসেনি । উলটে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে দিয়ে নারী ও সমাজকল্যাণমূলক কাজকে ব্যাহত করার চেষ্টা হচ্ছে । তাঁর দাবি, স্বামীজির আদর্শ মেনে রাজ্যে নারী শিক্ষার প্রকৃত প্রসার ঘটাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ।

তবে এদিন শুধু বিজেপি বা কেন্দ্র সরকার নয়, দলীয় এক বিতর্ক নিয়েও মুখ খুলতে দেখা গিয়েছে স্পিকারকে । স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ফ্লেক্স এবং তাতে 'যুবরাজ' লেখা নিয়ে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তাতে অসন্তোষ গোপন করেননি তিনি । খুব সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "এমনটা না হলেই ভালো হতো ।"

