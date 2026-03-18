দার্জিলিংয়ে ক্রিটিক্যাল বুথ 193, শ্যাডো জোনে স্যাটেলাইট ফোন! জোর প্রস্তুতি কালিম্পংয়েও

দার্জিলিংয়ে ক্রিটিক্যাল বুথ 193, শ্যাডো জোনে স্যাটেলাইট ফোন! জোর প্রস্তুতি কালিম্পংয়েও
বিশেষ প্রস্তুতি শুরু করেছে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসন । এবারও দুই জেলায় মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা পিঙ্ক বুথ থাকছে ।
Published : March 18, 2026 at 5:15 PM IST
দার্জিলিং ও কালিম্পং, 18 মার্চ: পাহাড়ে ভোটের জন্য প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন ও জেলা প্রশাসন । জেলার অধীনে স্পর্শকাতর, শ্যাডো জোন, ক্রিটিকাল বুথ নিয়ে বিশেষ প্রস্তুতি শুরু করেছে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসন । গতবারের মতো এবারও দুই জেলায় মহিলা পরিচালিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র বা পিঙ্ক বুথ থাকছে । তবে নির্বাচন কমিশন সব থেকে বেশি নজর দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনায় ।
শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে সেনা, আধা সেনা, আয়কর বিভাগ, বন দফতর, দমকল-সহ বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক সেরেছেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা । আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে দার্জিলিং জেলা সংলগ্ন ইন্দো-নেপাল, ইন্দো-বাংলাদেশের মতো আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও বাংলা-বিহার, বাংলা ও সিকিম সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । বুধবার বিকেলেই জেলায় পৌঁছবেন পুলিশ অবজার্ভার ও এক্সপেন্ডিচার অবজার্ভার । বৃহস্পতিবার জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে তাঁরা বৈঠকে বসবেন বলে জানা গিয়েছে ।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার দার্জিলিং জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা 11 লক্ষ 48 হাজার 209 জন । তার জন্য জেলায় বুথের সংখ্যা 1465টি ও 52টি অকজিলারি বা সহায়ক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রাখা হয়েছে । অন্যদিকে, কালিম্পং জেলায় ভোটার সংখ্যা 2 লক্ষ 1 হাজার 931 জন । জেলায় মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র 293টি । দার্জিলিং জেলায় ভোট পরিচালনার জন্য মোট 50 কোম্পানি আধা সেনা নামানো হবে । ইতিমধ্যে তারা পৌঁছে গিয়েছে । আরও সাত থেকে আট কোম্পানি আধা সেনা আসার কথা রয়েছে । কালিম্পংয়ে ইতিমধ্যে সাত কোম্পানি আধা সেনা পৌঁছে গিয়েছে । আরও তিন কোম্পানি সেনা সেখানে দেওয়া হবে ।
তবে পাহাড়ে ভোট পরিচালনার জন্য ভৌগোলিক দিক থেকেও বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় নির্বাচন কমিশনকে । কালিম্পং জেলায় এবার দুর্গম বুথ নেই । তবে দার্জিলিং জেলায় একটি দুর্গম বুথ রয়েছে । সেটি শ্রীখোলায় । সেই বুথে ভোট গ্রহণের দুদিন আগেই রওনা দেবেন ভোটকর্মীরা । পাহাড়ে ভোট পরিস্থিতির উপর নজরদারির জন্য পাঁচজন পুলিশ অবজার্ভার ও চারজন এক্সপেনডিচর অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে । এবার দার্জিলিং জেলায় 193টি ক্রিটিক্যাল বুথ রয়েছে । ওইসব বুথে গতবার বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোটারের 15% কম ভোট পড়েছিল । ওইসব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের আকর্ষণ করতে প্রচারে জোর দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ।
এছাড়াও পাহাড়ে অনেক জায়গায় মোবাইল নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে । ফলে সেইসব কেন্দ্রে ইন্টারনেটের সংযোগ না-থাকায় ওয়েবকাস্টিংয়ের সমস্যা দেখা দিতে পারে । ওই বুথগুলোর জন্য ভিডিয়ো রেকর্ডিং, স্যাটেলাইট ফোন ও আরটি সেট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্বাচনের আগে যাতে মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেটের সমস্যা মেটানো যায়, সেজন্য নেটওয়ার্ক অপারেটরের সঙ্গে আলোচনা করছেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক । গত বিধানসভা নির্বাচনে দার্জিলিং জেলায় মহিলা পরিচালিত বুথ বা পিঙ্ক বুথের সংখ্যা ছিল 36টি ও কালিম্পংয়ে চারটি । এবার সেটা অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । জেলায় মোট 34টি জায়গায় নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে । এছাড়াও কুইক রেসপন্স টিম, মোবাইল টহলদারি রাখা হয়েছে ।
জেলার বিভিন্ন জায়গায় সরকারি প্রকল্পের ব্যানার পোস্টার ঢাকা বা সরানোর কাজ বুধবারের মধ্যে শেষ করা হবে । এদিন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল বলেন, "কেউ 50 হাজার টাকার বেশি নগদ কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না । ইতিমধ্যে 50 কোম্পানি সেনা জেলায় এসেছে । আরও কিছু আধাসেনা আসার কথা রয়েছে । মোবাইলের নেটওয়ার্ক না-থাকায় বেশ কয়েক জায়গায় শ্যাডো জোন রয়েছে । সেগুলোর জন্য অপারেটরের সঙ্গে আলোচনা চলছে ।"
কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভুষণ বলেন, "জেলায় নির্বাচন সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে । প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চারজন করে ভোটকর্মী থাকবেন । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে প্রত্যেক কেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং ও সেনা মোতায়েন থাকবে ।"