নিজের হাতে দেওয়াল লিখে প্রচার শুরু শান্তিপুরের সিপিএম প্রার্থীর

শান্তিপুরে সিপিএমের প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণা হয়েছে সৌমেন মাহাতোর ৷ ভোট প্রচারে নেমে তৃণমূল ও বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন তিনি ৷

Published : March 17, 2026 at 5:10 PM IST

শান্তিপুর, 17 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনে 192টি আসনে সোমবার প্রার্থী ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট ৷ নদিয়ার শান্তিপুরে প্রার্থী করা হয়েছে সৌমেন মাহাতোকে । আর এরপর মঙ্গলবারই মাঠে নেমে পড়লেন তিনি । নিজের হাতে দেওয়াল লিখে শুরু করলেন ভোট প্রচার ৷

এদিন শান্তিপুরের সিপিএম প্রার্থী সৌমেন মাহাতোকে জনসংযোগ করতেও দেখা যায় ৷ তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন ৷ এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "শান্তিপুর বাঁশি, শান্তিপুরের তাঁত শিল্প, যেভাবে মানুষ হেনস্তার শিকার, যেভাবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের ব্যবহার করে, তাদেরকে ঠকিয়ে রাজনীতি চলছে ৷ শান্তিপুরে সেই নোংরা রাজনীতি রুখতে বিধানসভার অভ্যন্তরে বামফ্রন্ট লড়াই করবে ।"

সৌমেন মাহাতো আরও বলেন, "শান্তিপুর পঞ্চায়েত ও শান্তিপুর পুরসভা যেভাবে দুর্নীতি করছে, লুট চালাচ্ছে, গোটা শান্তিপুরে তার বিরুদ্ধে আগামিদিনে আমাদের লড়াই । শান্তিপুর কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব ।"

তৃণমূল ও বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করে শান্তিপুরের সিপিএম প্রার্থী বলেন, "শান্তিপুরে বিজেপি এবং তৃণমূলের সেটিংয়ের রাজনীতি চলছে । কোনও প্রতিবাদ নেই, আন্দোলন নেই, বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের এবং তৃণমূলেরও বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই ৷ এই দুটো দলকে শান্তিপুরবাসী চিনে ফেলেছে এবং আগামী নির্বাচনে মানুষ তাদের রায় দেবে ।"

তাঁর কথায়, "শান্তিপুরের খেটে খাওয়া মানুষের পাশে চিরদিনই বামফ্রন্ট সরকার ছিল এবং আগামিদিনে আমি যদি জয়লাভ করি অবশ্যই এই তন্তুজীবী মানুষদের পাশে দাঁড়াব ৷ তাদের কথা বিধানসভায় তুলে ধরব । শান্তিপুরের যে ব্রিজ নিয়ে রাজনীতি চলছে, যে দুর্নীতি চলছে, প্রচুর কৃষকদের জমি নিয়ে তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, এই বিষয়গুলি নিয়ে যে রাজনীতির চালাচ্ছে তৃণমূল এবং বিজেপি, তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব ।"

তিনি আরও বলেন, "আজকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলেও মানুষকে টাকা দিতে হচ্ছে । শান্তিপুর কলেজে জমি দান করেছিলেন যে মানুষগুলো তারা উন্নয়ন চেয়েছিলেন, ভালো চেয়েছিলেন, আর আজ সেই কলেজকে ঘিরেই চলছে দুর্নীতি । পাঁচিল নিয়ে কোটি কোটি টাকা কাটমানি খেয়েছে নেতারা । আর এই কাটমানি সঙ্গে জড়িত আছে শান্তিপুরের বিধায়ক ৷"

সৌমেন মাহাতো অভিযোগ করেন, "শান্তিপুরে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র হত্যা হচ্ছে, মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, গোটা রাজ্য জুড়ে যেভাবে সেটিংয়ের রাজনীতির ফলে যারা দোষী তাদের সাজা হচ্ছে না । ইডি-সিবিআইয়ের উৎসাহ মাঝেমধ্যে দেখা গেলেও আবার থেমে যাচ্ছে । পুরসভার কাউন্সিলর নিজের ভাইপোকে দিয়ে ফেরি ঘাটে বড় অংকের টাকা লুটে খেয়েছে । আজ পুরসভার কর্মীদের মাইনা দিতে পারছে না । অথচ দুর্নীতি করছে সাধারণ মানুষের টাকা লুটপাট করছে । এই সমস্ত কিছুর রায় আগামী নির্বাচনে মানুষ দেবে ৷"

