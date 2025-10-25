শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় শিশু ও পরিবারের উপর হামলা-শ্লীলতাহানি ! গ্রেফতার 2
টালিগঞ্জের ঘটনায় বাড়িতে ঢুকে মারধরের অভিযোগ ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে হামলাকারীদের ছেড়ে রাখার অভিযোগ আক্রান্তদের ৷
Published : October 25, 2025 at 9:32 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: কালীপুজোর ভাসানে শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় বাড়িতে ঢুকে একটি পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ ৷ ঘটনায় বাড়ির মহিলাদের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া ও মারধরের অভিযোগও উঠেছে ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে টালিগঞ্জ রোডে ৷ ঘটনায় 2 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তবে, পুলিশের বিরুদ্ধে মূল অভিযুক্তদের ছেড়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে ৷
জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ওই এলাকায় কালীপুজোর ভাসানের শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল ৷ এক যুবক তাঁর ভাগ্নেকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলেন সেই শোভাযাত্রা দেখার জন্য ৷ অভিযোগ, তখন ভাসানের শোভাযাত্রা থেকে একদল যুবক শব্দবাজি ছুঁড়ে মারেন শিশুটির দিকে ৷ বাজির শব্দে ভয় পেয়ে যায় সে ৷ তখন শিশুটির মামা স্থানীয় যুবকদের অনুরোধ করেন, শব্দবাজি না-ফাটাতে ৷
পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, শিশুটির হার্টের সমস্যা রয়েছে ৷ তাই শব্দবাজি যাতে না-ফাটানো হয় ৷ কিন্তু, সেই অনুরোধ শোনেনি ভাসানে উপস্থিত লোকজন ৷ বরং তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজন আরও উস্কানি দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ আর তারপরেই শিশুটির গায়ের দিকে শব্দবাজি ছুঁড়ে মারা হয় ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদ করেন শিশুটির মামা ৷ আর তারপরেই ওই যুবকের উপর চড়াও হয় কয়েকজন ৷
অভিযোগ, তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় ৷ তবে, স্থানীয় কয়েকজনের হস্তক্ষেপে তখনের জন্য ঝামেলা মিটে যায় ৷ ওই যুবক শিশুটিকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে যান ৷ কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই বেশ কয়েকজন তাঁদের বাড়ির দরজায় লাথি মারতে শুরু করেন বলে অভিযোগ ৷ বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায় তারা ৷ ওই যুবককে মারধরের পাশাপাশি, বাড়ির মহিলাদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এমনকি বাড়ির মহিলাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
এরপরেই তাঁরা টালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে যান ৷ কিন্তু, সেখানেও প্রথমে এফআইআর নিতে টালবাহানা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ তবে, শেষ পর্যন্ত অভিযোগ দায়ের হয় ৷ আক্রান্ত যুবক এবং বাড়ির মহিলাদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে দু’জনকে আটক করে ৷ পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তবে আক্রান্তদের অভিযোগ, যারা প্রথমে রাস্তায় ও পরে বাড়িতে ঢুকে হামলা করেছিল, পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করা দূর, জিজ্ঞাসাবাদও করেনি ৷
অন্যদিকে, পুরো ঘটনাটি নিয়ে পুলিশের তরফে বিশেষ কিছু মন্তব্য করা হয়নি ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক কেবল বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷" টালিগঞ্জ থানার পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে এবং তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে ৷ তবে, পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করছেন আক্রান্তরা ৷
এই নিয়ে আক্রান্ত যুবক বলেন, "আমি ওদের বলেছিলাম ভাগ্নের হার্টের সমস্যা রয়েছে ৷ ওরা বলছে এলাকা থেকে চলে যা ৷ আমি প্রতিবাদ করতেই বাড়ির ভিতর ঢোকে এবং মারধর করে ৷ আমি বাঁচাতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারিনি ৷" এ নিয়ে আক্রান্ত শিশুটির মা প্রশ্ন তুলেছেন, "এইভাবে বাড়ির ভিতরে ঢুকে মারধর করল ৷ কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা ? শব্দবাজি ফাটাচ্ছে, আর তার প্রতিবাদ করা যাবে না ? তার জন্য মার খেতে হবে ?"
উল্লেখ্য, কালীপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে এবছর ৷ যার মধ্যে সোনারপুরে শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় এক দম্পতিকে মারধর করা হয় ৷ এখানেও মহিলার উপর হামলা চালানো হয় ৷ পাশাপাশি, নেতাজিনগরে শব্দবাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় এক মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ৷