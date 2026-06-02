বন্ধ চা-বাগান খুলতে অসম ফর্মুলা ! উত্তরবঙ্গে বড় পরিকল্পনা রাজ্যের
অসমের পথে উত্তরবঙ্গ ! রুগ্ন চা শিল্পকে চাঙ্গা করতে 312 কোটি টাকার প্রকল্পে জোর বিজেপি সরকারের ৷
Published : June 2, 2026 at 5:19 PM IST
দার্জিলিং, 2 জুন: উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে ঘুরে দাঁড় করাতে এবার অসমের পথেই হাঁটতে চাইছে রাজ্য সরকার । চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসমে কীভাবে সরকারি প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে শীঘ্রই সেখানে যাবেন টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা । একই সঙ্গে কেন্দ্রের বরাদ্দ 312 কোটি টাকার প্রকল্প আগামী মার্চের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রাও স্থির হয়েছে ৷
মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিশাল লামা, সাংসদ রাজু বিস্তা, মনোজ টিগ্গা, টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান সি মুরুগান, শ্রম, স্বাস্থ্য, প্রভিডেন্ট ফান্ড-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা ।
অসম মডেল কেন?
বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল অসমের চা শিল্প । বিশেষ করে চা শ্রমিকদের কল্যাণমূলক প্রকল্প, সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরি এবং সরকারি সহায়তা কীভাবে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে রাজ্য সরকার । বৈঠকের পর সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, "বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগান কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে । শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে শিল্পকে বাঁচানোর জন্য অসমের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে ।"
প্রশাসন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার মনে করছে, উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে শ্রমিক কল্যাণ এবং শিল্প পুনরুজ্জীবন - এই দুই ক্ষেত্রেই অসমের অভিজ্ঞতা কার্যকর হতে পারে ।
312 কোটি টাকা এতদিন পড়ে ছিল!
2021-22 অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে চা বাগান শ্রমিক, মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য এক হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন । তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল 312 কোটি টাকা । কিন্তু অভিযোগ, পূর্বতন রাজ্য সরকার সেই অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্টেট-লেভেল কমিটি গঠনই করেনি । ফলে প্রকল্পের টাকা কার্যত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল ।
বিজেপি সাংসদের দাবি, বর্তমান সরকার সেই অর্থকে কাজে লাগিয়ে চা বাগান এলাকাগুলিতে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছে ।
মজুরি, বোনাস ও পিএফ বকেয়া নিয়ে কড়া বার্তা
চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির বিপুল বকেয়া নিয়ে বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় । মালিকপক্ষকে দ্রুত শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়েছে । সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, "আমাদের লক্ষ্য, পুজোর অন্তত দু'সপ্তাহ আগে শ্রমিকরা যেন বোনাস হাতে পান । টি বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে ।"
টি ট্যুরিজম নিয়ে ক্ষোভ
বৈঠকে টি ট্যুরিজম প্রকল্প নিয়েও প্রশ্ন ওঠে । অভিযোগ, আগের সরকার চা বাগানের প্রায় 30 শতাংশ জমি পর্যটনের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল । এতে উৎপাদন কমেছে এবং শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়েছে । সাংসদ রাজু বিস্তা সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, "টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগান ধ্বংস করা হচ্ছে । ভালো ভালো চা বাগান নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । এই প্রবণতা আর চলতে দেওয়া হবে না ।"
দার্জিলিং চায়ের সুরক্ষাতেও জোর
বৈঠকে দার্জিলিং চায়ের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ভ্যালু রক্ষার বিষয়েও আলোচনা হয় । বিদেশি নিম্নমানের চা যাতে 'দার্জিলিং টি' নামে বাজারে বিক্রি না হয়, তার জন্য জিআই সুরক্ষা এবং সার্টিফিকেট অফ অরিজিন ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করার দাবি জানানো হয়েছে ৷
10 লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে
উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি চা শিল্প । প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় 10 লক্ষ মানুষ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল । বর্তমানে প্রায় 30টি চা বাগান বন্ধ এবং শতাধিক বাগান রুগ্ন অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের ।
তাই অসম মডেল, কেন্দ্রের বরাদ্দ অর্থ এবং শ্রমিকমুখী প্রকল্প- এই তিনকে হাতিয়ার করে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে নতুন প্রাণ ফেরানো যাবে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে শ্রমিক মহল থেকে শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলেই ।