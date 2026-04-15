বিমানবন্দরে মিঠুন-হিমন্ত সাক্ষাৎ, বৃহস্পতি থেকে প্রচারে ঝড় তুলবেন মুখ্যমন্ত্রী
হিমন্ত ছাড়াও অসম বিজেপি'র 50 জন নেতাকে বাংলায় প্রচারের কাজে ব্যবহার করবে গেরুয়া শিবির ৷
Published : April 15, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা ও গুয়াহাটি, 15 এপ্রিল: তাঁর রাজ্যে নির্বাচন শেষ ৷ এবার বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র হয়ে প্রচার করবেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ বৃহস্পতিবার থেকে তিনি জনসংযোগের কাজ শুরু করবেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর ৷ হিমন্তের পাশাপাশি অসমে গেরুয়া শিবিরের 50 জন নেতা আগামী কয়েকদিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারের কাজ সামালবেন ৷
এর আগে বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল মিঠুন চক্রবর্তীর ৷ মঙ্গলবার রাতে গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় আসেন হিমন্ত ৷ বুধবার কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর উড়ে যান ৷ বিমানবন্দরে প্রবেশের আগে মিঠুনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন হিমন্ত ৷ প্রবীণ অভিনেতাকেও তিনি জানান, বৃহস্পতিবার থেকে প্রচারের কাজ শুরু করতে চলেছেন ৷ ওই 50 জনের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন অসম বিজেপির সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, অশোক সিংহল, বিমল বোরা, রঞ্জিত কুমার দাস, রণোজ পেগু, ভূপেন বোরা ও প্রদ্যুৎ বরদলৈ-সহ আরও অনেকে ৷ এঁদের অনেকেই ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন ৷ বাকিরাও দ্রুত এসে পৌঁছবেন ৷
অসমের নেতাদের বাংলায় নিয়ে এসে প্রচার করানোর নেপথ্যে বিজেপির সুনিয়োজিত পরিকল্পনা আছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ গত 10 বছর ধরে বিজেপি অসমে সরকার চালাচ্ছে ৷ সরকার চালিয়ে সেখানে উন্নয়নের কী কী কাজ হয়েছে সেটা বাংলার ভোটারদের তাঁরা বলতে পারবেন ৷ পাশাপাশি অসমের বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ বাঙালি বলে সেখানকার নেতাদের প্রায় সকলেই বাংলায় কথা বলতে এবং বাংলা শুনতে অভ্যস্ত ৷ এটাও তাঁদের বাঙালি ভোটারদের কাছে টানতে সাহায্য করবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের ৷ এদিন বিমানবন্দরে মিঠুনের সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলেন হিমন্ত ৷ আর এভাবে নিজেদের উপর থাকা 'হিন্দি বলয়ের পার্টির তকমা' খানিকটা হলেও ছেড়ে ফেলতে পারবে গেরুয়া শিবির ৷
রাজ্যে প্রচার করতে এসে চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নত করতে বিজেপি'র কেন্দ্রীয় সরকার কী কী করেছে তা বোঝাতে একাধিকবার অসমের উদাহরণ তুলে ধরেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার চা-বাগানের শ্রমিকদের কথা ভেবে তৈরি কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাংলায় লাগু করতে দিচ্ছে না ৷ তার ফলে বাংলার চা-বাগানের শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই অবস্থার বদল হবে ৷ অসম থেকে আসা বিজেপি নেতাদের দলও এই বার্তাই দেবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷