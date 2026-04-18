'মমতাদিদি বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য রাস্তা খুলে রেখেছেন', আক্রমণ হিমন্তর
কালিম্পংয়ের গরুবাথানে নির্বাচনী প্রচার থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে চা-বাগান থেকে গোর্খাল্যান্ডের সমস্যার কথাও ৷
Published : April 18, 2026 at 7:46 PM IST
কালিম্পং, 18 এপ্রিল: তৃণমূল সরকার বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য সম্পত্তি সরিয়ে রাখছে ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হঠাতে হবে ৷ শনিবার কালিম্পংয়ের নির্বাচনী জনসভা থেকে এভাবেই তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ করলেন অসমের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷
এবারের নির্বাচনে অনুপ্রবেশ ইস্যুকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার করেছে বিজেপি ৷ হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে মমতাদিদি বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য রাস্তা খুলে রেখেছেন ৷ এই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হঠাতে হবে ৷ নাহলে একদিন বাংলাদেশি মুসলিমরাই পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে চলে যাবে ৷ আমাদের জন্য কিছুই থাকবে না ৷"
হিমন্তর অভিযোগ, উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলাদেশিদের রাজ্যে প্রবেশের সমস্ত দিক বন্ধ করেছে বিজেপির সরকার ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সেই অনুপ্রবেশকে উৎসাহ দিচ্ছে ৷ তাদের ভোটেই তৃণমূল নির্বাচনে জিতছে ৷
অসমের মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, "বাংলাদেশি মুসলিমদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্য়ে আই লাভ ইউ সম্পর্ক রয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের বলেন, আপনারা আসুন ৷ কিন্তু একটাই শর্ত, তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে ৷ ওদিকে ওরাও বলে ঠিক আছে ৷ আমরা তৃণমূলকে ভোট দেব ৷ কিন্তু বাংলার জমিজমাও আমাদের দিতে হবে ৷ বাংলার জমির অধিকারও দিতে হবে ৷ মমতাজি বলেন, ঠিক আছে ৷ তিনি দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন ৷"
আত্মবিশ্বাসী বিজেপি নেতা হিমন্ত বলেন, "এবার অসমে 100 এবং বাংলায় 200 আসন পাবে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ এটা মা-মাটি-মানুষের সরকার নয়, এটা 'মানি, মার্ডার ও মাফিয়ার' সরকার ৷ এখানে শিক্ষক নিয়োগেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে ৷ অসমে আমরা 2 লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করেছি ৷ কোনও পুলিশ বা কোর্ট কেস হয়নি ৷ আসলে যেখানে তৃণমূল সেখানেই কাটমানি আর দুর্নীতি ৷"
বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং গোর্খা টেরিটোরিয়াল এডমিনিস্ট্রেশনের তুলনাও উত্থাপন করেন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মন্ত্রী । তাঁর আশ্বাস, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাংবিধানিক পথে গোর্খালন্যান্ড ইস্যুর সমাধান বের করবে ৷ গোর্খাদের জন্য বিচার নিশ্চিত হবে ৷
কালিম্পংয়ের গরুবাথানে দাঁড়িয়ে হিমন্ত বলেন, "ভোটে জিতলে জমির পাট্টা সহ 450 টাকার মজুরি করব ৷ অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে 3 হাজার টাকা এবং 3 হাজার টাকা বেকার ভাতা হবে ।"
এই জনসভা থেকে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ৷ কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের পান্ডারার মাঠে বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক ভরত ছেত্রীর পক্ষে জনসভা করেন তিনি ৷ এদিনের বক্তৃতায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোর্খাদের বীরত্বের কথা বলেছেন হিমন্ত ৷
এছাড়াও তার বক্তব্যে উঠে আসে চা বাগান প্রসঙ্গ ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের চা-শ্রমিকদের মজুরির তুলনা টেনে বলেন "অসমে তিন লক্ষ শ্রমিককে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে ৷ ছোট রাজ্য হলেও আমরা সেখানে 280 টাকা মজুরি দিই ৷ অথচ এত বড় পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের জমির অধিকার দেওয়া হয়নি ৷ কিন্তু কর্পোরেট হাউজের কাছে চা বাগানের জমি বিক্রি করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ উপরন্তু মজুরি মাত্র 250 টাকা ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে জমির পাট্টা-সহ দ্রুত 450 টাকা মজুরি দেওয়া হবে চা শ্রমিকদের ৷"
এদিনের বিজেপির এই সভায় হিমন্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির গরুবাথান বিধানসভার প্রার্থী ভরত ছেত্রী, গোর্খা জন মুক্তি মোর্চার অন্যতম প্রধান রোশন গিরি-সহ বিজেপির কালিম্পং এবং দার্জিলিং জেলার প্রথম সারির নেতারা ৷ প্রথম দফায় 23 এপ্রিল এই আসনে ভোট ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷