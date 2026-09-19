65 কোটি ব্যয়ে মধুপুর ধামে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ, কোচবিহারে বার্তা হিমন্তর

65 কোটি ব্যয়ে মধুপুর ধামে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ, কোচবিহারে বার্তা হিমন্তর
Himanta Biswa Sarma: মধুপুর ধাম উন্নয়নে অসম সরকার বাজেটে 35 কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 30 কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
Published : September 19, 2026 at 9:12 PM IST
কোচবিহার, 19 সেপ্টেম্বর: বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শঙ্কর দেব মধুপুর ধামে দেহত্যাগ করেন ৷ আর এই মধুপুর ধাম নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত অসম সরকারের ৷ উন্নয়নের প্রশ্নে অসম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার একসঙ্গে কাজ করবে বলেও জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এই ধামের উন্নয়নে অসম সরকার বাজেটে 35 কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 30 কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মোট বরাদ্দ 65 কোটি ।
মধুপুর ধাম পরিদর্শনের পর এমনটাই জানান, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। অসম-বাংলার সংস্কৃতির মেলবন্ধনে মধুপুর ধামকে উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম পর্যটন কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বারবার আসতে চেয়েছি। কিন্তু উনি পাত্তাই দেননি। উনি শুধুই বলেছেন, কয়েকদিন পরে আসুন। এখন বাংলায় শুভেন্দু অধিকারীর সরকার, বিজেপির সরকার। দ্রুত গতিতে উন্নয়নের কাজ হবে।"
গত 50 বছরে পশ্চিমবঙ্গে কোনও উন্নয়ন হয়নি বলেও জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, "সিপিএম আমলে উন্নয়ন হয়নি ৷ তৃণমূল আমলেও উন্নয়ন হয়নি। এবার উন্নয়ন হবে। দ্রুত গতিতে উন্নয়ন হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও আমাদের দল এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। অসম ও বাংলায় বিজেপি সরকার। কেন্দ্রেও বিজেপি সরকার। সীমান্তে এখন কোনও সমস্যা হবে না। সমস্যা হলে যৌথভাবে সমস্যা মেটানো হবে।"
নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী গ্রেফতারের পর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মন্তব্য করেন 'এভাবে গনতন্ত্রের হত্যা হচ্ছে' ৷ এ প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেন, "তাহলে কি রাহুল গান্ধিই তাকে ( নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান) খুন করার লাইসেন্স দিয়েছেন ? যে খুন করেছে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করবেই।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের নয়া নির্বাচনী প্রতীক ফুটবল প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন হিমন্ত ৷ তিনি বলেন, "জোড়াফুল গিয়েছে। এবার ফুটবলও যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলুন ওষুধপত্র খেতে, বিশ্রাম নিতে।"
এদিন দুপুর দুটো নাগাদ কোচবিহার বিমানবন্দরে নামেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সড়কপথে মধুপুর ধামে যান। সেখানে সাদর অভ্যার্থনা জানানো হয় তাঁকে ৷ হিমন্তের সঙ্গেই ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যান দফতরের মন্ত্রী মালতি রাভা-সহ একাধিক বিজেপি বিধায়ক।