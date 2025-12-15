পর্যটনের মরশুমে ডুয়ার্সে শুরু হচ্ছে এশিয়ান ফোক ফেস্টিভ্যাল, জানুন কবে...

পর্যটনের মরশুমে ডুয়ার্সে শুরু হচ্ছে এশিয়ান ফোক ফেস্টিভ্যাল, জানুন কবে...
লাটাগুড়ি ও বিচাভাঙাতে তিন দিন ধরে চলবে ফোক ফেস্টিভ্যাল ৷ অংশ নেবেন নেপাল ও ভুটানের লোকশিল্পীরা ৷
জলপাইগুড়ি, 15 ডিসেম্বর: শীতের মরশুমে ডুয়ার্সে ঘুরতে আসা পর্যটকদের জন্য বড় উপহার ৷ শুরু হচ্ছে এশিয়ান ফোক ফেস্টিভ্যাল ৷ বড়দিনের প্রাক্কালে পর্যটকদের জন্য এশিয়ান ফোক ফেস্টিভ্যালের মতো উপহারের ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ৷ সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, বড়দিনে অর্থাৎ, 25 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে লোকশিল্পের এই উৎসব ৷
লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এর পক্ষ থেকে এশিয়ান ফোক ফেস্টিভ্যাল বা এশিয় লোকশিল্প উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে ৷ আগামী 25 ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই লোকশিল্প উৎসব তিন দিন ধরে চলবে ৷ লাটাগুড়ি ও বিচাভাঙাতে এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই এশিয়ান ফোক ফেস্টে পর্যটক টানতে দেশ, বিদেশের লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি লায়ন ডান্স পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে বলে দাবি আয়োজকদের ৷
লাটাগুড়ি রিসোর্ট ওনার্সদের সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই ফোক ফেস্টের তৃতীয় বর্ষে ভুটান ও নেপালের লোকশিল্পীরা তাঁদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরবেন পর্যটকদের সামনে ৷ লাটাগুড়িতে আয়োজিত এশিয়ান ফোক ফেস্টে যেমন দেশে ও বিদেশের লোকশিল্পীরা নিজেদের লোকসঙ্গীত পরিবেশন করবেন, তেমনই এখানে ট্র্যাডিশনাল খাবারের সম্ভার নিয়ে বসবেন ব্যবসায়ীরা ৷ সেই সব খাবার স্বাদ নিতে পাবেন পর্যটকেরা ৷
ইতিমধ্যে, এই এশিয়ান ফোক ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে সাজো-সাজো রব লাটাগুড়িতে ৷ বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের ছুটিতে প্রচুর মানুষ লাটাগুড়ি-সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় বেড়াতে আসেন ৷ ফলে এই পর্যটকরা যাতে নানারকম অনুষ্ঠান দেখতে পারেন, তার জন্য এই আয়োজন ৷
লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, "আমরা ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা পর্যটকদের আনন্দ দিতেই এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছি ৷ অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে স্টল দেওয়া হবে ৷ পর্যটকরা যাতে জেলার অন্যান্য পর্যটন স্থানগুলিও জানতে পারে, তার জন্য সেগুলিকেও পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে হবে ৷ উত্তরবঙ্গ তথা পাহাড়ের লোকশিল্প ও তার শিল্পীদের এই উৎসবে তুলে ধরা হবে ৷ কারণ, জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন জনজাতির বসবাস রয়েছে ৷ তাঁদের শিল্প সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং পর্যটকদের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য ৷"