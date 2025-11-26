তদন্তের নামে ধর্ষণ-হুমকি, পুলিশ আধিকারিকের নামে থানায় অভিযোগ গৃহবধূর

তদন্তের নামে ধর্ষণ-হুমকি, পুলিশ আধিকারিকের নামে থানায় অভিযোগ গৃহবধূর
দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে জোর করে ওই মহিলার গর্ভপাতও করান এএসআই ৷ অভিযোগপত্রে এমনই একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেছেন নির্যাতিতা ৷
Published : November 26, 2025 at 7:05 AM IST
বরানগর, 26 নভেম্বর: রক্ষকই ভক্ষক ! তদন্তের নামে অসহায় মহিলাকে ব্ল্যাকমেল করে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে । শুধু তাই নয়, নির্যাতিতা মহিলাকে মুখ বন্ধ রাখতে তিনি হুমকিও দেন বলে অভিযোগ । দিন দু'য়েক আগে অভিযুক্ত ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বরানগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা । এরপরেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে । এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে পুলিশ মহলে । জানা গিয়েছে, কীর্তিমান পুলিশ আধিকারিকের নাম সঞ্জীব সেন ।
একসময় বরানগর থানায় এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন তিনি । সেখান থেকে বদলি হয়ে বর্তমানে কর্মরত পুরুলিয়া পুলিশ লাইনে । অভিযোগ, বরানগর থানায় পোস্টিং থাকাকালীন অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক এই ঘটনা ঘটিয়েছেন । যদিও, সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত সঞ্জীব সেন ।
এই বিষয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি (সাউথ) অনুপম সিং বলেন,"তদন্ত শুরু হয়েছে । তদন্তে অভিযোগের কোনও সত্যতা মিললে আইন মোতাবেক যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হবে । এটুকু বলতে পারি, যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি খতিয়ে দেখছি আমরা ।"
জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করতে বরানগর থানায় গিয়েছিলেন স্থানীয় ওই মহিলা । তখন থানায় কর্তব্যরত এএসআই সঞ্জীব সেনের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর । তিনিই সেই সময় মহিলার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছিলেন থানায় বসে । সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুরু হয় তদন্তও ।
সেই সূত্রে মহিলার বাড়িতে মাঝে মধ্যেই যাতায়াত করতেন থানার তৎকালীন এএসআই সঞ্জীব । অভিযোগপত্রে নির্যাতিতা মহিলা জানিয়েছেন, মামলার তদন্তে হঠাৎই একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে ঠান্ডা পানীয় খেতে বাধ্য করায় ওই পুলিশ আধিকারিক । ঠান্ডা পানীয় খেতেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন মহিলা । পরে জ্ঞান ফিরলে দেখেন তিনি বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছেন । বিবস্ত্র হওয়ার ছবি নিজের মোবাইলে তুলেও রাখেন এএসআই ।
বরানগর থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে তিনি আরও জানিয়েছেন, মোবাইলে তোলা সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার 'হুমকি' দিয়ে তাঁকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছেন তৎকালীন এএসআই । কখনও বাড়িতে, আবার কখনও হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এই অভব্যতা করেছেন । এক সময় সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লে তাঁকে জোর করে গর্ভপাত করানো হয় । সেই সঙ্গে তাঁর স্বামীকে মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া এবং নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা মহিলা ।
লাগাতার হুমকি-ফোনে মানসিক যন্ত্রণা দিন-দিন বেড়ে চলায় শেষে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন । দায়ের করা হয় অভিযোগও । পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে আগেও এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল । তার ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্ত করে ইতিমধ্যে তাকে অন্যত্র বদলিও করে দেওয়া হয়েছে । তারই মধ্যে আরও এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আসায় বিপাকে ওই পুলিশ আধিকারিক ।
যদিও, মহিলার অভিযোগ মানতে নারাজ অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক সঞ্জীব সেন । উল্টে দাবি করেছেন, এই ধরণের অভিযোগ প্রথম তিনি শুনলেন । সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যে অভিযোগ । এর পিছনে পরিকল্পিত কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে । তা না হলে এত বছর পর এখন কেন এই ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে । তাঁর কথায়, "বরানগর থানা থেকে অনেক আগেই আমি বদলি হয়ে পুরুলিয়ায় চলে এসেছি । যখন পোস্টিং ছিল সেখানে তখন কেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়নি ? আসলে বদনাম করতেই এসব করা হচ্ছে । তাতে বিশেষ কোনও লাভ হবে না ।"