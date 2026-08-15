জঙ্গি-যোগে গ্রেফতার বাদুড়িয়ার আশরাফুল, কীভাবে বিপথে গেল মেধাবী ছেলেটা ? প্রশ্ন পরিবারের

জঙ্গি-যোগে গ্রেফতার বাদুড়িয়ার আশরাফুল, কীভাবে বিপথে গেল মেধাবী ছেলেটা ? প্রশ্ন পরিবারের
বেঙ্গালুরুতে চাকরি করতে যাওয়া আশরাফুলের জঙ্গি-যোগের অভিযোগ অস্বীকার পরিবারের ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ ৷
Published : August 15, 2026 at 6:39 PM IST
বসিরহাট, 15 অগস্ট: জঙ্গি যোগের অভিযোগে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার হয়েছে বাদুড়িয়ার যদুয়াটি উত্তরগ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়ার বাসিন্দা, 25 বছরের আশরাফুল মল্লিক ৷ এই ঘটনায় থমথমে গোটা গ্রাম ৷ কয়েক বছর আগে লস্কর-ই-তইবা ও বিদেশে অর্থের লেনদেনের অভিযোগে বাদুড়িয়ার মলয়াপুরের কলেজ ছাত্রী তানিয়া পারভিনের গ্রেফতারির ঘটনা এখনও ফিকে হয়নি ৷ তার মধ্যে একই সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল থেকে এক যুবকের জঙ্গি-যোগসূত্রের অভিযোগ ওঠায় স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ৷
ইটের গাঁথুনি আর মাথার ওপর জীর্ণ চাল—নোয়াপাড়ার এই একচিলতে সাদামাটা বাড়ির পরিবেশেই প্রকাশ পায় পরিবারটির তীব্র আর্থিক টানাপোড়েনের ছবি ৷ সেই বাড়ির দরজার সামনে বসে অঝরে কেঁদে চলেছেন আশরাফুলের মা হাফিজা বিবি ৷ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, তাঁদের কিছু না জানিয়ে হঠাৎ হেব্বাগোডি থানা থেকে ফোন করে আশরাফুলের বাবাকে বেঙ্গালুরুতে ডেকে পাঠানো হয় ৷ হাফিজা বিবির দাবি, "আমার ছেলে অত্যন্ত শান্ত ও পড়াশোনায় মেধাবী ছিল ৷ গোবরডাঙা কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর, ব্যারাকপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিল ৷"
পরিবারের দাবি, বারবার চেষ্টা করেও চাকরি না-পাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল আশরাফুল ৷ পরবর্তী কালে সংসারের অভাব সামলাতে প্রায় দেড় বছর আগে বেঙ্গালুরুতে একটি বেসরকারি সংস্থায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ নিয়ে চলে যায় সে ৷ তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি ৷ ছেলের দেশবিরোধী বা জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ মানতে নারাজ হাফিজা ৷ তিনি বলেন, "আফগানিস্তানের ভিসা বা পাসপোর্টের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না ৷ বেঙ্গালুরু থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা হলেও, পুলিশের তরফে আমাদের সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে না ৷ কেবল সময় পেরিয়ে যাচ্ছে ৷"
অন্যদিকে, নোয়াপাড়া গ্রামের প্রতিবেশীদের চোখেমুখেও এখন চরম বিস্ময় ও উদ্বেগের ছাপ ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, গ্রামে থাকাকালীন আশরাফুল অত্যন্ত মার্জিত স্বভাবের ছিল ৷ কোনও অসামাজিক কাজ বা ঝামেলায় তাকে কখনও দেখা যায়নি ৷ বিএ পাশ করেও চাকরি না-পাওয়ার হতাশা থেকেই হয়তো কেউ সোশাল মিডিয়ায় তার সরলতার সুযোগ নিয়ে ভুল পথে চালিত করেছে বলে ধারণা অনেকের ৷ জঙ্গি যোগে আশরাফুলের গ্রেফতারিতে আগামিদিনে তার পরিবারের কী হবে, সেই নিয়েই চিন্তিত প্রতিবেশীরা ৷