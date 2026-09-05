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রাতে পুরসভায় কাজ ! 'তথ্য লোপাটে'র অভিযোগে কর্মীদের মারধর, অশোকনগরে কর্মবিরতি

তাঁদের অভিযোগ, আধিকারিকের নির্দেশ মেনেই রাতে সরকারি কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা । অথচ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ।

Ashoknagar Municipality
আধিকারিককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 7:21 PM IST

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অশোকনগর, 5 সেপ্টেম্বর: সরকারি প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে রাতে পুরসভায় বসে কাজ করছিলেন পুরকর্মীরা । আচমকাই সেখানে হাজির এক দল বহিরাগত । রাতে পুরসভায় কাজ কেন ? অভিযোগ উঠল, সরকারি তথ্য লোপাটের চেষ্টা চলছে ! শুরু হল বচসা । তার পরেই পুরকর্মীদের মারধরের অভিযোগ । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছল পুলিশ । পুরসভা থেকে সাত কর্মীকে নিয়ে যাওয়া হল থানায় । যদিও পুলিশ জানিয়েছে, কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি। নিরাপত্তার কারণেই তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।

শনিবার সকালে থানায় গিয়ে ওই সাত কর্মীকে ছাড়িয়ে আনেন অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক অরুণকুমার বিশ্বাস । তার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পুরকর্মীরা । তাঁদের অভিযোগ, আধিকারিকের নির্দেশ মেনেই রাতে সরকারি কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা । অথচ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । এই অভিযোগে নির্বাহী আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ এবং কর্মবিরতি শুরু করেন তাঁর । তার জেরে কার্যত থমকে যায় পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, আয়ুষ্মান প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তথ্যসংগ্রহ এবং ডেটা এন্ট্রির কাজ দ্রুত শেষ করতে বলা হয়েছে পুরসভাগুলিকে।

'তথ্য লোপাটে'র অভিযোগে কর্মীদের মারধর, অশোকনগরে কর্মবিরতি (ইটিভি ভারত)

সেই কাজের চাপেই শুক্রবার রাতে কয়েক জন পুরকর্মীকে পুরসভায় থেকে কাজ করার নির্দেশ দেন নির্বাহী আধিকারিক অরুণকুমার বিশ্বাস। ডেটা এন্ট্রির কাজ করার জন্য তাঁদের বিশেষ অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল বলে পুরসভা সূত্রের দাবি। দিনের কাজ শেষ হওয়ার পরেও তাই পুরভবনে কম্পিউটার খুলে বসেছিলেন কর্মীরা।

পুরকর্মীদের বক্তব্য, রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত পুরসভায় আলো জ্বলছিল এবং কাজ চলছিল। সেই খবর কীভাবে বাইরে ছড়াল, তা স্পষ্ট নয়। তবে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন বহিরাগত পুরভবনে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। কর্মীদের দাবি, প্রথমেই তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, রাতে পুরসভা খোলা কেন ? কী কাজ হচ্ছে ? এর পরেই অভিযোগ করা হয়, পুরসভার কম্পিউটারে সরকারি তথ্য মুছে ফেলা বা লোপাটের চেষ্টা চলছে ৷

Ashoknagar Municipality
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

পুরকর্মীরা তাঁদের জানান, কোনও তথ্য লোপাট নয় । সরকারি আয়ুষ্মান প্রকল্পের কাজ শেষ করতেই তাঁরা রাতে ডেটা এন্ট্রি করছেন । নির্বাহী আধিকারিকের নির্দেশ এবং অনুমতি রয়েছে তাঁদের কাছে । কিন্তু অভিযোগ, সেই ব্যাখ্যায় পরিস্থিতি শান্ত হয়নি । বরং কথা কাটাকাটি শুরু হয় । এক সময় কয়েক জন কর্মীর সঙ্গে হাতাহাতি এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । কর্মীদের আরও দাবি, তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ও ব্যাগ তছনছ করা হয় ।

গোলমালের খবর পেয়ে অশোকনগর থানার পুলিশ পুরভবনে পৌঁছয় । তখন পরিস্থিতি উত্তপ্ত । পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে । পুরকর্মীদের দাবি, তাঁরা আধিকারিকের নির্দেশে কাজ করছেন বলে পুলিশকে জানান। এর পর সাত জন পুরকর্মীকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে । বারাসতের এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, রাতে পুরভবন থেকে আক্রান্ত পুরকর্মীদের উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছিল । তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই থানায় রাখা হয় ।

রাতভর থানায় থাকার পর শনিবার সকালে পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক অরুণকুমার বিশ্বাস থানায় যান । সেখান থেকে ওই সাত কর্মীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হয় । কিন্তু পুরসভায় ফিরতেই পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নেয় । কর্মীদের মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসে । তাঁরা একজোট হয়ে নির্বাহী আধিকারিকের চেম্বারের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন ।

পুরকর্মীদের অভিযোগের মূল জায়গা এখানেই । তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা যদি বেআইনি কিছু করতেন, তা হলে তদন্ত হতে পারে । কিন্তু আধিকারিকের লিখিত বা মৌখিক নির্দেশ মেনে সরকারি প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে তাঁদের উপর হামলা করা হয়েছে । তার পরেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুরসভার পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা । কর্মীদের দাবি, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজে ফিরবেন না ।

পুরকর্মী মৃদুল দাস বলেন, "আয়ুষ্মান প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য জেলা প্রশাসন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে । আমরা সেই কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করছি । শুক্রবার নির্বাহী আধিকারিকের নির্দেশেই রাতে পুরসভায় কাজ করছিলাম । তখন কয়েক জন বহিরাগত এসে অভিযোগ করেন, আমরা নাকি তথ্য লোপাট করছি । আমরা তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করি । কিন্তু তাঁরা কোনও কথা শুনতে চাননি । কয়েক জন কর্মীকে মারধর করা হয় । রাতভর সাত জনকে থানায় থাকতে হয়েছে । হামলাকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে ।"

পুরকর্মী গোপাল দাসের দাবি, শুক্রবার রাতে জরুরি ভিত্তিতে একটি রোগীর কাজ শেষ করার নির্দেশও ছিল । তাঁর কথায়, "নির্বাহী আধিকারিকের নির্দেশেই আমরা রাতে কাজ করছিলাম । এক জন ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর জন্য বিশেষ ভাবে আগে কাজটি শেষ করতে বলা হয়েছিল । সেই কাজ শেষ করার পর অন্য ডেটা এন্ট্রি করছিলাম । তখন কয়েক জন বহিরাগত ভিতরে ঢুকে আমাদের ব্যাগপত্র ছিঁড়ে দেন । আমরা মদ খেয়েছি কি না, সেটাও যাচাই করার চেষ্টা করা হয় । পুরসভা থেকে বেরোনোর সময় আমাদের মারধর করা হয়েছে ।"

কর্মীদের অভিযোগ, ঘটনাটি জানার পরেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুরসভার তরফে কোনও অভিযোগ করা হয়নি । সেই কারণেই শনিবারের বিক্ষোভে বার বার উঠে আসে নির্বাহী আধিকারিকের ভূমিকার প্রশ্ন । তবে কেন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়নি, জানতে চাওয়া হলে নির্বাহী আধিকারিক সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।

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MUNICIPAL WORKERS ATTACKED
WORKING AT NIGHT
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অশোকনগরে কর্মবিরতি
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