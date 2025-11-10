ইস্কোর স্কুলগুলিকে বেসরকারিকরণ ! সেইল চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ অশোক রুদ্র

ইস্কোর স্কুলগুলিকে বেসরকারিকরণ ! সেইল চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ অশোক রুদ্র
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্কুুলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের প্রতিবাদ ৷ পাশে দাঁড়াল তৃণমূল পরিচালিত শিক্ষা সেল ৷
Published : November 10, 2025 at 8:20 PM IST
আসানসোল, 10 নভেম্বর: 35 হাজার কোটি টাকা দিয়ে ইসকো কারখানার আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে ৷ এই কাজ শেষ হলে দেশের সর্ববৃহৎ ইস্পাত শিল্প হিসেবে গণ্য হবে সেইলের ইসকো কারখানা ৷ একদিকে যখন বৃহৎ কর্মসংস্থান, এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে স্বপ্ন দেখছে আসানসোলের মানুষ, তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে ধাক্কা !
ইসকো কারখানার অধীনে যে পাঁচটি স্কুল রয়েছে তার মধ্যে চারটি বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ আর তার জন্য ইতিমধ্যে দরপত্র ডেকেছে ইস্কো কারখানা কর্তৃপক্ষ ৷ এই বিষয়টি জানাজানি হতেই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে বার্নপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে ৷ অভিভাবকদের এই বিক্ষোভের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ৷
সেই সূত্রে তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজ্য নেতা ও কাউন্সিলর অশোক রুদ্র সেইলের চেয়ারম্যানের কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমরেন্দু প্রকাশের সঙ্গে দেখা করলেন ৷ একটি দাবিপত্রও ইস্কোর হাতে তুলে দেন তিনি ৷ সেখানে স্কুলগুলি ইস্কো কর্তৃপক্ষই পরিচালনা করুক বলে অনুরোধ করেছেন অশোক ৷ পাশাপাশি আরও বেশ কিছু দাবি তুলে ধরেছেন তিনি ৷
বার্নপুরে ইস্কো কারখানার অন্তর্গত পাঁচটি স্কুল রয়েছে ৷ বার্নপুর বয়েজ হাই স্কুল, বানপুর গার্লস হাই স্কুল, বার্নপুর বয়েজ জুনিয়র স্কুল, বার্নপুর গার্লস জুনিয়র স্কুল এবং ইসকো মডেল স্কুল ৷ ইসকো মডেল স্কুল ছাড়া বাকি যে চারটি স্কুল রয়েছে সেগুলির বাংলা, হিন্দি ও উর্দু মিডিয়াম রয়েছে ৷ এই চারটি স্কুলকেই বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে ইস্কো কর্তৃপক্ষ ৷ সেই কারণে তারা ইতিমধ্যেই দরপত্র ডেকেছে ৷
সম্প্রতি বার্নপুর কারখানায় এসেছিলেন সেইলের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর অমরেন্দু প্রকাশ ৷ আর সেখানেই লিখিত দাবিপত্র নিয়ে অশোক রুদ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ৷ উপস্থিত ছিলেন ইস্কো কারখানার ডিরেক্টর ইনচার্জ সুরজিৎ মিশ্র ৷ সেইলের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে স্কুল বাঁচানোর আর্জি জানিয়েছেন অশোক রুদ্র ৷
তিনি বলেন, "আমি সেইলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে জানিয়েছি, যে চারটি স্কুল রয়েছে, এখানে খুব কম খরচে বার্নপুর এলাকার ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারে ৷ সেইলের আধিকারিক কিংবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মীরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ান ৷ স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের কিছু যায় আসে না ৷ এই চারটি স্কুলে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ঠিকা শ্রমিক, আদিবাসী এবং কর্মচারীদের বাড়িতে কাজ করা পরিচারক ও পরিচারিকাদের ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠন হতো কম পয়সায় ৷ স্কুলগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হলে, সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে ৷"
অশোক রুদ্র বলেন, "এই স্কুলগুলিকে বেসরকারিকরণ করলেই স্কুলগুলি থেকে বাংলা ভাষায় পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যাবে ৷ আমাদের প্রশ্ন, সেইলের অন্যান্য রাজ্যের স্কুল আছে ৷ সেখানেও কি এই নিয়ম হচ্ছে ? তা হয়নি, তাই আমরা কোনও মতেই এটা মানবো না এবং এই স্কুল বন্ধ হতে দেব না ৷"
আসানসোলের বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার বলেন, "যারা অন্য রাজ্য থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তাঁদের কোনও সমস্যা নেই ৷ তাঁদের সন্তানদের বড় স্কুলে ভর্তি করে দেন ৷ কিংবা যাঁরা বড় অফিসার যাদের বেতন অনেক, ইংলিশ মিডিয়ামে তাঁদের সন্তানরা পড়ে ৷ কিন্তু নিম্নবিত্ত ঠিকা শ্রমিক বা অফিসারদের ঘরে পরিচারকদের সন্তানদের ভরসা এই স্কুলগুলি ৷ এগুলো বন্ধ হয়ে গেলে মোটা টাকা মাইনে দিয়ে পরিবারগুলি তাদের সন্তানদের আর কোথাও ভর্তি করতে পারবে না ৷"
স্কুল বাঁচানোর আর্জির পাশাপাশি সেইলের চেয়ারম্যানের কাছে, ঠিকা কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের যে কাজ চলছে সেখানে স্থানীয়দের নিয়োগের দাবিও তুলেছেন আসানসোলের বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার ৷