ইনকিউবেশন সেন্টার কত স্টার্ট-আপকে স্বনির্ভর করল, নজর রাখবে নীতি আয়োগ: অশোক লাহিড়ী
নীতি আয়োগের 'অটল ইনোভেশন মিশন' (AIM)-এর অধীনে রাজ্যের প্রথম অটল ইনকিউবেশন সেন্টার আজ উদ্বোধন করা হয় ।
Published : July 26, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: কত দ্রুত এবং কত সংখ্যায় স্টার্ট-আপগুলি আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারছে, সেটাই ইনকিউবেশন সেন্টারের মূল লক্ষ হওয়া উচিত । আজ রাজ্যের প্রথম অটল ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধনে এসে এমনটাই জানালেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান তথা অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী ৷
পশ্চিমবঙ্গের স্টার্ট-আপ ও বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান করে তাঁদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে নীতি আয়োগের 'অটল ইনোভেশন মিশন' (AIM)-এর অধীনে রাজ্যের প্রথম অটল ইনকিউবেশন সেন্টার আজ উদ্বোধন করা হয় । এআইসি টেকনোর অফবিট ক্যাফেতে আজ এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । উপস্থিত ছিলেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ী, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা সুমন চক্রবর্তী এবং টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তথা এআইসি টেকনোর প্রধান মেন্টর মেঘদূত রায়চৌধুরী-সহ নীতি আয়োগের অন্যান্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা ।
মেঘদূত রায়চৌধুরী এদিন জানান, উদীয়মান উদ্যোক্তা, গবেষক এবং উদ্ভাবকদের সবরকম সহায়তা প্রদান করে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের অন্যতম শীর্ষ স্টার্ট-আপ হাব হিসেবে গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য । অন্যদিকে, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ীর কথায়, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হল উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগ । পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অটল ইনকিউবেশন সেন্টারের সূচনা রাজ্যের স্টার্ট-আপগুলিকে উৎসাহ জোগাবে এবং উদ্বুদ্ধ করবে ।
তিনি আরও বলেন, কী ধরনের নীতি দেশে প্রণয়ন করা হবে, সেই নীতিগুলো ঠিক করার কাজ হচ্ছে নীতি আয়োগের । আর এই নীতি আয়োগের অন্যতম পলিসি হচ্ছে অটল ইনকিউবেশন সেন্টার ৷ এর মাধ্যমে কী ধরনের কাজ হবে সেই সব বিষয়ই ঠিক করবে নীতি আয়োগ । তাই যে নীতিগুলি ঠিক করা হচ্ছে, সেগুলি বাস্তবে কতটা প্রণয়ন করা হচ্ছে সেটা নিশ্চিত করতে হবে নীতি আয়োগকে ।
অশোক লাহিড়ীর কথায়, "এখানে কী হচ্ছে আজকে সেটা আমি দেখে গেলাম । এরপরে আবার কিছুদিন পর আমার সহকর্মীরা আসবেন এবং এসে দেখবেন যে এখানে কীভাবে কাজ এগোচ্ছে । তারপর ঠিক করা হবে যে, ইনকিউবেশন সেন্টারটি ঠিক পথে এগোচ্ছে, নাকি আবার নীতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন । হচ্ছে হবে হচ্ছে হবে বললে হবে না । কারণ স্টার্ট-আপ খুব কঠিন ব্যাপার । এখানে প্রাণ সংশয়ও দেখা যায় । যদি অর্থ না-মেলে তাহলে তো একটা স্টার্ট-আপকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না । তাই মোটামুটি দেখেই বোঝা যায় যে, একটি স্টার্ট-আপ ঠিক ভাবে চলছে কি না ।"
অশোক লাহিড়ী মনে করেন যে, রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর ব্যবসা করার পথ অনেকটাই সুগম ও মসৃণ হয়েছে । যাকে 'ইজ অফ বিজনেস' বলা হচ্ছে । আর একটি ব্যবসাকে ঠিকঠাক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ধরনের পরিকাঠামো বা পরিবেশ প্রয়োজন, সেটা এই রাজ্যে সরকার দিতে পারবে । রাজ্য সরকার ব্যবসা বান্ধব একটা পরিবেশ তৈরি করবে ।
অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত তরুণদের ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন । তিনি জানান, সরকারি চাকরির নিরাপত্তার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার ভাবধারা গড়ে তুলতে এ ধরনের পরিকাঠামো অত্যন্ত কার্যকর । রাজ্য সরকার এই ধরনের উদ্যোগে সব রকম সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলে জানান তিনি ।
অন্যদিকে, আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী জানান, বিশ্বমানের প্রযুক্তি তৈরিতে জুগাড় বা জোড়াতালি মানসিকতা ছেড়ে সুনির্দিষ্ট ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে । বিশেষ করে চিকিৎসা যন্ত্রাংশের মতো সংবেদনশীল জিনিসের ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্যের ওপর আস্থা বাড়াতে উচ্চমান নিশ্চিত করা জরুরি । এই লক্ষ্যে তিনি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর কাছে 'বেঙ্গল ইনকিউবেশন' শীর্ষক একটি সুনির্দিষ্ট ব্লু-প্রিন্টও জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন । যা 'ইনস্পায়ার বেঙ্গল' থেকে 'স্কেল বেঙ্গল' পর্যন্ত মোট সাতটি ধাপে কাজ করবে ।
প্রসঙ্গত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে 500-টি স্টার্ট-আপকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার । আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই প্রায় 200টি স্টার্ট-আপের আবেদন জমা পড়েছে ।