পড়ে গিয়ে মাথা ফাটল অশোক ভট্টাচার্যের, একাধিক সেলাই নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

পড়ে গিয়ে মাথা ফাটল অশোক ভট্টাচার্যের, একাধিক সেলাই নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন
বর্তমানে অশোক ভট্টাচার্যর শারীরিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে।
Published : June 6, 2026 at 9:07 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 জুন: বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গুরুতর জখম হলেন সিপিআইএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় ৷ স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাঁকে শিলিগুড়ির অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মাথা ফেটে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রবীণ এই সিপিআইএম নেতার।
বর্তমানে অশোক ভট্টাচার্যর শারীরিক অবস্থার দিকে বিশেষ নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বর্তমানে হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
অশোক ভট্টাচার্য শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিসংবাদিত নাম। বাম জমানার দাপুটে মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। বছরকয়েক আগে পর্যন্ত শিলিগুড়ির বিধায়ক ও মেয়র ছিলেন তিনি। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাড়িতে একসময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আসতেন মাঝেমধ্যে। শহরের নেতা-কর্মীদের ভিড় তো গেলেই থাকত। কিন্তু, শেষ 4-5 বছরে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছিল ৷ তবে বর্ষীয়ান এই নেতার আকস্মিক অসুস্থতার খবরে শিলিগুড়ি তথা রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
তাঁর এই বিপদের কথা জানতে পেরে দলের কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শুভানুধ্যায়ীরা সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর দ্রুত আরোগ্য ও সুস্থতা কামনা করছেন। প্রবীণ এই নেতার দ্রুত সুস্থতার অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁর অসংখ্য অনুরাগী ও রাজনৈতিক সহকর্মীরা। আশা করা হচ্ছে, সুচিকিৎসায় তিনি দ্রুত বিপদ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠবেন।
স্ত্রী বিয়োগের পর বাড়িতে একাই থাকেন অশোকবাবু। বাড়ির পাশেই থাকেন তার পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা। তারাই প্রথম অশোকবাবুকে পরে যেতে দেখে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। এদিকে, দুর্ঘটনার পর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শহরের প্রবীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।
মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমি খবর নিয়েছি। নিজে দেখা করতে যাব। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। সবরকম সাহায্য করা হবে। তবে মাথায় আঘাত লাগায় একটু চিন্তার বিষয়।" সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "আমি খবরটা শুনেছি। অবশ্যই দেখা করতে যাব। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"