আশাকর্মীদের স্বাস্থ্যভবন কর্মসূচি, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি; আটক অনেকে

দিকে দিকে রাস্তায় আশাকর্মীদের অভিযান ৷ পুলিশি বাধার ছবি বেশিরভাগ জায়গায় ৷ আটক করা হয়েছে বহু আশাকর্মীদের ৷ আশাকর্মীদের দাবি, 'লড়ব, মরব। কিন্তু যাবই ।'

ASHA WORKERS PROTEST
পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে আটক অনেকে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: একাধিক দাবিতে আশাকর্মীদের (ASHA Worker) স্বাস্থ্য ভবন অভিযান কর্মসূচি রুখতে তৎপর পুলিশ ৷ বুধবার রাজ্যজুড়ে পুলিশি বাধার ছবি দিকে দিকে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযানে যোগ দিতে চাওয়া আশাকর্মীদের (আসিক্রেডিটেড সোশাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট) আটকানোর অভিযোগ ৷ শিয়ালদা স্টেশনে আশাকর্মীদের আটকানোর অভিযোগ GRP'র বিরুদ্ধে ৷ সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ন্যূনতম মাসিক সাম্মানিক বৃদ্ধি এবং বীমা সুরক্ষা-সহ বিভিন্ন দাবিতে স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের ডাক দেন ৷

অভিযানে অশান্তির আশঙ্কায় স্বাস্থ্য ভবন চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ এদিন বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বহু আশাকর্মীকে আটক করা হয়েছে ৷ আন্দোলনকারীদের একাংশ দাবি, পুলিশ শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনের বাইরে ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছে ৷ সারা রাত জার্নি করে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা পৌঁছেও শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে বেরোতে পারছেন না আন্দোলনকারী আশাকর্মীরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই বেগুনি রঙের ইউনিফর্ম দেখে আশাকর্মীদের চিহ্নিত করে তাঁদের নামিয়ে নিয়ে যায় গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ ৷

আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, মালদা, কোচবিহার থেকে আসা আশাকর্মীরা সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আসা এক আশাকর্মী বলেন, "সকাল সাড়ে 6টা থেকে আমাদের হাওড়া স্টেশন থেকে বেরতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।"

পুলিশ জানিয়েছে, সকালে স্বাস্থ্য ভবনের কাছ থেকেও বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে আটক করা হয়েছে ৷ তাঁরা আন্দোলনের জন্য জড়ো হয়েছিলেন। অন্যদিকে, রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য গতকাল (মঙ্গলবার) আইনশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করে আন্দোলনকারীদের স্বাস্থ্য ভবনের দিকে মিছিল না-করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আশাকর্মীদের দাবি, 'লড়ব, মরব। কিন্তু যাবই।'

উল্লেখ্য, 15 হাজার টাকা ন্যূনতম বেতন, সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, কর্তব্যরত অবস্থায় মারা যাওয়াদের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা করে দেওয়া এবং বকেয়া সব ভাতা মিটিয়ে দিতে হবে আশাকর্মীদের ৷ এই দাবিগুলি তুলে রাজ্য়জুড়ে কর্মবিরতিতে রয়েছেন আশাকর্মীরা। টানা 30 দিন ধরে রাজ্য়জুড়ে কর্মবিরতি পালন করছেন তাঁরা।

