দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের দফতরে গেট ভেঙে বিক্ষোভ আশা কর্মীদের
স্বাস্থ্য ভবনে অভিযানে বেশ কিছু আশা কর্মীকে আটকে রাখার অভিযোগ ৷ তার প্রতিবাদে এদিন দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ করা হয় ৷
Published : January 22, 2026 at 6:17 PM IST
দুর্গাপুর, 22 জানুয়ারি: বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও আশা কর্মীদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল জেলায় ৷ এদিন দুর্গাপুরে মহকুমা শাসক দফতরে ডেপুটেশন দিতে গেলে বাধার মুখে পড়েন আশা কর্মীরা ৷ শেষে ওই দফতরের গেট ভেঙে ঢুকে পড়েন আশা কর্মীরা । পরে আশা কর্মীরা মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার ৷ ওইদিন আশা কর্মীদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ঘিরে প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল ৷ আশা কর্মীদের পুলিশি বাধার অভিযোগ উঠেছিল ৷ এমনকি বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আশা কর্মীদের আটক করে পুলিশ ৷ আর এরপরেই গতকালের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন জেলা জুড়ে আন্দোলনে নামেন আশা কর্মীরা ৷
এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন আশা কর্মীরা দুর্গাপুরে মহকুমা শাসক দফতরে ঢুকতে গেলে পুলিশ এবং মহকুমা শাসকের দফতরের কর্মীদের সঙ্গে বচসা বাঁধে । তারপর আশা কর্মীরা মহকুমা শাসকের দফতরের বাইরের গেট ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ভেতরে ঢুকে যান । মহকুমা শাসক দফতরের ভেতর আরেকটা কলাপসিবল গেটের সামনেও শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি । চরম উত্তেজনার পরিস্থিতির তৈরি হয় ৷
আশা কর্মী মৌসুমি সেনগুপ্ত বলেন, "আমাদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে বুধবার স্বাস্থ্য ভবনে আন্দোলন ছিল । কিন্তু আমাদের কর্মীদের আটকে রাখা হয় বিভিন্ন জায়গায় । তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ । দ্রুত আমাদের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ।"
আরেক আশা কর্মী অপর্ণা নাগ বলেন, "স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে গতকাল আমাদের দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু আমাদেরকে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে দেয় পুলিশ । কেন আমাদেরকে আন্দোলন থেকে আটকে রাখা হল ? শুধু তাই নয়, গতকাল সারাদিন পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছি আমরা সবাই । অনেক মহিলা অসুস্থ । তাদেরকেও পুলিশ নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়েছে । তারই প্রতিবাদে আজ আমরা মহকুমা শাসকের দফতরে এসেছিলাম ডেপুটেশন দিতে । আমাদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল আজকেও । তাই আমরা বলপূর্বক ভেতরে ঢুকে আমাদের দাবি মহকুমা শাসকের কাছে জানালাম ।"
2026-এর নির্বাচনের আগে আশা কর্মীদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ব্যালট বক্সের প্রভাব ফেলতে পারে ৷ এটা ভেবেই তাদেরকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উস্কানি ৷ এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক মহলের । বুধবার আশা কর্মীদের পাশে দেখা গিয়েছিল দুর্গাপুরের বিজেপি বিধায়ক-সহ গেরুয়া শিবিরের নেতাদের । তাহলে কি আশা কর্মীদের এই আন্দোলনে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে ? যদিও আশা কর্মীরা বামপন্থী এসইউসিআই-এর কর্মী সংগঠনের ব্যানারে তাঁদের আন্দোলন করছেন ।
তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় অবশ্য আশা কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, "এইভাবে সরকারি অফিসে গিয়ে আন্দোলন করে কোনও লাভ নেই । আপনারা নিজেদের কাজ করুন ৷ কোনও রাজনৈতিক দলের কথায় চলবেন না ৷ সরকারের প্রতি আপনারা ভরসা রাখুন । এই সরকার মানবিক সরকার । গতকাল আপনাদের বেশ কিছু দাবি পূরণ করা হয়েছে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সমস্ত দাবি পূরণ করা হবে । আপনারা যদি বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্তের শিকার হন তাহলে নায্য পাবেন না ৷ আন্দোলেন না করে যেখানে দরবার করার সেখানে করুন ৷"
বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "যেকোনও মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করা তাদের মৌলিক অধিকার । গতকাল আমরা যে ছবি দেখলাম অত্যন্ত লজ্জাজনক । সাধারণ আশা কর্মীদেরকে আন্দোলন করতে দেওয়া হল না । পুলিশ দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করা হল । আজ তারই প্রতিবাদে আশা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিল মহকুমা শাসকের দফতরে । কিন্তু সেখানেও তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে শুনেছি । আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকেই আজব পুলিশি নির্যাতন ভোগ করেছে । আমরা এই ঘটনার চরম নিন্দা করছি ।"