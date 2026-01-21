ETV Bharat / state

মিথ্যে বলছেন চন্দ্রিমা! সরকার দান-খয়রাতি করে, ভাতা বাড়ায় না: আশা ইউনিয়নের নেত্রী

পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের অন্যতম নেত্রী ইসমত আরা খাতুন-সহ পাঁচজনের প্রতিনিধি দল ধর্মতলার বিক্ষোভস্থল থেকে সল্টলেক স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছেন ।

আশা কর্মীদের বিক্ষোভ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 5:23 PM IST

কলকাতা, 21 জানুয়ারি: আশা কর্মীদের আন্দোলনের জেরে বৈঠকে বসতে বাধ্য হল স্বাস্থ্য ভবন কর্তৃপক্ষ । পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন-সহ পাঁচজনের প্রতিনিধি দল ধর্মতলার বিক্ষোভস্থল থেকে সল্টলেক স্বাস্থ্য ভবনে গিয়েছেন । ইসমত আরা খাতুন এদিন তীব্র ভাষায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, আটবার বেতন বৃদ্ধির যে দাবি মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য করছেন, তা সর্বৈব মিথ্যে কথা ৷ ইটিভি ভারতকে আশা কর্মী ইউনিয়নের নেত্রী বলেন, "সরকার দান-খয়রাতি করছে, অথচ কর্মীদের ভাতা বাড়াচ্ছে না ৷"

আশা কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং দাবি-দাওয়া নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে পূর্ব ঘোষিত ডেপুটেশন জমা দেওয়াকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে ধুন্ধুমার । বুধবার এই কর্মসূচিতে কলকাতার একাধিক রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কলকাতা পুরসভা লাগোয়া এলিট সিনেমা হলের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, যতক্ষণ না-পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হচ্ছে বা তাঁদের দাবি পূরণ হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা রাস্তা ছাড়বেন না ।

আন্দোলনে আশা কর্মীরা (নিজস্ব চিত্র)

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মিথ্যে বলছেন বলে দাবি

পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের অন্যতম নেত্রী ইসমত আরা খাতুন বলেন, "রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আমাদের ভাতা নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন । তিনি নির্লজ্জের মতো একের পর এক মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমকে । আমরা তার তীব্র ধীক্কার জানাই । মন্ত্রী জানিয়েছেন, নাকি আটবার ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে । আটবার বৃদ্ধি করে ভাতা হয় পাঁচ হাজার টাকা ? ইনসেন্টিভ দিয়ে সাড়ে সাত হাজার টাকা ? সর্বৈব মিথ্যা কথা । রাজনৈতিক তকমা চাপিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য যে ধরনের মৃদু থ্রেট দিয়েছেন আশা কর্মীদের, আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি । আশা কর্মীরা কোনও রং-দল-রাজনীতি দেখে জনগণকে পরিষেবা দেয় না । সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই পরিষেবা দিয়ে থাকে । পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্ব দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাস্তা ছাড়বে না ।"

যে দাবিতে আন্দোলন

আশা কর্মীরা বেশকিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন ৷ তাঁদের মূল দাবিগুলি হল:

1. আশা কর্মীদের রাজ্য সরকার নির্ধারিত (মিনিমাম ওয়েজ) ন্যূনতম 15,000 টাকা, ইনসেন্টিভ-সহ সমস্ত বকেয়া প্রদান

2. কর্মরত অবস্থায় মৃত আশা কর্মীর পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান

3. তাঁদের মোবাইলের ডেটার খরচ হিসেবে মাসিক ন্যূনতম 300 টাকার 5জি ডেটাকার্ড প্রদান

4. মাতৃত্বকালীন ছুটি, মেডিক্যাল লিভ ও অন্যান্য ছুটি প্রদানবিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এত কম টাকায় রাত দিন অতিরিক্ত বহু প্রকল্পের কাজ তাঁদের দিয়ে উতরে নেওয়া হয় ৷ অতিরিক্ত কাজের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া আমাদের ন্যায্য অধিকার ।"

আন্দোলনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

আজকের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আশা কর্মীরা গতকাল থেকেই কলকাতামুখী হয়েছিলেন । কিন্তু অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন রেল স্টেশন থেকে শুরু করে বাস - সমস্ত জায়গায় পুলিশ এবং রেল পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন তাঁরা । বহু কর্মী সমর্থককে ট্রেন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামানো হয়েছে ।

ইসমত আরা খাতুন বলেন, "উত্তরবঙ্গের সমস্ত রেল স্টেশনে শাসকদলের দলীয় ক্যাডার এবং থানা, পুলিশ, সিভিক কর্মীদের আটকে দিয়ে ঘিরে রাখে । ট্রেনে উঠতে দেয়নি । নানান ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, হচ্ছে । উত্তর দিনাজপুরের আশা ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা এবং জেলা প্রেসিডেন্টকে রাস্তায় পুলিশ ঘিরে রেখেছে, স্টেশনে যেতে দেয়নি । একইভাবে শিলিগুড়ি স্টেশন উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন স্টেশনেও আশা কর্মীদের সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে । আমরা খুব উদ্বেগ এবং আতঙ্কে আছি । দীর্ঘ বকেয়া ফিক্সড ভাতা বৃদ্ধি, মেটারনিটি লিভ - এইসব দাবি নিয়েই আমাদের আন্দোলন, তার ধারাবাহিকতায় কর্মবিরতি চলছে ।"

'দাবি আদায় না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে'

আজ ধর্মতলায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দফায় দফায় পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় । ব্যারিকেড ভাঙার পর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে আটকে থাকা কর্মীদের পুলিশ এলিট সিনেমার সামনে বিক্ষোভস্থলে নিয়ে আসে ।

ইসমত আরা খাতুন ইটিভি ভারতকে বলেন, "এইভাবেই আমাদের দাবি আদায় করতে হবে । আন্দোলন ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনও দাবি, কোনও শাসক পূরণ করেনি । আজ যেমন আমাদের আন্দোলনের জন্য পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে । রাজ্য সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করা হবে, আমাদের দাবি পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত ।"

তিনি আরও জানান, "স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম আমাদের সঙ্গে বসবেন বলে ডেট দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী আমরা যাচ্ছি । কিন্তু সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিটি কর্মীর কাছে পুলিশ এবং দলীয় ক্যাডার দিয়ে যেভাবে থ্রেট ও ভয় দেখানো, মানসিক নির্যাতন, শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে, এটা খুব উদ্বেগের বিষয় । তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্মীরা আসছেন ৷ কোথাও বাধা পেলে, আমাদের সেখানেই বসে পড়তে হয়েছে ।"

অপরদিকে, পশ্চিমবঙ্গ আশা ও স্বাস্থ্য কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সাবিনা ইয়াসমিনও পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছেন, যাতে আন্দোলনকারী আশা কর্মীদের উপর লাঠি চালানো না-হয় ৷ তাঁদের যেন নিজেদের দাবি তুলে ধরার জন্য গন্তব্যে যেতে দেওয়া হয়, সেই আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷ তবে, আন্দোলনকারী আশা কর্মীদের উপর নির্যাতন হলেও তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷

