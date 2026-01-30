ETV Bharat / state

কেন্দ্র-রাজ্যের বাজেটে ইতিবাচক ঘোষণা না-থাকলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আশাকর্মীদের

শুক্রবার কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের তরফে নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়৷ ওই সম্মেলন থেকেই আশাকর্মীরা আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন৷

ASHA Citizens Conference
পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নাগরিক সম্মেলন (নিজস্ব ছবি)
Published : January 30, 2026 at 6:16 PM IST

কলকাতা, 30 জানুয়ারি: স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী (Accredited Social Health Activist), যাঁদের আমরা আশাকর্মী (ASHA) নামেই চিনি, সেই আশাকর্মীদের বিকাশ ভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বিধাননগরে৷ এবার তাদের দাবির সমর্থনে আয়োজিত হল নাগরিক সম্মেলন৷

সেখানে আন্দোলনকারী আশাকর্মীরা জানালেন যে তাঁরা গত 39 দিন কর্মবিরতি করছেন৷ দাবি আদায় না-হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন৷ তাঁদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বাজেটে যদি কোনও ইতিবাচক ঘোষণা না-করেন, তাহলে আন্দোলন আরও বড় আকারে হবে৷

কেন্দ্র-রাজ্যের বাজেটে ইতিবাচক ঘোষণা না-থাকলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আশাকর্মীদের (ইটিভি ভারত)

এদিন নাগরিক সম্মেলন আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমতারা খাতুন, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, শুভেন্দু মাইতি, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো-সহ বিশিষ্ট মানুষজন।

এদিন নাগরিক সম্মেলন আলোচনা হয়, সেদিন পুলিশি কর্মকাণ্ডের জেরে বিকাশ ভবন যেতে পারেননি আশাকর্মীরা। একদল অদূরে বিক্ষোভ করেন ও অপর দল ধর্মতলায়। তবে ওই দিন সরকারি কর্তার দেওয়া সময় অনুসারেই অভিযান ছিল। তারপরেই সেই অভিযান ঠেকাতে পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টরা এর নিন্দা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নাগরিক সম্মেলন (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিক ইসমতারা খাতুন বলেন, ‘‘আশাকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি, ভাগে ভাগে টাকা না-দিয়ে সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া মতো বিষয় নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সেখানে বারবার সরকার ডেকেছে আমাদের। গত 7 জানুয়ারি, 21 জানুয়ারি ডেকেছিল আমাদের। উদ্দেশ্য ছিল সমস্যার সমাধান ও দাবি মেটানো৷ কোনোটাই তারা করেনি।’’

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নাগরিক সম্মেলন (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘21 তারিখ বিকাশ ভবন ডেকেছিল। সেখানে আসার পথে কর্মীদের উপর তাণ্ডবলীলা চালায় পুলিশ। আমাদের দাবি যতদিন পূরণ হচ্ছে, আমার আন্দোলনে আছি। কোনও ভয় অত্যাচারে ভিত নয়। আমাদের ন্যায্য দাবি অধিকার মর্যাদার সঙ্গে ছিনিয়ে আনব। আমাদের কর্মবিরতির 39 দিন চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সবুর করুন হবে। অনেক দিন ধরেই প্রত্যাশা পাচ্ছি। এটার একটা সীমা আছে। আগামিদিনে ভোট ও বাজেট আছে। আমাদের এই সমস্যার সমাধান না-হলে আন্দোলন চূড়ান্ত জায়গায় যাবে। কর্মীরা রাস্তায় আছে।’’

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নাগরিক সম্মেলন (নিজস্ব ছবি)

এদিন আলোচনায় বক্তারা দাবি করেন, গ্রামীণ ও শহরের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেন যাঁরা, সেই আশাকর্মী ও পুর-স্বাস্থ্যকর্মীরা গত 23 ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। রাজ্যের 99 শতাংশ আশাকর্মী এই কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের দাবির অন্যতম হল, মাসিক বেতন ন্যূনতম 15 হাজার টাকা করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত আশাকর্মীর পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা দেওয়া, অন্যান্য কর্মীদের মতো আশাকর্মীদেরও সাপ্তাহিক ছুটি দেওয়া এবং ভাগে ভাগে ইনসেনটিভ না-দিয়ে সমস্ত বকেয়া একসঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নাগরিক সম্মেলন (নিজস্ব ছবি)

বক্তাদের আরও দাবি, আশাকর্মীরা এই দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য দফতরে বারবার পেশ করেছেন। লিখিতভাবে জানানো হয়েছে, আশাকর্মীদের মাসিক ইনসেনটিভ, বিভিন্ন সার্ভের টাকা ও পাবলিক লিংকড ইনসেনটিভের বরাদ্দ টাকা দেড় বছর পর্যন্ত বাকি। রাজ্য সরকারি মাসিক ভাতা যৎসামান্য। এই অনিয়ম কয়েক বছর ধরেই চলছে। দীর্ঘ সময় বেতন বাকি থাকাটা যেন নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ন্যায্য পাওনা দাবি করতে গেলে বসিয়ে দেওয়া, চাকরি চলে যাওয়া, টাকা কেটে নেওয়ার মতো অত্যাচার চলছে বিভিন্ন ব্লকে, জেলায়। কিন্তু একাধিক বার বলা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি। এই অবস্থায় নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তাঁরা কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নাগরিক সম্মেলন (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, বর্তমানে আশাকর্মীদের মাসিক ভাতা 5 হাজার 250 টাকা। অর্থাৎ দিনে 175 টাকা। সারা দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলে ন্যূনতম মজুরি 26 হাজার টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু, তাঁরা স্থায়ী 15 হাজার টাকা সাম্মানিকের দাবি জানাচ্ছেন। তাঁরা দাবি করছেন, সাধারণ নিয়মমাফিক ছুটির এবং মেটারনিটি লিভের। পরিবারের সুরক্ষার জন্য কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে আশাকর্মীর পরিবারকে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার। মোবাইল ফোন যেটা দেওয়া হয়েছে সেটার উপযুক্ত পরিষেবার জন্য কমপক্ষে 350 টাকার 5-জি প্যাকেজ দেওয়ার জন্যও তাঁদের বারবার দরবার করতে হচ্ছে।

সম্পাদকের পছন্দ

