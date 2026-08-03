অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে শহরে মিছিল আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও মিড-ডে মিল কর্মীদের
প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেই সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল হয় ৷ মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একাধিক দাবি জানানো হয়েছে।
Published : August 3, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ফের পথে নামলেন আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা, মিড-ডে মিল কর্মী ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (NHM) চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা । বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এই কর্মীদের ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে সোমবার কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করল অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস । বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী কর্মীরা লাল পতাকা ও বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করেন ।
সোমবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেই সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল করা হয় ৷ মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একাধিক দাবি জানানো হয়েছে । উল্লেখযোগ্য দাবিগুলি হল,
* সমস্ত স্কিম কর্মী ও সহায়িকাকে 'শ্রমিক' হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান ।
* সাম্মানিকের পরিবর্তে মাসিক ন্যূনতম 26 হাজার টাকা বেতন ।
* ইপিএফ (EPF), ইএসআই (ESI)-সহ সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা চালু করা ।
* অবসরের সময় 10 লক্ষ টাকার এককালীন সুবিধা এবং মাসিক 10 হাজার টাকা পেনশন ।
* কর্মজীবনে 180 দিনের সবেতন ছুটির ব্যবস্থা ।
* সমস্ত শূন্যপদ দ্রুত পূরণ এবং চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।
* ICDS কেন্দ্রগুলিতে উন্নত স্মার্টফোন/ট্যাব, পর্যাপ্ত ডেটা ভাতা ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রদান ।
* বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী রেশন, ডিম, শাকসবজি ও জ্বালানির বরাদ্দ বৃদ্ধি ।
* সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচাগার, আসবাবপত্র ও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা ।
* মিড-ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাই না-করা এবং স্কুলে নিয়মিত ডিম সরবরাহ নিশ্চিত করা ।
এদিনের মিছিল থেকে AITUC-র জাতীয় সম্পাদক লীনা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশু কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত এই কর্মীদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে । দেশের জনকল্যাণমূলক পরিষেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এখনও তাঁদের সরকারি কর্মচারী বা আইনসম্মত শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি । ফলে বেতন, সামাজিক নিরাপত্তা ও অবসরকালীন সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন । দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে এই কর্মীদের জন্য স্থায়ী সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়াই এখন সময়ের দাবি ।"
এআইটিইউসি পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ভট্ট বলেন, "স্কিম ওয়ার্কারদের প্রতি সরকারের যে অনীহা তার বিরুদ্ধে আজকে আমাদের ডেপুটেশন এবং মিছিল । আইসিডিএস কর্মীদের জোর করে এমডি অ্যাপ চালু করা হচ্ছে । এটি হল ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস অ্যাপ, যে অ্যাপের সমস্ত তথ্য চলে যাবে ওয়ার্কারদের কাছে । 10 হাজার টাকা ফোনের জন্য দেওয়া হচ্ছে । যে ফোনে এই অ্যাপ চালানো যাবে না । এছাড়াও এঁদের উপর ওয়ার্কলোড বাড়ছে । এঁদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দিতে হবে । 16 ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে । মিড-ডে মিল কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা নেই । ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার ফলে প্রায় আট লক্ষ মিড-ডে মিল কর্মী বেকার হয়ে পড়বেন । রাজ্যে বহু বেকার, বহু মেয়েদের কর্মসংস্থান হচ্ছে আইসিডিএস, আশা ও মিড-ডে মিলে । যাঁরা তাঁদের রুজি রুটির জন্য এই পথ বেছে নিয়েছেন । সরকার তাঁদের রক্ষা করুক ।"