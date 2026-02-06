ফের পথে আশাকর্মীরা, স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ
শুক্রবার দশদফা দাবি নিয়ে স্বাস্থ্যসচিবকে ডেপুটেশন দেন আশাকর্মীরা
Published : February 6, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: রাজ্য বাজেটে বৃহস্পতিবারই আশাকর্মীদের (Accredited Social Health Activist বা স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী) জন্য ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে সরকার৷ তার পরও শুক্রবার পথে নামলেন আশাকর্মীরা (ASHA)। এদিন স্বাস্থ্যভবনের সামনে তাঁরা জমায়েত করেন৷ দশ দফা দাবি নিয়ে জমায়েত করেন তাঁরা।
তাঁদের বিজেপি অফিসের সামনে আটকে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যভবনের ভিতরে আশাকর্মীদের 17 জনের একটি প্রতিনিধি দল যায় আলোচনার জন্য। সেখানে তাঁরা স্বাস্থ্যসচিবের কাছে দশ দফা দাবি সম্বলিত ডেপুটেশন জমা দেবেন বলে জানা গিয়েছে৷
আশাকর্মীদের দাবিগুলি কী কী?
তাঁদের 10 দফা দাবির মধ্যে অন্যতম হল, অবিলম্বে আশাকর্মীদের জনা 15 হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে। জানুয়ারি মাসের ইনটেনসিভ এবং নির্দিষ্ট ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে কোনও বৈষম্য রাখা চলবে না। সরকার নির্ধারিত যেকোনও কাজ ও আর্থিক বরাদ্দের সমস্ত অর্ডার কপি দিতে হবে।
এছাড়াও তাঁদের দাবি, আশাকর্মীদের দিয়ে মা এবং শিশুর কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজ করানো চলবে না। নানা দফতরের হাতে তাঁদের কাজ করার জন্য তুলে দেওয়া চলবে না। হাসপাতাল সংলগ্ন সমস্ত সাব সেন্টারের আশাকর্মীদের পিএলআই-সহ সমস্ত পরিষেবার টাকা অবিলম্বে দিতে হবে। পিএলআই-এর টাকা প্রতি মাসেই দিতে হবে। জল পরীক্ষার সমস্ত বকেয়া টাকা দিতে হবে। প্রতি মাসে নিয়মিত মোবাইলের ফুল রিচার্জ প্যাক দিতে হবে। মোবাইল রিচার্জ-এর সমস্ত বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। আশাকর্মীদের জন্য মেডিক্যাল লিভ-সহ সরকার ঘোষিত সমস্ত ছুটি দিতে হবে।
কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত ইনসেনটিভ দ্রুত কার্যকরী করতে হবে। ভাগে ভাগে ইনসেনটিভ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। খেলা-
মেলা-পরীক্ষা-ভোট ডিউটি-ন্যাপকিন বিক্রি সহ এই ধরনের অতিরিক্ত কাজ কোনোভাবেই করানো চলবে না। করোনা আক্রান্ত আশাকর্মীদের জন্য ঘোষিত এক লক্ষ টাকা দিতে হবে।
মাসে দু’টি বুধবার ট্রেনিংয়ে থাকলে বা কোনও কারণে কাজে যেতে না-পারলে সেই বরাদ্দ পারিশ্রমিক কোনোভাবেই কাটা চলবে না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আশাকর্মীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। পাহাড়ের আশাকর্মীদের অবিলম্বে টিএ-র ব্যবস্থা করতে হবে।
পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমতারা খাতুন বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের হাতে কী টাকা দিচ্ছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের এই আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় হেনস্তার স্বীকার হতে হচ্ছে। আমাদের কোনও বাড়তি দাবি নেই। যেগুলো আমাদের পাওনা, সেইগুলোর কথা বলছি। আর আজকে আমরা জানিয়েই এসেছি। মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং যে কর্মীরা মারা যাচ্ছেন, তাঁদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া, এই দু’টিতে আমরা খুশি। কিন্তু হাজার টাকায় আমরা খুশি নই৷"