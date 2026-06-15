ফের নজরে আসানসোলের ট্রমা কেয়ার সেন্টার, ইতিবাচক পদক্ষেপের আশ্বাস অগ্নিমিত্রা পালের
আসানসোল জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার ইউনিটের কথা ভাবা হয়েছিল বাম আমলে। দেড় দশক পেরিয়েও কেন বাস্তবায়িত হল না? খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়।
Published : June 15, 2026 at 5:36 PM IST
আসানসোল, 15 জুন: দুর্ঘটনায় আহতদের জরুরি পরিষেবা দিতে আসানসোল জেলা হাসপাতালে একটি ট্রমা কেয়ার ইউনিটের কথা বাম আমলে ভাবা হয়েছিল। সেইমতো ভবন তৈরি হয়, আধুনিক যন্ত্রপাতিও এসেছিল। শুধুমাত্র চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও বিশেষজ্ঞদের অভাবে আজও আসানসোল জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার হয়নি। ফলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের জটিল অস্ত্রপচার বা আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাদের রেফার করে দেওয়া হয়। আর জটিল পরিস্থিতিতে সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকের মৃত্যু হয়। কেন হল না ট্রমা কেয়ার ইউনিট ? সরকার পরিবর্তনে এই বিষয়ে কতটা আশা আছে ? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত।
কেন প্রয়োজন ট্রমা কেয়ার ইউনিট ?
আসানসোল মহকুমার উপর দিয়ে গিয়েছে 19 নম্বর ও 60 নম্বর জাতীয় সড়ক। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে প্রায়শই ঘটে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। পাশাপাশি শহরের ব্যস্ত রাস্তাগুলিতেও সড়ক দুর্ঘটনায় বহু মানুষ আহত হন। সেই কারণেই বহু বছর আগে, বামফ্রন্ট আমলে তৎকালীন আসানসোল মহকুমা হাসপাতালে একটি অত্যাধুনিক ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের দ্রুত ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, প্রয়োজনে জরুরি অস্ত্রোপচার এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
এরপর 2011 সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর আসানসোল মহকুমা হাসপাতাল জেলা হাসপাতালের মর্যাদা পায়। সেই সময় ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালুর বিষয়েও জোরদার উদ্যোগ নেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এটি একটি লেভেল-টু ট্রমা কেয়ার সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। সেখানে ডিজিটাল এক্স-রে, আধুনিক ডায়াগনস্টিক ব্যবস্থা, জরুরি অস্ত্রোপচার এবং নিউরো সার্জারির মতো পরিষেবাও চালুর কথা ছিল। সেই লক্ষ্যেই বিপুল পরিমাণ আধুনিক যন্ত্রপাতিও আনা হয়েছিল।
চালু হয়নি ট্রমা কেয়ার ইউনিট
ভবন নির্মান হয়, আসে আধুনিক যন্ত্রপাতি, অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব। আসানসোল জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, সার্জন, নিউরো সার্জন, অ্যানাস্থেটিস্ট ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি হাসপাতালে এসে পড়ে থাকলেও কখনও চালু করা যায়নি ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একাধিকবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে চিকিৎসক ও কর্মী চেয়ে আবেদন জানালেও সাড়া মেলেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের প্রস্তাবিত কাঠামো লেভেল-টু থেকে কার্যত লেভেল-থ্রি পর্যায়ে নেমে আসে। তবে লেভেল-থ্রি ট্রমা পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত অনেক কাজই জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়মিতভাবে করা হচ্ছিল। দুর্ঘটনায় আহত রোগীর ড্রেসিং, সেলাই, প্লাস্টার বা ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের মতো পরিষেবা হাসপাতালেই মিলছিল। ফলে আলাদা ট্রমা কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারায়।
যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যাওয়া হয়
আসানসোল জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি চালু না হওয়ায় কোভিডের সময় ট্রমা কেয়ার সেন্টারের জন্য আনা অধিকাংশ যন্ত্রপাতি হুগলির সিঙ্গুরে অবস্থিত একটি সরকারি ট্রমা কেয়ার সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়। এমনকি ট্রমা কেয়ার পরিষেবার জন্য আনা একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সও সরকারি নির্দেশে বীরভুমের সিউড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ভবন তৈরি হলেও আসানসোলে ট্রমা কেয়ার সেন্টার আর বাস্তবের মুখ দেখেনি।
রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর আশার আলো
রাজ্যে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। অনেককিছুই ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। আসানসোলে ট্রমা কেয়ার ইউনিট নিয়েও ফের আশার আলো দেখা দিয়েছে এখানকার মানুষের মনে। সম্প্রতি আসানসোল জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে যোগ দেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৈঠকের পর ট্রমা কেয়ার সেন্টার প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে। জাতীয় সড়কে ঘনঘন দুর্ঘটনার কারণে এই অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রমা কেয়ার সেন্টার অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।
মন্ত্রী জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাল্লা এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে উপযুক্ত জমির কথাও জানানো হয়েছে। সেখানে নতুন করে ট্রমা কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই এই বহু প্রতীক্ষিত প্রকল্প নিয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা যেতে পারে বলে আশা করছে শিল্পাঞ্চলের মানুষ।