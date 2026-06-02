ত্রাণের ত্রিপল বাড়িতে মজুত, গ্রেফতার আসানসোলের তৃণমূল কাউন্সিলর

ত্রাণের ত্রিপল বাড়িতে মজুত, গ্রেফতার আসানসোলের তৃণমূল কাউন্সিলর
রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ইডিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, অবৈধ বালি পাচারে মদত দিচ্ছেন আসানসোল পুরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী ।
Published : June 2, 2026 at 1:00 PM IST
আসানসোল, 2 জুন: তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ৷ তাঁর বাড়ি থেকে প্রচুর সরকারি ত্রিপল উদ্ধার করেছে পুলিশ । গত নভেম্বর মাসেই আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ইডিকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, অবৈধ বালি পাচারে মদত দিচ্ছেন আসানসোল পুরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী । রাজ্যে পরিবর্তনের পর আসানসোলে এই প্রথম কোনও কাউন্সিলর গ্রেফতার হলেন । মঙ্গলবার তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হয় ।
আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "ওই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি ত্রাণ বা সুযোগসুবিধা গরিব মানুষদের না-দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন ওই কাউন্সিলর, তাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।"
করোনাকালে আসানসোল পুরনিগমের নির্বাচনের সময় সাইকেল নিয়ে প্রচার করে সাড়া ফেলেছিলেন আসানসোল পুরনিগমের 87 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী । পরবর্তীকালে কাউন্সিলর হওয়ার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাঁর বিরূপ আচরণের অভিযোগ বারবার পাওয়া যায় । অগ্নিমিত্রা পাল বিরোধী দলে থাকাকালীন বিধায়ক হয়েও নিজের বিধানসভা এলাকায় মানুষের কাছে গেলে এই তরুণ চক্রবর্তী তাঁকে বারবার বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ । শুধু তাই নয়, অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেছিলেন, 87 নম্বর ওয়ার্ডের এই কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী ডামরা এলাকায় দামোদর নদীর বালি ঘাট থেকে বালি পাচারে মদত দিচ্ছেন এবং বালি মাফিয়াদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে ।
এছাড়াও কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, সরকারি সুযোগ-সুবিধা মানুষজনকে পাইয়ে না-দিয়ে নিজে ব্যক্তিগত স্বার্থে সেগুলিকে ব্যবহার করা, আবাস যোজনার বাড়ি দিতে গিয়ে মানুষের কাছ টাকা দাবি করা, এলাকায় তোলাবাজি, বালি পাচারে মদত ও সরকারি সম্পত্তি নিজের বাড়িতে মজুত করে রাখার। সোমবার রাতে তরুণ চক্রবর্তীকে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ তাঁর ডামরা এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ।
মঙ্গলবার সকালে তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হয় । তরুণ চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 32টি সরকারি ত্রিপল উদ্ধার করা হয়েছে । এগুলি গত বর্ষায় গরিব লোকেদের ত্রাণের জন্য বন্টন করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল । সেগুলি গরিব লোকেদের না-দিয়ে নিজের বাড়িতে মজুত ক'রে রেখেছিলেন বলে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ।
আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, "ধৃত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে । তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করা হবে । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে আরও তথ্য অনুসন্ধান করা হবে ।" আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তরুণ চক্রবর্তীকে বারবার এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি কোনও উত্তর দিতে চাননি ।