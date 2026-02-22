ETV Bharat / state

আসানসোলে লিওনেল মেসি ! উপচে পড়ল সেলফি শিকারীদের ভিড়

লিওনেল মেসিকে দেখতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক থেকে আসানসোলের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়রা ও ক্রীড়াপ্রেমীরা ।

Lionel Messi statue
আসানসোলে লিওনেল মেসি (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 12:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 22 ফেব্রুয়ারি: কলকাতার পর আসানসোলে বিশ্বসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি ৷ দেখতে উপচে পড়ল ভিড় ৷ তাঁকে ছাড়তে নারাজ সেলফি শিকারীরা ৷ ব্যাপারটা কী ?

মূলত লিওনেল মেসির রাজ্যে আগমন নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি । মেসিকে দেখতে না পেয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর-কার্যত গোটা রাজ্যেরই মুখ পড়েছিল । শুধু তাই নয়, মেসির একটি মূর্তি উদ্বোধন ঘিরেও সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলের পর ট্রোল হয়েছিল । সামাজিক মাধ্যমে জেনারেশন ওয়াই'য়ের যুবক-যুবতীরা ব্যঙ্গ করেছিল, মেসির মূর্তিতে নাকি মেসিকেই চেনা যায়নি । এবার মেসির মূর্তি বিতর্কে রাজ্যের কালিমা বোধহয় মিটতে চলেছে ।

footballer Lionel Messi statue
আসানসোলে ওয়াক্স মিউজিয়ামে লিওনেল মেসির মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

লিওনেল মেসির মূর্তি আসানসোলে

আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় তাঁর নিজের ওয়াক্স মিউজিয়ামে লিওনেল মেসির একটি অসাধারণ 'জীবন্ত' মোমের মূর্তি তৈরি করেছেন । রবিবার এই মূর্তির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক । উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়রা ও ক্রীড়াপ্রেমীরা । রবিবার উদ্বোধন হতেই মূর্তিটি দেখতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে । সেই মূর্তি ঘিরেই সেলফি শিকারীদের চরম উৎসাহ দেখা যায় ।

Lionel Messi statue
মূর্তির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক (নিজস্ব ছবি)

কলকাতার পরে রাজ্যে ওয়াক্স মিউজিয়াম একমাত্র আসানসোলে রয়েছে । বিশিষ্ট ভাস্কর সুশান্ত রায় আসানসোলে ওয়াক্স মিউজিয়াম এবং শিসমহল তৈরি করেছেন । রাজস্থানের জয়পুরের নাহারগড় ফোর্টে যেরকমভাবে শিসমহল এবং ওয়াক্স মিউজিয়াম রয়েছে সেই একই ধাঁচে আসানসোলেও ওয়াক্স মিউজিয়াম এবং শিসমহল তৈরি করেছেন সুশান্ত রায় । বলাই বাহুল্য রাজ্যের কোথাও আর শিসমহল দেখতে পাওয়া যায় না । রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছেতেই কলকাতায় ওয়াক্স মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে এবং সেই ওয়াক্স মিউজিয়ামের বহু মূর্তি আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায়ের বানানো ।

Lionel Messi statue
লিওনেল মেসির সঙ্গে সেলফি (নিজস্ব ছবি)

শিল্পী সুশান্ত রায়ের কাজ

শুধু তাই নয়, জয়পুরের নাহারগড় ফোর্টের ওয়াক্স মিউজিয়ামেরও বহু মূর্তি এ রাজ্যের ভাস্কর সুশান্ত রায়ের বানানো । এবার এবার তিনি লিওনেল মেসির মূর্তি বানিয়ে চমকে দিয়েছেন । বাম আমলে যখন মারাদোনা এসেছিলেন রাজ্যে, তখন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী উদ্যোগে মারাদোনাকে একটি মোমের মূর্তি উপহার দেওয়া হয়েছিল । সেই মূর্তিটিও বানিয়ে ছিলেন সুশান্ত রায় । মূর্তিটি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন মারাদোনা ৷ এমনকি মূর্তিটিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি ।

footballer Lionel Messi statue
আসানসোলের ভাস্কর সুশান্ত রায় গড়েছেন মেসির মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মোমের মূর্তি, সচিন তেন্ডুলকারের মোমের মূর্তি-সহ আরও বিভিন্ন খেলোয়াড় মোমের মূর্তি সুশান্ত রায় বানিয়েছেন । তিনি বানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মূর্তি থেকে শুরু করে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ বচ্চন, সুশান্ত সিং রাজপুত, শাহরুখ খান, চার্লি চ্যাপলিন-সহ আরও বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের মূর্তি । তাঁর তালিকায় মনীষীদের মূর্তি তো রয়েছেই । প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে তাঁর মোমের মূর্তি উপহার দিয়েছেন সুশান্ত রায় ।

footballer Lionel Messi statue
বিশ্বসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসির মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

মেসির মূর্তি গড়ার কাহিনী

লিওনেল মেসির মূর্তি সম্পর্কে ভাস্কর সুশান্ত রায় জানান, প্রায় দু'মাস ধরে তিনি এই মূর্তিটি তৈরি করছেন তিনি । কলকাতায় মেসি আসার পরেই তাঁর মনে হয়েছিল যে মেসির মূর্তি যদি তৈরি করা যায় । যদিও কলকাতায় তৈরি মূর্তি বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বিশেষ উল্লেখ করতে চাননি ৷ শিল্পী সুশান্ত রায় বলেন, "মেসি আমার যেমন প্রিয় ফুটবলার, তেমনই বিশ্ববাসীর কাছেও তিনি খুব প্রিয় । সেই কারণে আমি চেয়েছিলাম আমার ওয়াক্স মিউজিয়ামে লিওনেল মেসির মূর্তিটি থাক । তাহলে যারা আমার ওয়াক্স মিউজিয়াম দেখতে আসে তারা এই মূর্তিটি দেখতে পাবে । ছবি তুলতে পারবে ।"

footballer Lionel Messi statue
মূর্তিটির উদ্বোধন হল রবিবার (নিজস্ব ছবি)

এদিন মূর্তিটির উন্মোচনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের কথায়, সুশান্ত রায়ের গড়া মূর্তিটি একেবারে অবিকল লিওনেল মেসির মতো দেখতে হয়েছে । বহু কষ্টে তিনি একেবারে মেসির মতো আর্জেন্তিনার সেই পরিচিত 10 নম্বর জার্সি এবং বুট জোগাড় করেছেন । মূর্তিটিকে সাজিয়ে তুলতে কোথাও কৃপণতা করেননি শিল্পী । আর সেই কারণেই মূর্তিটি যেন 'জীবন্ত' হয়ে উঠেছে । সবাই অবাক বিস্ময়ে মূর্তিটিকে প্রত্যক্ষ করেছে ।

footballer Lionel Messi statue
এখানেই রয়েছে মেসির মূর্তিটি (নিজস্ব ছবি)

মেসির মূর্তি দেখে বাহবা মন্ত্রীর

রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক মূর্তিটি উদ্বোধন করতে এসে বলেন, "সুশান্ত রায় শুধু আসানসোলের নয়, আমাদের রাজ্যের গর্ব । তিনি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও কাজ করছেন । এবার তিনি লিওনেল মেসির মূর্তি বানিয়েছেন । এই মূর্তিটি অসাধারণ চমকে দেওয়ার মতন একটি মূর্তি হয়েছে । আমরা চাইব শুধু আসানসোলের মানুষ নয়, আসানসোলের বাইরেও রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে মানুষজন এসে সুশান্ত রায়ের এই অসাধারণ সৃষ্টি এবং এই ওয়াক্স মিউজিয়াম নিজেরা প্রত্যক্ষ করে যান ।"

footballer Lionel Messi statue
মেসির 'জীবন্ত' মোমের মূর্তি (নিজস্ব ছবি)

কী বলছেন ফুটবল খেলোয়াড়রা ?

এদিন মূর্তিটি উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের বিশিষ্ট সব ফুটবল খেলোয়াড়রা । ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন খেলোয়াড় তথা আসানসোলের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "মেসিকে ঘিরে কলকাতার ঘটে যাওয়া ঘটনা ও মূর্তিটি দেখে কষ্ট পেয়েছিলাম । কিন্তু সেই কষ্ট আজ ভুলিয়ে দিয়েছে শিল্পী সুশান্ত রায়ের তৈরি লিওনেল মেসির মূর্তিটি । এটি একেবারে হুবহু মেসির মতো দেখতে হয়েছে এবং এখানে তাঁর খেলার ভঙ্গিকে খুব ভালো করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ আমরা গর্বিত এরকম একটি সুন্দর মূর্তি আসানসোলে তৈরি হল ।"

Lionel Messi statue
মেসির মূর্তি ও ভাস্করের সঙ্গে বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

LIONEL MESSI IN ASANSOL
LIONEL MESSI
লিওনেল মেসি
লিওনেল মেসির মূর্তি
LIONEL MESSI STATUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.