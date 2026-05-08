মাধ্যমিকে দশম আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র অভিষেক দাস

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে অভিষেক৷

MADHYAMIK EXAMINATION 2026
মাধ্যমিকে দশম অভিষেক দাস (নিজস্ব ছবি)
Published : May 8, 2026 at 3:34 PM IST

আসানসোল, 8 মে: মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র অভিষেক দাস রাজ্যের মেধা তালিকায় দশম স্থান অধিকার করল। জেলার মধ্যে অভিষেক প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নম্বর 688। এছাড়া বাংলা, জীবন বিজ্ঞান এবং অঙ্কে সে পূর্ণ নম্বর অর্জন করেছে। অর্থাৎ ওই তিনটি বিষয়ে অভিষেক 100-র মধ্যে 100 পেয়েছে।

আসানসোলের ময়দা কল মোড়ের কাছে শহিদ সুকুমার পল্লির বাসিন্দা অভিষেক দাস। অভিষেকের বাবা অসিত দাস একটি বেসরকারি ডিস্ট্রিবিউটরের অধীনে পণ্য সামগ্রী ডেলিভারির কাজ করেন। মা ঝুমা দাস গৃহবধূ। ছেলের এই সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই খুশি গোটা পরিবার থেকে এলাকার বাসিন্দারাও। পাশাপাশি তার এই অসাধারণ ফলাফলে খুশি আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজেরাও।

কৃতি ছাত্র অভিষেক দাস বলেন, ‘‘ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মেডিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই আমি। সেই লক্ষ্যেই পঠনপাঠন করব।’’ পড়াশোনার পাশাপাশি গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসে অভিষেক। বিশেষ করে কাকাবাবুর গল্প তার অত্যন্ত প্রিয়। এছাড়াও ইংরেজি নভেল পড়ার নেশাও রয়েছে তার। খেলাধুলোর প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহী সে। ক্রিকেট ও ফুটবল দুই খেলাই সমানভাবে পছন্দের।

অভিষেক দাস বলেন, ‘‘পড়াশোনার জন্য চারজন গৃহশিক্ষক ছিল৷ স্কুলে বরাবরই প্রথম হয়েছি। টেস্টে শুধু দ্বিতীয় হয়েছিলাম। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে নিয়মিত রাত জেগে পড়াশোনা করতাম।’’ আগামিদিনের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তার বার্তা, “টেক্সট বই খুব ভালো করে পড়তে হবে।” অভিষেকের বাবা অসিত দাস বলেন, ‘‘পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমার ছেলেকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারিনি। নিজের ইচ্ছাশক্তি, অধ্যাবসায় ও পরিশ্রমের জোরেই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে অভিষেক।’’

উল্লেখ্য, শুক্রবার এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়৷ এবার পাশের হার 86.83 শতাংশ৷ গতবার 86.53 শতাংশ ছিল পাশের হার৷ এবার পাশের হারে উত্তরবঙ্গ টেক্কা দিয়েছে দক্ষিণবঙ্গকে৷ জেলাওয়াড়ি ফলাফল অনুযায়ী শীর্ষে রয়েছে কালিম্পং৷ ওই জেলায় পাশের হার 95.10 শতাংশ৷ পূর্ব মেদিনীপুর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে৷ সেখানে 94.82 শতাংশ পাশের হার৷ কলকাতা রয়েছে তৃতীয় স্থানে, পাশের হার 92.31 শতাংশ৷ কলকাতা পাশের হারের নিরিখে তৃতীয় স্থানে থাকলেও প্রথম দশে কলকাতার কোনও পড়ুয়ার নাম নেই৷

