বাইকের দৈত্যাকার আওয়াজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা, অভিযানে আটক বহু সাইলেন্সার

বাইকের দৈত্যাকার আওয়াজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা, অভিযানে আটক বহু সাইলেন্সার
অটোমোবাইল পার্টসের দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত মডিফায়েড সাইলেন্সার ৷ চলবে অভিযান, জানালো পুলিশ ৷
Published : February 24, 2026 at 8:18 PM IST
আসানসোল, 24 ফেব্রুয়ারি: বাইকের দৈত্যাকার শব্দে অতিষ্ঠ আসানসোল শহরবাসী ৷ নাগরিকরা এ নিয়ে বারবার পুলিশের কাছে নালিশ জানানোর পর, কড়া হাতে ব্যবস্থা নিতে নামল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ৷ অত্যধিক শব্দের মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানোর কাজ করে এমন অটোমোবাইলের দোকানগুলিতে মঙ্গলবার অভিযান চালাল পুলিশ প্রশাসন ও পরিবেশ দফতর ৷ বাজেয়াপ্ত করা হল প্রচুর পরিমাণে মডিফায়েড সাইলেন্সার পাইপ ৷
রাস্তা দিয়ে অত্যাধিক শব্দে চলা বাইক আটক করে, তার সাইলেন্সার খোলানোর ব্যবস্থা আগেই শুরু করেছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ ৷ এবার যে দোকানগুলিতে এই মডিফায়েড সাইলেন্সার বিক্রি হয়, সেখানে অভিযান চালালো পুলিশ ৷ মঙ্গলবার থেকে আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় এই অভিযান শুরু হয়েছে ৷
অতিরিক্ত এবং দানবীয় আওয়াজের জন্য অনেকেই অটোমোবাইল সংস্থার ফিটিংস করা সাইলেন্সার পাইপ পালটে ফেলেন ৷ তার বদলে বিশেষ ধরনের সাইলেন্সার লাগান লোকজন ৷ যার ফলে বাইক চলতে শুরু করলেই বিটক শব্দ বের হতে থাকে ৷ যা শব্দ দূষণের একটা বড় কারণ বটে ৷ আর বিরক্তিকর এই আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল আসানসোল শহরবাসী ৷
বিভিন্ন রাস্তায় তীব্র শব্দে যাওয়া বাইকগুলির বিরুদ্ধে কেন পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল ৷ এমনকি মডিফায়েড সাইলেন্সারের শব্দে অন্যান্য বাইক ও গাড়ি চালকদের সমস্যা হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠছিল ৷ বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছিলেন অনেকে ৷
তাই এবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ট্রাফিক বিভাগ দানবীয় শব্দের মোকাবিলায় মডিফায়েড সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করার কাজ শুরু করেছে ৷ কয়েকদিন ধরেই বুলেট-সহ অন্যান্য মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো বাইকগুলিকে দাঁড় করিয়ে, তা খুলে নেওয়া হচ্ছিল ৷
পুলিশ জানিয়েছে, সেই অভিযানে বিশেষ লাভ হচ্ছিল না ৷ তাই এবার আসানসোল অটোমোবাইল মার্কেটে যে দোকানগুলিতে এই মডিফায়েড সাইলেন্সার বিক্রি ও লাগানো হয়, সেখানে হানা দেয় পুলিশ প্রশাসন ৷ সেই অভিযানে অসংখ্য মডিফায়েড সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের ট্রাফিক আধিকারিক বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, "এই দৈত্যাকার আওয়াজের জন্য খুবই অসুবিধা হয় মানুষজনের ৷ এটা শব্দদূষণের কাজ করে ৷ আর তাই এই দূষণ রোধ করতে আমরা অভিযানে নেমেছি ৷ এর আগে বহু মোটরসাইকেলের মডিফায়েড সাইলেন্সার খোলা হয়েছে ৷"
ওই আধিকারিক বলেন, "বাইকের মালিকদের থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম কোন-কোন দোকানে এই সাইলেন্সার বিক্রি হচ্ছে ৷ সেই মতো আজকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের ট্রাফিক বিভাগ ও সাউথ পুলিশ স্টেশনের আধিকারিকরা মিলে এই অভিযান চালানো হচ্ছে ৷ দু’টি দোকান থেকে 19 ও 12টি সাইলেন্সার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷"
এ দিন অভিযান শেষে প্রায় পঞ্চাশটির বেশি সাইলেন্সার পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ পাশাপাশি জানানো হয়েছে, যতদিন না অতিরিক্ত শব্দের এই সাইলেন্সার ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে, ততদিন এই অভিযান চলবে ৷