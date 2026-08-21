এক লক্ষ টাকায় দু'মাসের শিশু 'ক্রয়' ! আসানসোলে দম্পতি-সহ গ্রেফতার 3

এক লক্ষ টাকায় দু'মাসের শিশু 'ক্রয়' ! আসানসোলে দম্পতি-সহ গ্রেফতার 3
বেসরকারি হাসপাতাল থেকে শিশু ক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে আসানসোলে এক দম্পতি ও আরেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৷ তিনজনই এখন পুলিশি হেফাজতে ৷
Published : August 21, 2026 at 1:17 PM IST
আসানসোল, 21 অগস্ট: মাত্র 2 মাস 13 দিনের এক শিশুকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করার অভিযোগ উঠল আসানসোলে ৷ শুধু তাই নয়, পুলিশি তদন্তে প্রথমে সেই শিশুকে নিজেদের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ৷ এই ঘটনায় এক দম্পতি-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ ৷ ধৃতরা বর্তমানে আসানসোল আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে ৷
কীভাবে এই ঘটনা ঘটল ও এই চক্রের সঙ্গে কারা জড়িত, পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তা জানার চেষ্টা করছে ৷ উদ্ধার হওয়া শিশুটি আসানসোল চাইল্ডলাইন ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে আছে ৷
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, শিশুটির জৈবিক বাবা-মা কারা, সিউড়ির ওই নার্সিংহোমের ভূমিকা কী এবং এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এই ‘শিশু কেনাবেচা’র পিছনে আরও কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট হবে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দম্পতির নাম বিনোদ কুমার গুপ্ত (47) এবং তাঁর স্ত্রী ববিতা গুপ্ত (37) ৷ আসানসোল উত্তর থানার উত্তর ধাদকার লালবাংলো এলাকার বাসিন্দা তারা ৷ বিনোদ কুমার গুপ্ত সরকারি রেশন ডিলার ৷ শিশুটিকে হাত বদলের ঘটনায় মধ্যস্থতা করার অভিযোগে অশোক ভাওয়ালকা নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
পুলিশের দাবি, ই-মেলে একটি অভিযোগ এসেছিল ৷ তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয় ৷ তদন্তে উত্তর ধাদকার ওই দম্পতিকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ শেষে তাদের বাড়িতে পৌঁছে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতে দম্পতি দাবি করে, শিশুটি তাদের জৈবিক সন্তান ৷ কিন্তু দীর্ঘ জেরার মুখে তাদের কথাবার্তায় নানা অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং সত্যি ঘটনা সামনে আসে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দত্তক গ্রহণের কোনও প্রক্রিয়া অনুসরণ না-করেই বীরভূমের সিউড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে কেনা হয়েছিল ৷ শিশুটিকে ওই দম্পতির জৈবিক সন্তান হিসেবে প্রমাণ করার জাল নথি তৈরি করা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷
ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এবং শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত 2015 সালের আইনের ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে পশ্চিম বর্ধমানের শিশু কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷