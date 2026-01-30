সম্পত্তি করে বিরাট ছাড় পুরনিগমের, ভোটের গিমিক বলছে বিজেপি

সম্পত্তি করে বিরাট ছাড় পুরনিগমের, ভোটের গিমিক বলছে বিজেপি
Published : January 30, 2026 at 7:44 PM IST
আসানসোল, 30 জানুয়ারি: আসানসোল পুরনিগমের বাসিন্দাদের জন্য বড় ঘোষণা । যাঁদের সম্পত্তি কর বাকি আছে তাঁরা যদি 31 মার্চের মধ্যে জমা করেন, তাহলে তাঁদের করের উপর 20 শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে । পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়ে এমন ঘোষণা করেছেন আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় । এই ঘোষণা হওয়ার পরেই শহরবাসীদের মধ্যে এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ যদিও বিষয়টিকে শুধুই ভোটের গিমিক বলছে বিজেপি । এসব ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয় বলে মত বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ।
বৃহস্পতিবার আসানসোল পুরনিগমের বোর্ড মিটিং ছিল । উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের 106টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বরো চেয়ারম্যান, মেয়র পারিষদ থেকে শুরু করে পৌর আধিকারিকরা । সভা পরিচালনা করেন আসানসোল পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় । সেখানেই তিনি ঘোষণা করেন এই সম্পত্তি করের ছাড়ের কথা । এরসঙ্গে সঙ্গে কমার্শিয়াল করেও ছাড় দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় । তাঁর এই ঘোষণাকে টেবিল বাজিয়ে স্বাগত জানান কাউন্সিলররা ।
শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, "অনেক বাসিন্দারই ট্যাক্স বাকি আছে । তাঁদের জন্য আমাদের এই সুযোগ দেওয়া । এর ফলে পুরনিগম ক্ষতির মুখে পড়বে । তা সত্ত্বেও বাসিন্দাদের সম্পত্তি করের 20 শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে । আগামী 31 মার্চ পর্যন্ত যাঁরাই সম্পত্তি কর জমা দেবেন তাঁরাই এই ছাড় পাবেন ।"
আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় জানান, "বিভিন্ন বরো অফিসে ক্যাম্প করা হবে । তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল পুরনিগমের প্রশাসনিক ভবনেও বাসিন্দারা ট্যাক্স জমা করতে পারবেন ৷"
পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘোষণার ফলে বাসিন্দারা আরও উৎসাহিত হবেন কর জমা দেওয়ার জন্য । ফলে পুরনিগমের কোষাগারও পূর্ণ হবে । ফলে আরও উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারবে আসানসোল পুরনিগম । আরও নাগরিক পরিষেবায় জোর দেওয়া হবে । যদিও এই ঘোষণাকে শুধুই ভোটের গিমিক বলছে বিজেপি ।
বিজেপির রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় জানান, "এসবই ভাঁওতা। ভোট আসছে। তাই এসব নাটক শুরু করেছে তৃণমূল ।" কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, "এর আগে ভোটের সময় এরাই বলেছিল জলের সংযোগ বিনামূল্যে দেওয়া হবে । জলের কর লাগবে না । ভোটের পর ভোল পালটে গেল । বাসিন্দারা জানেন এখন জলের সংযোগ নিতে কত টাকা লাগে । জলের করও লাগে বাসিন্দাদের । তাই ভোটের আগে এসব ঘোষণা করছেন পুরকর্তারা । ভোট পেরোলে এঁরা দেখবেন আরও বেশি ট্যাক্স চাপাবে ।"
তবে সমালোচনা করলেও ভোটের প্রাক্কালে নিজেও প্রতিশ্রুতি দিতে ছাড়েননি কৃষ্ণেন্দু । তিনি বলেন, "আগামী নির্বাচনে আর তৃণমূল আসবে না । আমরা যদি ক্ষমতায় আসি আগামী দিনে সব ট্যাক্স মকুব করে দেব ।"