হটন রোড দখল মুক্ত করতে হকার উচ্ছেদ অভিযান আসানসোল পুরনিগমের
আসানসোল জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন সব রাস্তা দখলমুক্ত করার নির্দেশ ৷ দোকান হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন উচ্ছেদ হওয়া হকাররা ৷
Published : June 15, 2026 at 7:41 PM IST
আসানসোল, 15 জুন: দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও একাধিক প্রশাসনিক পদক্ষেপের পর আসানসোলের ব্যস্ততম হটন রোডের দু’পাশ থেকে জবরদখলকারী হকারদের সরানোর কাজ শুরু করল আসানসোল পুরনিগম ৷ রাজনৈতিক চাপ, ভোটের সমীকরণ এবং নানা কারণে এতদিন এই অভিযান কার্যকর করা সম্ভব না-হলেও, সোমবার সকাল থেকেই প্রশাসন কঠোর হাতে দখল হওয়া ফুটপাথ ও রাস্তা সাফাইয়ের কাজে নামল ৷
কয়েকদিন আগেই আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, হকারদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই নির্দেশ না-মানলে বলপূর্বক উচ্ছেদ করা হবে ৷ সেই ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকালেই বুলডোজার ও পুরনিগমের কর্মীরা হটন রোডে পৌঁছে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেন ৷
এ দিন অভিযান শুরুর আগেই বহু হকার নিজেদের দোকানের মালপত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন ৷ কেউ কেউ নিজেরাই দোকানের কাঠামো ভেঙে ফেলেন ৷ তবে, এই উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে হকারদের মধ্যে দেখা গিয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা ৷ অনেকেই প্রকাশ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন ৷ তাঁদের বক্তব্য, "আমরাই ভোট দিয়ে সরকার গড়েছি ৷ অথচ এখন আমাদের রুজি-রুটির ওপরেই বুলডোজার চালানো হচ্ছে ৷"
একজন হকার বলেন, "15 থেকে 20 বছর ধরে আমি এই এলাকায় ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছি ৷ সন্তানদের পড়াশোনা, পরিবারের ভরণপোষণ, সবই এই দোকানের আয়ের ওপর নির্ভর করে ৷" উচ্ছেদের পর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন এই হকাররা ৷
অন্যদিকে, সাধারণ বাসিন্দাদের একাংশ এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তাঁদের মতে, হটন রোড আসানসোলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ৷ আসানসোল জেলা হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তা এই হটন রোড ৷ অভিযোগ, রাস্তার দু’ধার দখল হয়ে যাওয়ায় সড়ক ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল ৷ তার উপর টোটো পার্কিংয়ের কারণে প্রায়শই যানজটের সৃষ্টি হতো ৷ ফলে অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সমস্যা হয় ৷ স্থানীয়দের দাবি, এবার রাস্তা চওড়া হবে ৷ সেই সঙ্গে টোটোর দৌরাত্ম কমানোর দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা ৷
উল্লেখ্য, বিরোধী বিধায়ক থাকাকালীন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল নিজে হটন রোড মোড়ে নেমে যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন ৷ সেই সময় বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের নেতারা কটাক্ষ করলেও, পরবর্তীতে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও যানজট ও দখলদারি সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া হয় ৷
সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের তরফে আসানসোলের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিকে যানজট ও দখলমুক্ত করার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সেই নির্দেশ মেনেই সোমবার থেকে হটন রোডে অভিযান শুরু হয়েছে ৷ প্রশাসনের দাবি, গোটা হটন রোড জুড়েই এই প্রক্রিয়া চলবে ৷ শুধু হটন রোড নয়, আসানসোল জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সমস্ত রাস্তা দখলমুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যেই নোটিশ জারি করা হয়েছে ৷