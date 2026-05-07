শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত বাইকে আসানসোলের যোগ !

শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত বাইকে আসানসোলের যোগ !
মোটরবাইকটি আসানসোল আরটিও'তে রেজিস্ট্রেশন । কিন্তু যার নামে রেজিস্ট্রেশন, সেই ঠিকানায় রয়েছেন অন্য এক বাসিন্দা ।
Published : May 7, 2026 at 8:10 PM IST
আসানসোল, 7 মে: জয়ী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় আটক করা হয়েছে একটি মোটরবাইক । পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ এই বাইকেই এসেছিল দুষ্কৃতীরা । সেই বাইকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, মোটর সাইকেলটি আসানসোল আরটিও'তে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল ।
মোটরবাইকের মালিকের নাম দেখা যাচ্ছে, বিভাসকুমার ভট্টাচার্য । রেজিস্ট্রেশনে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল তা সেইল আইএসপি কারখানার শ্রমিক আবাসন । হীরাপুর থানার অন্তর্গত বার্নপুর শহরের গুরুদোয়ারা রোডে এবি আইপ আবাসন এলাকায়, 7/12 নম্বর কোয়ার্টার । ওই এলাকায় ইটিভি ভারত পৌঁছলে দেখা যায় ওই আবাসনে অন্য বাসিন্দা আছেন । ধরমবীর কুমার নামে ওই আবাসনের বর্তমান বাসিন্দা জানিয়েছেন, তিনি সেল আইএসপি'র কর্মী । তাঁর নামেই এই আবাসন 2014 সাল থেকে বরাদ্দ করা আছে কোম্পানির তরফে । বিভাসকুমার ভট্টাচার্য নামে কাউকে তিনি চেনেন না ।
ধরমবীর কুমার বলেন, "আমি এই আবাসনে 2014 সাল থেকে আছি । আমি ইস্কো কারখানার কর্মী । এই আবাসন আমার নামেই বরাদ্দ হয়েছিল 2014 সালে । যখন আমি এই আবাসনে আসি তার আগে এই আবাসনটি তালা দেওয়া ছিল । যে রেজিস্ট্রেশনের বাইকের কথা বলা হচ্ছে, সেই রেজিস্ট্রেশনের কোনও বাইক আমার ছিল না । আমার একটিই বাইক ৷ সেই বাইকটি আমার বাড়ির দরজায় এখনও পর্যন্ত রাখা রয়েছে । যার নামে এই আবাসন বলা হচ্ছে, সেই বিভাসকুমার ভট্টাচার্যকে আমি চিনি না । ওই বাইক সম্পর্কেও আমার কাছে কোনও তথ্য নেই ।"
বুধবার রাতে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রাম এলাকায় খুন হন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ । পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । বেশ কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে পুলিশ ৷ চারচাকা গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ভুয়ো বলে জানা গিয়েছে ৷ পরে একটি বাইকও আটক করা হয় ৷ ওই বাইকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর আসলে ঠিক কি না, সে বিষয়ে তদন্ত করছে পুলিশ । পাশাপাশি কে এই মোটরবাইকের মালিক বিভাসকুমার ভট্টাচার্য তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।