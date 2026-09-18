বন্ধ কারখানার জমিতে নয়া শিল্প ? আশায় বুক বাঁধছে আসানসোল

বন্ধ কারখানার জমিতে নয়া শিল্প ? আশায় বুক বাঁধছে আসানসোল
Asansol revival of industry: একসময় বিশ্বকর্মা পুজোয় উৎসবের চেহারা নিত এই শিল্পাঞ্চল। আজ বন্ধ কারখানায় শুধুই আগাছা ও শ্মশানের নিস্তব্ধতা। তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 18, 2026 at 7:55 PM IST
আসানসোল, 18 সেপ্টেম্বর: একসময় যেখানে ছিল ভারী শিল্পের যন্ত্রের গম্ভির আওয়াজ, আজক সেখানেই শ্মশানের নিস্তব্ধতা। জার্মানির রুঢ় শিল্পাঞ্চলের মত আসানসোলকেও বলা হত 'বাংলার রুঢ়'। কত কলকারখানা, উদ্যোগ, কর্মসংস্থান, আর্থ সামাজিক উন্নতি। কিন্তু বাম আমল থেকে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে 'শ্রী' হারিয়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চল। তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে ৷
একদিকে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হিন্দুস্থান কেবেলস, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ, তেমনি আসানসোলে কাঁচ কারখানা, সাইকেল কারখানা, ঢাকেশ্বরী কটন মিল, ব্লু ফ্যাক্টরি, কন্যাপুর শিল্পতালুকে বহু এমন কারখানা বন্ধ। একসময় বিশ্বকর্মা পুজোয় উৎসবের চেহারা নিত এই শিল্পাঞ্চল। আজ বন্ধ কারখানায় শুধুই আগাছা ও নিস্তব্ধতা। বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দ হইচই আর নেই। কিন্তু এই বিশ্বকর্মা পুজোর প্রাক্কালেই ভেসে এসেছে শিল্পের নতুন খবর।
শিল্পাঞ্চলের হাল হকিকত
আসানসোল শিল্পাঞ্চল স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই ইস্পাত কারখানার জন্য পরিচিত নাম ছিল। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তীতে তাঁর ছেলে বিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গড়ে তুলেছিলেন বার্নপুরে ও কুলটিতে ইস্কো কারখানা। বর্তমানে দুটিই সেলের অন্তর্ভুক্ত। বার্নপুরের ইস্কো কারখানার আধুনিকীকরণের জন্য কেন্দ্র প্রায় 40 হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। অর্থাৎ আরও ভালো দিন আসছে ইস্কোতে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসেবে গর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওয়ার্কস। রেল ইঞ্জিন উৎপাদনে বিশ্ব রেকর্ড করেছে চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা।
তবে এই আলোর মাঝেও অন্ধকার নিয়ে এসেছে বন্ধ কলকারখানা। রাষ্ট্রায়ত্ত বড় দুটি শিল্প বন্ধ হয়েছে আসানসোলে। রুপনারায়নপুর হিন্দুস্থান কেবেলস ও বার্নপুরে বার্নস্ট্যান্ডার্ড কারখানা। অন্যদিকে 10টির বেশী বেসরকারি বড় শিল্পে ঝাঁপ পড়েছে গত 50 বছরে। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঢাকেশ্বরী কটন মিল, আসানসোল সেনর্যালে সাইকেল ফ্যাক্টরি, আসানসোলের কাঁচ কারখানা, আসানসোল ব্লু ফ্যাক্টরি, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড-সহ অনান্য। ছোটখাটো কারখানা হিসেবে কন্যাপুর শিল্পতালুকে ও সমগ্র আসানসোলে আরও 20টি কারখানা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।
ফের অধিগৃহীত হবে বন্ধ কারখানার জমি !
গত সরকারের আমল থেকেই কথা উঠেছিল আসানসোল শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কলকারখানার জমি যা রয়েছে তা যদি ব্যবহার করে নতুন শিল্প নিয়ে আসা যায়। কিন্তু কথার কথা হয়েছিল। কাজে এগোয়নি কিছুই। বর্তমানে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে। আর তাই কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ে এই সমস্ত কারখানার যে বিরাট অঙ্কের জমি পড়ে আছে, সেই জমিতে নতুন শিল্প নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার' কমিটি গঠন হয়েছে। তারা ভাবনা চিন্তা করছে কিভাবে এই বন্ধ কারখানাগুলির জমি অধিগ্রহণ করে নতুন শিল্পের সম্ভাবনা তৈরি করা যায়। তাতে হিন্দুস্থান কেবেলস কারখানা ও ঢাকেশ্বরী কটন মিল নিয়ে রাজ্য অনেকটাই এগিয়েছে। বাকি বন্ধ কারখানাগুলিতে নানান জটিলতা আছে। সেসব দ্রুত মিটিয়ে নিতে চাইছে এই 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার'।
হিন্দুস্থান কেবেলসে তৈরি হয়েছে সম্ভাবনা
1952 সালে আসানসোলের সালানপুরে রূপনারায়ণপুরে তৈরি হয়েছিল হিন্দুস্তান কেবলস কারখানা। এই কারখানায় জেলি ফিল্ড কেবল ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। 940 একর জমিতে সুবিশাল কারখানা, তার সঙ্গে 1200 আবাসন, স্কুল, সমস্ত কিছু নিয়ে রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্তান কেবলস একটি আধুনিক শহর হয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আশির দশকের পর থেকেই কারখানা ভুগতে শুরু করে। পরিকাঠামগত উন্নয়ন না করার জন্যই বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছিল হিন্দুস্থান কেবলসের। অন্যদিকে বাজারে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল আসার পর থেকে হিন্দুস্তান কেবলসে তৈরি হওয়া জেলি ফিল্ড কেবলসের চাহিদা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।
এর ফলেই কারখানা ধুঁকতে শুরু করে। আট-এর দশক থেকে ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ে, 2017 সালে পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যায় হিন্দুস্থান কেবেলস। এই কারখানার 940 একর জমিতে গড়ে তোলা যায় নতুন শিল্প। সেই ভাবনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি হিন্দুস্তান কেবলসের জমি পরিদর্শনে এসেছিলেন নবান্ন রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স সেক্রেটারি ও সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি পুষ্পেন চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন জমি ও অনান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা। এর আগেও বহুবার জমি পরিদর্শন করে গিয়েছেন রাজ্য ও কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের অভাবে এতদিন তা আটকে ছিল। বর্তমানে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার আসায়, সেই জটিলতা মিটেছে। সরকারি আধিকারিকরা ইঙ্গিত দিয়েছেন আগামী 6 মাসের মধেই নতুন শিল্প আসতে চলেছে হিন্দুস্থান কেবেলস কারখানার জমিতে।
ঢাকেশ্বরী কটন মিলেও 'ভব্য' প্রকল্পে শিল্প
1952 সালে আসানসোলের হীরাপুরে দামোদর নদের তীরে গড়ে উঠেছিল ঢাকেশ্বরী কটল মিল। অবিভক্ত বঙ্গের খ্যাতনামা শিল্পপতি সূর্য বোসের হাত ধরে 350 একর জমির উপর যাত্রা শুরু করেছিল ঢাকেশ্বরী কটন মিল। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সূচনা হয়েছিল এই শিল্পের। বিশ্বখ্যাত ঢাকাই মসলিন তৈরি হতো। সূর্য বোসের নামানুসারেই এলাকাটির নামকরণ হয় সূর্যনগর। তবে 1963 সালে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে কারখানায় স্থায়ীভাবে তালা ঝোলে। কেন্দ্রের ‘ভারত অড্যোগিক বিকাশ যোজনা’ বা ‘ভব্য’ (BHABYA) স্কিমকে অনুঘটক করে এই বন্ধ কারখানার পরিত্যক্ত জমিতে বিশ্বমানের এমএসএমই শিল্প পার্ক গড়ার প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।
প্রায় 148.61 একর দায়ভারমুক্ত জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘প্লাগ অ্যান্ড প্লে’ পরিকাঠামোয় উন্নত সড়ক ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পর্যাপ্ত জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছে।
কী বলছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়করা ?
হিন্দুস্থান কেবেলস বা ঢাকেশ্বরী কটন মিল ছাড়াও বাকি বন্ধ থাকা কলকারখানাগুলিতেও নতুন শিল্প নিয়ে আসার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্য সরকার। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স' বানিয়ে দিয়েছেন, তার নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় । রয়েছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। আমরা প্রায় সাতবার বৈঠক করেছি। আমাদের মূল পরিকল্পনা জমি অধিগ্রহণের পলিসি বানানো।"
তিনি আরও বলেন, "আসানসোলে, যে কল-কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে আছে, তাতে হিন্দুস্থান কেবেলস, ঢাকেশ্বরী কটন মিল বা সাইকেল কারখানা, কাঁচ কারখানা এরকম অনেকগুলো রয়েছে। সেগুলোতে আমরা কীভাবে কী করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পুরোনো কিছু জটিলতা আছে। তবে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হবে। আমরা নিশ্চিত ভাবেই বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন শিল্প আনব।"
অন্যদিকে, আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "যে কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, তার জমি নিয়ে তার একটা এজেন্সি কাজ করছে। সরকারিভাবে জমিগুলোর কী চরিত্র রয়েছে, জমিজটে যে জায়গাগুলো আটকে আছে কেন আটকে আছে, এই নিয়ে একটা আলোচনা চলছে। খুব শীঘ্রই সেই জমিগুলোকে আমরা শিল্পের উপযোগী করে তুলব। ইতিমধ্যেই আসানসোল ঢাকেশ্বরী কটন মিলের জমিকে শিল্পের জন্য আমরা নিয়ে নিয়েছি, এইরকম একইভাবে এখানে যে যে শিল্পের জন্য জমিগুলো পড়ে রয়েছে, সেইগুলো জমিগুলোর জট সরিয়ে নতুনভাবে শুরু হবে। শিল্পাঞ্চলের পুরোনো গরিমা আবার ফিরবেই।"
রাজ্যের এমন ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছেন শিল্পপতিরা
বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গের শিল্পপতি থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যরা। ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি শচীন্দ্রনাথ রায় বলেন, "বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা এটা দাবি করে আসছি। বন্ধ কারখানা হয় খোলা হোক, নইলে তার জমি স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে দেওয়া হোক। যারা সেখানে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করবে। একটা জমিতে 10টা জমি গড়ে উঠতে পারে। আগের মুখ্যমন্ত্রীকেও আমরা এই প্রস্তাব দিয়েছি। বর্তমানে সরকারের মন্ত্রীদেরও আমরা জানিয়েছি। বন্ধ কারখানার জমিতে কারখানা হলে তা আসানসোলের পক্ষে ভালো, রাজ্যের পক্ষেও ভালো।"
আসানসোলের আরেক শিল্পপতি ও বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও নার্সিং কলেজের কর্নধার হরিনারায়ান মিশ্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "এটা সত্যিই যদি হয়, তাহলে খুবই সাধুবাদজনক। শিল্প বা শিল্পের অধীনে থাকা জমি, প্রচুর জমি দখল করে বসে আছে যা শুধুই পড়ে আছে। আমার মনে হয় সব পক্ষকে সামনে রেখে এবং আইন-আদালতকে ঠিক রেখে যদি আবার এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, তাহলে এর চেয়ে আর ভালো কিছু হয় না।"
হরিনারায়ন মিশ্র আরও বলেন, "আসানসোলে এমনিতেই অনেক জায়গা রেল দখল করে আছে, তারপরে চার-ছ কিলোমিটার দূরে দূরে ধস কবলিত এলাকা। মাটির নিচে ফাঁকা তাই বেশি ভারি কিছু করা যাবে না। অতএব এই বন্ধ কারখানার জমিগুলোকে যদি পুনরুজ্জীবিত করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় খুবই ভালো সংকেত হবে এবং আসানসোল শিল্পাঞ্চল বলে পরিচিতি যেটা ছিল সেটা আবার গৌরবান্বিত হবে।"
আশায় বুক বাঁধছে আসানসোলের মানুষ ও বেকার যুবকরা। এবার নতুন শিল্প এলে কর্মসংস্থান বাড়বে। শুধু কর্মসংস্থান নয়, এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও পাল্টে যাবে। তবে কি ফিরে আসবে শিল্পাঞ্চলের সেই পুরনো গরিমা? সেটা হয়তো সময়ই বলবে।