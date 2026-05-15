মোদির জ্বালানি সাশ্রয়ের ডাকে সাড়া, আসানসোল গার্লস কলেজে 'সাইকেল ডে'

মোদির জ্বালানি সাশ্রয়ের ডাকে সাড়া, আসানসোল গার্লস কলেজে 'সাইকেল ডে'
ছাত্রী থেকে শুরু করে কলেজের অধ্যাপক ও কর্মীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন সবাই সাধ্যমতো সাইকেল নিয়ে কলেজে আসেন । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : May 15, 2026 at 1:10 PM IST
আসানসোল, 15 মে: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি তাঁর কনভয়ে গাড়ি কমানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । আর এবার বর্তমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি সংকট ও পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে আসানসোল গার্লস কলেজ । প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় বিশেষ অনুপ্রেরণায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে সাইকেল ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে । শুরু হয়েছে 'সাইকেল ডে'।
অর্থাৎ বিশেষ দিন চিহ্নিত করে যাদের পক্ষে সম্ভব তারা দ্বিচক্র বা বড় গাড়ি ছেড়ে সাইকেল নিয়ে কলেজে আসছেন । তাতে ছাত্রী থেকে শুরু করে কলেজের অধ্যাপক এমনকি কলেজের অশিক্ষক কর্মীরাও সাইকেল ব্যবহার করে কলেজে আসছেন । এতে যেমন জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তার পাশাপাশি পরিবেশ নিয়েও সচেতনতা বাড়ছে ছাত্রীদের মধ্যে ।
সাইকেল সফর
আসানসোল গার্লস কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরেই প্রথমে মাসে একটি নির্দিষ্ট শনিবার 'সাইকেল ডে' হিসেবে পালন করা হত । কলেজের শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং ছাত্রীদের সপ্তাহে অন্তত একদিন গাড়ি ছেড়ে সাইকেল নিয়ে কলেজে আসতে অনুরোধ করা হত । তাতে সাড়াও মিলেছিল ভালো । সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন । তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আসানসোল গার্লস কলেজ তাদের 'সাইকেল ডে' আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ছাত্রী থেকে শুরু করে কলেজের অধ্যাপক ও কর্মীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন সবাই সাধ্যমতো সাইকেল নিয়ে কলেজে আসেন । এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন মূল্যবান জ্বালানি সাশ্রয় হবে, পরিবেশ বাঁচবে, অন্যদিকে নিয়মিত সাইকেল চালানোর ফলে সকলের শারীরিক সক্ষমতা ও সুস্থতা বজায় থাকবে বলে মনে করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ ।
অধ্যক্ষার পরিবেশ ভাবনা
আসানসোল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ড. স্বাতী চক্রবর্তী, যিনি নিজেও একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী, তিনি নিজে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে এই উদ্যোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন । ড. স্বাতী চক্রবর্তী জানান, "জীবাশ্ম জ্বালানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ও সালফার ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে । সায়েন্স ডাইরেক্ট-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধুমাত্র গাড়ির বদলে সাইকেল ব্যবহার করলে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন প্রায় 67% পর্যন্ত কমানো সম্ভব । আমরা তাই ছাত্রীদের পাশাপাশি কলেজের স্টাফদেরও সচেতন করার চেষ্টা করছি । এই পদক্ষেপটি মূলত একটি 'ক্লাইমেট অ্যাকশন' যা পরিবেশের 'কার্বন ফুটপ্রিন্ট' কমিয়ে 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে ।"
ছাত্রী ও শিক্ষকদের উৎসাহ
কলেজের অধ্যাপক ও 'নেচার ক্লাব'-এর সদস্যরা এই উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছেন । দূর-দূরান্ত থেকে আসা ছাত্রীরাও জ্বালানি বাঁচাতে এবং শরীর ফিট রাখতে সাইকেল চালানোকে প্রাধান্য দিচ্ছেন । কলেজের অধ্যাপক দেব আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন । আমাদের কলেজের এই পরিবেশবান্ধব সিদ্ধান্ত ছাত্রীদের সচেতনতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে । তারা নিয়মিত সাইকেল নিয়ে আসছে । এটা চলতে থাকলে সমাজের বুকে একটা বার্তা দেওয়া যাবে ।"
কলেজের আরেক অধ্যাপক ও নেচার ক্লাবের সদস্য শিক্ষক মাল্যবান চট্টোপাধ্যায় জানান, "একদিকে জ্বালানি সাশ্রয়, অন্যদিকে পরিবেশ বাঁচানোর উদ্যোগ । তাই মাসে একদিন 'সাইকেল ডে' পালন করা হত আমাদের কলেজে । এখন সেই উদ্যোগ যাতে আরও বাড়ানো যায় তার চেষ্টা আমরা সবাই মিলে করছি । আর এই চেষ্টাতে সুফল মিলছে । এগিয়ে আসছেন অধ্যাপক থেকে শুরু করে ছাত্রীরা ।"
আসানসোল গার্লস কলেজের দুই ছাত্রী জানালেন, "সাইকেল চালাতে তো এমনিতেই ভালো লাগে । কলেজে যখন শুনলাম এমন একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আরও ভালো লাগছে । আমরাও ক্লাসে অন্যান্য বন্ধুদের বলছি, যারা সামনাসামনি থাকে তারা যেন সাইকেল নিয়ে কলেজে আসে । তাতে শরীর মন ভালো থাকবে, পাশাপাশি পরিবেশ বাঁচবে, জ্বালানিও সাশ্রয় হবে ।"
পরিবেশবিদদের মতে, আসানসোল গার্লস কলেজের এই 'সাইকেল কালচার' আগামী দিনে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও একটি পথপ্রদর্শক কর্মসূচি হয়ে উঠতে পারে ।