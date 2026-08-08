স্বপ পূরণ আসানসোলবাসীর, ইএসআইসি হাসপাতালে হচ্ছে প্রথম মেডিক্যাল কলেজ
শিল্পাঞ্চল আসানসোলে কোনও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ছিল না ৷ এবার শহরবাসী সেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পেতে চলেছে ৷ ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : August 8, 2026 at 9:35 PM IST
আসানসোল, 8 অগস্ট: স্বপ্নপূরণ হল আসানসোলবাসীর ৷ শিল্প শহরে দু'টি মেডিক্যাল কলেজ তৈরির ঘোষণা হয়েছিল ৷ তার মধ্যে প্রথমে ইএসআই হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত করা হচ্ছে ৷ গত 14 জুলাই আসানসোল ইএসআই হাসপাতাল কেন্দ্রীয় সরকারের ইএসআইসি (ESIC)-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ এরই সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে ৷
আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "আসানসোলবাসীর স্বপ্নপূরণ হল ৷ দু'টি মেডিক্যাল কলেজ হবে আসানসোলে, যার মধ্যে ইএসআইসি মেডিক্যাল কলেজের কাজ খুব দ্রুত শুরু হয়ে যাবে ৷"
অন্যদিকে বিজেপির জাতীয় কনভেনর অমিত মালব্য জানিয়েছেন, আসানসোলে ইএসআইসি (এমপ্লয়িজ' স্টেট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন) হাসপাতালে মেডিক্যাল কলেজ হতে চলেছে ৷ 50টি আসনে এমবিবিএস পড়ানো হবে এই কলেজে ৷ সেই বিষয়ক মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি হাসপাতালের রোগীদের আসন সংখ্যাও বাড়বে ৷ স্বভাবত মেডিক্যাল কলেজ রূপান্তরের তোড়জোড় শুরু হয়েছে ৷
ইতিমধ্যে আসানসোল ইএসআইসি হাসপাতালে দু'টি বড় ভবন তৈরি করা হয়েছিল ৷ যে ভবনগুলি অতীতে কাজে লাগেনি ৷ মনে করা হচ্ছে, সেই ভবন গুলিতে এই মেডিক্যাল কলেজ তৈরি করা হবে ৷ ইতিমধ্যে আসানসোল ইএসআইসি হাসপাতালে একজন 'ডিন'-কেও নিয়োগ করা হয়েছে ৷ যদিও তিনি সরকারিভাবে কোনও কিছু উল্লেখ করতে চাননি ৷ তবে আসানসোল উত্তরের বিধায়কের সোশাল মিডিয়ায় সরকারি ভাবে পোস্ট এবং অমিত মালব্যের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টের পর এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন আসানসোলবাসী ৷ ইএসআইসি হাসপাতালে মেডিক্যাল কলেজ হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা ৷
আর এই খবর এখন খুশির হাওয়া বয়ে এনেছে আসানসোলের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ আসানসোল ইএসআই হাসপাতাল রাজ্যের অধীনে থাকার সময় সেখানকার চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বহু অভিযোগ উঠেছে ৷
আসানসোল প্রধানত শিল্পাঞ্চল ৷ এখানে প্রচুর ছোট-বড় কলকারখানা রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংখ্যা কয়েক হাজার ৷ চিকিৎসার জন্য তাঁদের ইএসআই হাসপাতলের উপরেই ভরসা করে থাকতে হত ৷ কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইএসআই হাসপাতালে চিকিৎসা না-করে রোগীদের রেফার করে দেওয়া হত অন্যত্র ৷ ফলে চাকরি ক্ষেত্র থেকে ছুটি নিয়ে চিকিৎসা করাতে যেতে হত ৷ বহু শ্রমিক পরিবার এর ফলে নাজেহাল হয়েছে ৷
সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল ইএসআইসি হাসপাতালে মেডিক্যাল কলেজ হলে বর্তমানে তুলনায় বেড সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়বে । উন্নতমানের পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ বিশ্বমানের যন্ত্রপাতি বসবে সেখানে ৷ বহু চিকিৎসক আসবেন ৷ সব বিভাগ এখানে চালু করা হবে ৷ সুতরাং একদিকে যেমন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে, তেমনই এর পাশাপাশি এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার জন্য সুব্যবস্থাও গড়ে উঠবে ৷
আসানসোলে ইএসআইসি হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করছেন ৷ এরই মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের এক শ্রমিক আস্তিক চন্দ্র ঘোষ বলেন "শুনলাম, আসানসোল ইএসআইসি হাসপাতালে মেডিক্যাল কলেজ হচ্ছে ৷ আমরা এতদিন পর্যন্ত ভালো চিকিৎসা পরিষেবা পেতাম না ৷ আমাদের রেফার করে দেওয়া হত অন্য হাসপাতালে ৷ চিকিৎসা করাতে গিয়ে ছুটি নিতে হত ৷ এবার থেকে এখানেই চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷"
আরও এক অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন ''আসানসোলের জন্য এটা খুব ভালো খবর ৷ এখানে বহু শ্রমিক রয়েছেন, যাঁরা এই ইএসআইসি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল ৷ একদিকে এই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা, যাঁরা মেধাবি, তাঁদের আর চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে দূরদূরান্তে যেতে হবে না ৷ তাঁরা এখানেই পড়াশোনার সুযোগ পাবেন ৷ অন্যদিকে চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত হলে অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা উপকৃত হবেন ৷"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শুভাশিস দাস বলেন, "দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল আসানসোলবাসীর এবং সেই স্বপ্ন পূর্ণ হল ৷ রাজ্যে পরিবর্তনের পরই এই স্বপ্ন পূরণ হল ৷ সেই কারণে আমরা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ৷ তড়িঘড়ি এই ইএসআই হাসপাতালকে কেন্দ্রের অধীনে নিয়ে এসেছেন ৷"
আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "আসানসোলের মানুষের স্বপ্ন ধীরে ধীরে সাকার হতে শুরু হয়েছে ৷ এই তো শুরু, আগামী দিনে আরও অনেক কাজ পড়ে আছে ৷ তবে শুধু ইএসআই হাসপাতালে মেডিক্যাল কলেজ নয়, একটি আরও বড় মেডিক্যাল কলেজ করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷ সেটিও দ্রুত বাস্তবায়িত হবে ৷"