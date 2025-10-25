ETV Bharat / state

আসানসোলে 350 কোটি টাকার জালিয়াতি, গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে

Asansol Fraud Case
কয়েকশো কোটি টাকার জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত তসহিন আহমেদ (ইটিভি ভারত)
আসানসোল, 25 অক্টোবর: আসানসোলের কয়েকশো কোটি টাকার জালিয়াতি মামলায় মূল অভিযুক্ত তসহিন আহমেদকে গ্রেফতার করল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। শনিবার সন্ধ্যায় তাকে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে চন্দ্রচুড় মন্দিরের কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামিকাল তাকে আসানসোল মহকুমা আদালতে তোলা হবে৷ জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে 500 গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়েছে, যার বাজার মূল্য 55 লক্ষ টাকারও বেশি৷

আসানসোলে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকার ঘোটালা অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূলের প্রাক্তন সংখ্যালঘু সেলের নেতা তথা বাম আমলের প্রাক্তন কাউন্সিলের শাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমেদ অতিরিক্ত সুদের লোভ দেখিয়ে তার চিটফান্ড কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছিলেন প্রায় তিন হাজার বিনিয়োগকারীকে। প্রথম প্রথম সুদ দেওয়া হলেও গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে তহসিন আহমেদ। বিষয়টি নিয়ে তখনই শোরগোল শুরু হয়।

জানা গিয়েছে, আসানসোল উত্তর থানার বাসিন্দা রেলপাড়ের বাসিন্দা তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের নেতা ও প্রাক্তন কাউন্সিলের সাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমদ তিন বছর আগে একটি কোম্পানি তৈরি করেছিলেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লোভ দেখাতেন তার ওই কোম্পানিতে আমানত করলে কখনও 1 লক্ষ টাকার বিনিময়ে 15 হাজার টাকা কখনো বা 20 হাজার টাকা করে প্রতি মাসে সুদ দেওয়া হবে। তিনি বোঝাতেন এই টাকা শেয়ার ট্রেডিং এর মাধ্যমে খাটানো হয় এবং তার ফলেই এই মুনাফা আসে। বেশ কিছু ক্রেতা বা গ্রাহক তার কাছে আমানত করে এবং প্রথম প্রথম মোটা টাকা সুদ পেতে শুরু করে। প্রায় তিন বছর ধরে এই ব্যবসা তিনি করছেন।

তহসিন আহমেদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 20 অক্টোবর সবাইকে আমানতের মূল টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু টাকা না দিয়ে সে পালিয়ে যায়। আসানসোল রেলপাড়ে বিশাল প্রাসাদপম বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে পরিবারের সবাই মিলে বাড়ি ছেড়ে পালায়। অন্যদিকে অভিযুক্ত তহসিনের বাবা যেহেতু তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা ছিলেন তাই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শাকিল আহমেদকে গত 19 অক্টোবর তৃণমূল তার সংখ্যালঘু সেলের সহ সভাপতির পদ থেকে সরিয়েছে। অর্থাৎ, বিক্ষোভ শুরু হওয়া ঠিক তিন দিন আগে। তার মানে তৃণমূলের কাছে আগে থেকে খবর ছিল এমন কিছু ঘটতে পারে। তাই কি তাকে সরিয়ে দেওয়া হল? এমন জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে শহরে।

এদিকে অভিযোগ পাওয়ার পরেও অভিযুক্ত তহসিনকে পাকড়াও করতে মরিয়া হয়ে ওঠে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে গঠন করা হয় সিট। আর তাতেই মেলে ফল। বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেই শনিবার সন্ধ্যায় ধরা পড়ল তহসিন আহমেদ। 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে চন্দ্রচুড় মন্দিরের পাশ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তহসিন আহমেদকে।

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, আর্থিক প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত তহসিন আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামিকাল তাকে আসানসোল কোর্টে তোলা হবে।

