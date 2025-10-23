ETV Bharat / state

আসানসোলে কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণা! অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ছেলে

অভিযুক্ত তহসিন আহমেদ এবং তার পরিবারের কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তৃণমূল নেতা সাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমেদ। এই নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনীতি শুরু হয়েছে।

আসানসোলে কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ছেলে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 23, 2025 at 9:56 PM IST

আসানসোল, 23 অক্টোবর: অতিরিক্ত সুদ এবং মুনাফার লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল আসানসোলের এক যুবকের বিরুদ্ধে। সেই যুবকের নাম তহসিন আহমেদ। তার বাড়ি আসানসোল রেলপাড়ার এলাকায়। তহসিন আহমেদ আসানসোলের রেলপাড় এলাকায় তৃণমূল নেতা শাকিল আহমেদের ছেলে। এই শাকিল আহমেদ বাম আমলে সিপিএমের কাউন্সিলর ছিলেন। পরবর্তিতে তৃণমূলে যোগ দেন। বিষয়টিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনীতি শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি অভিযোগ করেছে তৃণমূলও এই ঘটনায় যুক্ত। রাজ্যের বিরোধী শুভেন্দু অধিকারী টুইট করে বিষয়টি নিয়ে ইডি এবং সেবির হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

জানা গিয়েছে, আসানসোল উত্তর থানার বাসিন্দা রেলপাড়ের বাসিন্দা তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের নেতা ও প্রাক্তন কাউন্সিলের সাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমদ তিন বছর আগে একটি কোম্পানি তৈরি করেছিলেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লোভ দেখাতেন তার ওই কোম্পানিতে আমানত করলে কখনও 1 লক্ষ টাকার বিনিময়ে 15 হাজার টাকা কখনো বা 20 হাজার টাকা করে প্রতি মাসে সুদ দেওয়া হবে। তিনি বোঝাতেন এই টাকা শেয়ার ট্রেডিং এর মাধ্যমে খাটানো হয় এবং তার ফলেই এই মুনাফা আসে। বেশ কিছু ক্রেতা বা গ্রাহক তার কাছে আমানত করে এবং প্রথম প্রথম মোটা টাকা সুদ পেতে শুরু করে। প্রায় তিন বছর ধরে এই ব্যবসা তিনি করছেন।

প্রথম প্রথম টাকা পেয়ে আমানতকারীদেরও ভরসা বাড়ে এবং তারাও তাদের আমানত তার কাছে বাড়াতে শুরু করে। সূত্র থেকে খবর পাওয়া গিয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার আমানতকারী তার কাছে টাকা রেখেছিল এবং সেই পরিমাণ নাকি বিরাট। কেউ কেউ 20 লক্ষ, 30 লক্ষ এমনকি 40 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তার কাছে আমানত করেছিল। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত। টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় তহসিন আহমেদ। এরপর বারে বারে নানান রকমের বাহানা দেওয়া হয় বলে আমানতকারীরা জানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গত 20 অক্টোবর চুড়ান্ত তারিখ দিয়ে আমানতের টাকা তহসিন আহমেদ ফেরত দিয়ে দিবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা তিনি না দিয়ে পালিয়ে যান। আর এর পরেই তার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে আমানতকারীরা। ইতিমধ্যেই আমানতকারীরা আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

মৌটুসী দত্ত নামে এক অভিযোগকারী জানিয়েছেন, "আমি আমার সোনা বন্ধক দিয়ে, বাবার রিটায়ারমেন্টের টাকা দিয়ে বাড়তি সুদের আশায় তহসিন আহমেদকে দিয়েছিলাম। প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা তার কাছে রাখা ছিল। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে টাকা পাওয়া বন্ধ হয়েছে। বলা হয়েছিল অক্টোবরের কুড়ি তারিখে টাকা ফেরত দেওয়া হবে। আমি টাকা চাইতে গেলে তহসিনের বাবা এবং ভাই আমাকে শারীরিকভাবে ও নির্যাতন করে। আমি পুলিশকে সমস্তটাই জানিয়েছি।" অন্যদিকে বিএসএফের এক প্রাক্তন জওয়ান রবীন্দ্র সিং জানিয়েছেন "আমি ধাপে ধাপে প্রায় 40 লক্ষ টাকা আমানত করেছিলাম। আমার 'ফেস ভ্যালু' দেখে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন এবং তারাও আমাদেরকে দেখে কনভিন্স হয়ে তার কাছে টাকা রাখতে শুরু করেছিল। এরকম করেই প্রচুর মানুষ বেড়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। আমি এখনো প্রায় 13 লক্ষ টাকা ফেরত পাব।"

অন্যদিকে অভিযুক্ত তহসিন আহমেদ এবং তার পরিবারের কারো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে তহসিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন যে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। 20 অক্টোবর তিনি আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে পারেননি। তিনি খুব দ্রুত সেই টাকা ফেরত দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তৃণমূল নেতা সাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমেদ। তা নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনীতি শুরু হয়েছে। বিষয়টিকে নিয়ে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে 'তৃণমূল স্পনসর্ড ফ্রড' বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি নিয়ে ইডি এবং সেবিকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। অগ্নিমিত্র পাল জানিয়েছেন "তৃণমূলের নেতার ছেলে এই ধরনের প্রতারণা করেছে বলে পার পেয়ে যাবে তা কিন্তু হতে পারে না। বাবা এবং ছেলেকে পুলিশ গ্রেফতার করুক এবং সমস্ত টাকা তাদের কাছ থেকে নিয়ে আমানতকারীদের ফেরত দিক। না হলে বিজেপি আগামী দিনে আন্দোলনে নামবে।"

যদিও বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হতেই তৃণমূল গা ঝাড়া দিয়েছে। তৃণমূল নেতা তথা কাউন্সিলর অনির্বাণ দাস বলেছেন, "সাকিল আহমেদ আমাদের দলের হলেও তার ছেলের সঙ্গে আমাদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কোনওভাবেই এই প্রতারণাকে সমর্থন করে না। যদি তারা সত্যি দোষী হয়, তাহলে আমানতকারীদের অভিযোগ মতো পুলিশ তদন্ত করবে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে, সেই হিসেবেই তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। তৃণমূল এই বিষয়ে কোথাও মধ্যস্থতা করবে না।" আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি বিশ্বজিৎ নস্কর জানিয়েছেন "অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে ৷ বিষয়টি তদন্ত শুরু হয়েছে।"

