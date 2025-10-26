ETV Bharat / state

আসানসোল প্রতারণা কাণ্ডে ধৃত তহসিনের জামিন নাকচ, 10 দিনের পুলিশ হেফাজত

তহসিন আহমেদের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জামিনের জন্য আবেদন করেন। জামিন নাকচ করে আদালত 10 দিনের পুলিশে হেফাজতে পাঠায় আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত তহসিনকে।

Asansol Fraud Case
কয়েকশো কোটি টাকার জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত তসহিন আহমেদের 10 দিনের পুলিশ হেফাজত (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 26 অক্টোবর: আসানসোলের প্রতারণাকন্ডে ধৃত তহসিন আহমেদের জামিন নাকচ করল আসানসোল আদালত। তাকে 10 দিনের জন্য পুলিশে হেফাজতে পাঠানো হল। শনিবার সন্ধ্যায় তহসিন আহমেদকে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে চন্দ্রচূড় মন্দিরের কাছ থেকে গ্রেফতার করে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। তার কাছে প্রায় 500 গ্রামের মতো সোনার গয়না পাওয়া গিয়েছিল।

রবিবার আসানসোল আদালতে তাকে তোলা হয়। আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেছিল। পাশাপাশি, তহসিন আহমেদের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের জামিনের জন্য আবেদন করেন। জামিনের আবেদন নাকচ করে আদালত দশ দিনের পুলিশে হেফাজতে পাঠায় তহসিনকে।

আসানসোল প্রতারণা কাণ্ডে ধৃত তহসিনের 10 দিনের পুলিশ হেফাজত (ইটিভি ভারত)

প্রায় সাড়ে 300 কোটি টাকার প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে তাহসিন আহমেদের বিরুদ্ধে। যদিও আদালতে তহসিন আহমেদের আইনজীবী সৈয়দ ফারুক রেহান বলেন, "একজন মাত্র অভিযোগ দায়ের করেছে আসানসোল উত্তর থানায়। তিনি 55 লক্ষ টাকা প্রতারণার দাবি করেছেন। যদিও তার মধ্যে দশ লক্ষ টাকা তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে। আরও 10 লক্ষ টাকা তিনি নগদ নিয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রায় 50 শতাংশ টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি যে প্রতারণা অঙ্কের কথা বলা হচ্ছে সেই অভিযোগ এখনও পর্যন্ত কেউ করেনি।"

আইনজীবী সৈয়দ ফারুক রেহানের আরও দাবি, "গতকাল রাতে স্ত্রী, শালিকা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে গয়না নিয়ে তা বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন তহসিন আহমেদ। তিনি সেই গয়না বিক্রি করেই আমানতকারীদের টাকা কিছুটা হলেও ফেরত দিতেন। কিন্তু তার আগেই পুলিশ তাঁকে বিনা নোটিশে গ্রেফতার করেছে। শুধু তাই নয়, সেই গয়নার কাগজপত্র নিয়ে আসার জন্য তাহসিন আহমেদকে কোনও সুযোগ দেয়নি পুলিশ।"

অন্যদিকে, গতকাল তাহসিন আহমেদকে গ্রেফতার করার পর তাঁর বাড়ি, অফিসে খানা তল্লাশি চালায় পুলিশ এবং বেশ কিছু নথি-তারা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। তহসিনের আইনজীবী সৈয়দ ফারুক রেহান বলেন, "তহসিন একজন রেজিস্টার শেয়ার ব্রোকার ছিলেন। তার মাধ্যমে আমানত করে মানুষজন শেয়ার ট্রেডিং করতেন এবং সেখান থেকেই মানুষকে মুনাফা দিতেন তাহসিন। শেয়ার বাজারের হাল খারাপ হওয়ার কারণেই তিনি টাকা দিতে পারছিলেন না। কিন্তু, সবাইকেই তিনি টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারই মধ্যে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন।"

উল্লেখিত সমস্ত বিষয়ই তহসিন আহমেদের আইনজীবী আদালতের কাছে রাখেন। যদিও আদালত পুলিশের আবেদন মেনে অভিযুক্তকে 10 দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠায়। এখন দেখার, পুলিশে জিজ্ঞাসায় নতুন কি তথ্য উঠে আসে।

এই সংক্রান্ত আরও খবর

আসানসোলে কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণা! অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ছেলে

আসানসোলে 350 কোটি টাকার জালিয়াতি, গ্রেফতার তৃণমূল নেতার ছেলে

TAGGED:

ASANSOL MONEY LAUNDERING CASE
TAHSIN AHMED
আসানসোল প্রতারণা কাণ্ড
MONEY LAUNDERING CASE
ASANSOL FRAUD CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.