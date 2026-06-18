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মাইথনে প্রকৃতির কোলে যোগশিবির, সামিল পাঁচশোর বেশি পুলিশকর্মী

যোগচর্চাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে হবে ৷ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে 500-রও বেশি পুলিশকর্মীকে নিয়ে শিবিরের আয়োজনে এই বার্তা দিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট ৷

INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026
মাইথন জলাধারের পাশে যোগ শিবির (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 5:13 PM IST

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সালানপুর, 18 জুন: উপলক্ষ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ৷ তাই বৃহস্পতিবার মাইথন জলাধারে প্রকৃতির মাঝে মনোরম পরিবেশে একটি যোগ শিবিরের আয়োজন করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। এই যোগশিবিরে পুলিশ কমিশনারেটের 500-রও বেশি পুলিশকর্মী উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন ৷

পাশাপাশি, পুলিশকর্মীদের উৎসাহ দিতে যোগ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার-সহ কমিশনারেটের একাধিক শীর্ষ ও পদস্থ আধিকারিকরা। সকলেই সম্মিলিতভাবে যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা দেন।

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের যোগ শিবির (ইটিভি ভারত)

21 জুন, রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। দিনটিকে সফল করে তুলতে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বিভিন্নভাবে যোগশিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে দিকে দিকে ৷ একদিকে যেমন জনপ্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন যোগাতে ৷ তেমনি ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সরকারি দফতরের আধিকারিকরা ৷ সাধারণ মানুষ এই বছর বেশি বেশি যোগায় সামিল হতে চলেছেন ৷ পাশাপাশি, যোগ দিবসে শহর কলকাতাজুড়ে বিরাট আয়োজন হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যোগ দিবসে উপস্থিত থাকবেন ৷ ওই দিন রেড রোডে যোগাসনে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে ৷

সুস্থ শরীর রাখতে মানুষ অনেক সচেতন হয়েছেন, এর থেকেই বোঝা যায়। সেইভাবে এগিয়ে এসেছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। ইতিমধ্যেই কমিশনারেটের পক্ষ থেকে দুর্গাপুরের ভগত সিং স্টেডিয়ামে বৃহত যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এবার মাইথনে। মাইথনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝেই পুলিশের এই যোগ শিবির অনুষ্ঠিত হল। তাতে প্রায় 500 পুলিশকর্মী অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার।

INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026
সামিল 500-রও বেশি পুলিশকর্মী (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এবছর কমিশনারেটের উদ্যোগে দু'টি বৃহৎ যোগ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। একটি মাইথন ড্যামে এবং অন্যটি দুর্গাপুরে। এই ধরনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য পুলিশকর্মীদের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক সুস্থতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং চাপ মোকাবিলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের শরীর ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যেই যোগচর্চাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করার আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, আগামী 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হবে। সেই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে । এ বছরের রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠান কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মাইথন ড্যামে আয়োজিত এই মেগা যোগ শিবিরের সমাপ্তি হয় নিয়মিত যোগচর্চা এবং সুস্থ জীবনযাপন বজায় রাখার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ৷

TAGGED:

INTERNATIONAL YOGA DAY
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস
POLICE PERSONNEL PARTICIPATE YOGA
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট
INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026

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