নারী নিরাপত্তায় বড় পদক্ষেপ, মহিলা বাসযাত্রীদের জন্য চালু হেল্পলাইন নম্বর
ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বাসে উঠে মহিলা যাত্রীদের মধ্যে এই হেল্পলাইন নম্বর নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হয় ৷
Published : February 9, 2026 at 5:10 PM IST
দুর্গাপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এক অভিনব ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ করল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট (ADPC) । বাসে যাতায়াতের সময় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা হেনস্তার শিকার হলে মহিলারা যাতে দ্রুত পুলিশের সাহায্য পেতে পারেন, তার জন্য ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে । ওই হেল্পলাইন নম্বরটি হল - 8116604402 ৷
সাম্প্রতিককালে বাসে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছিল । সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ এই উদ্যোগ নিয়েছে । কমিশনারেট এলাকার প্রতিটি রুটের বাসে এখন থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে স্টিকার লাগানো হচ্ছে, যেখানে নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বর এবং কন্ট্রোল রুমের নম্বর দেওয়া থাকছে । বাসে দৃশ্যমান স্থানে হেল্পলাইন নম্বর প্রদর্শন করা হচ্ছে, যাতে বিপদে পড়লে মহিলারা তৎক্ষণাৎ ফোন করতে পারেন ।
আর এদিকে কন্ট্রোল রুমে ফোন আসামাত্রই নিকটবর্তী ট্রাফিক পোস্ট বা মোবাইল ভ্যানকে সতর্ক করা হবে । সাদা পোশাকে পুলিশি নজরদারির পাশাপাশি চালক ও কন্ডাক্টরদেরও সচেতন করা হচ্ছে । কেবল ফোন নয়, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও অভিযোগ জানানোর সুবিধা থাকছে কিছু ক্ষেত্রে । পুলিশের পক্ষ থেকে অতি দ্রুত হেল্পলাইন নম্বর সমস্ত বাস, অটো, টোটোগুলিতে লাগিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ।
এসিপি (দুর্গাপুর) ট্রাফিক রাজকুমার মালাকার বলেন, "মহিলাদের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । অনেক সময় বাসে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে অভব্য আচরণ করা হয়, যা মহিলারা সব সময় লোকলজ্জার ভয়ে বলে উঠতে পারেন না । এই হেল্পলাইন নম্বরটি তাদের মনে সাহস জোগাবে এবং অপরাধীদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করবে । এছাড়াও অনেক সময় মহিলাদের সঙ্গে ভাড়ার বিষয়ে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় মহিলা যাত্রীদের নামানোর বিষয়েও বাসের কন্ডাক্টার দুর্ব্যবহার করেন । তাই পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে আমরা এই হেল্পলাইন চালু করলাম ।"
পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি শিল্পাঞ্চলের মহিলারা । তমলুকের বাসিন্দা কৃষ্ণা ধাড়া নামের এক বাসযাত্রীর কথায়, "মহিলাদের বিশেষ করে ছাত্রীদের টিউশন বা কলেজ, স্কুল থেকে ফেরার সময় মাঝে মাঝে বাসে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয় । এই হেল্পলাইন নম্বর চালু হওয়ায় আমাদের মতো মহিলারা অত্যন্ত নিরাপদ বোধ করবে । বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে এবার থেকে বাসে মহিলারা অনেক বেশি নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে । এখন বাসের গায়ে নম্বর লেখা থাকলে প্রয়োজনে ফোনও করা যাবে, এটা ভেবেই অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি ।"
সোমবার দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতকারী বাসস্ট্যান্ডে মুচিপাড়া ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার চালানো হয় । দুর্গাপুরের উখড়ার বাসিন্দা মহিলা বাসযাত্রী পিঙ্কি ভাণ্ডারী বলেন, "পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই । আমরা দারুণ খুশি পুলিশের এই উদ্যোগে । নিশ্চিতভাবেই মহিলাদের অনেক সময় অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় । আশা করি এবার সেসব বন্ধ হবে ।"