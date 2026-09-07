প্রতিটি বাড়িতে গোপন কুঠুরি-দরজা, কুলটিতে সাইবার অপরাধের 'মিনি জামতাড়া'

প্রতিটি বাড়িতে গোপন কুঠুরি-দরজা, কুলটিতে সাইবার অপরাধের 'মিনি জামতাড়া'
প্রতিটি বাড়ির বাইরে নজরদারির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ পুলিশি অভিযান হতেই, খাবার থালা ফেলে পলাতক অভিযুক্তরা ৷
Published : September 7, 2026 at 7:36 PM IST
আসানসোল, 7 সেপ্টেম্বর: বাড়িতে বাড়িতে সিসিটিভি লাগানো ৷ যাতে পাড়ায় কেউ ঢুকছে কি না, তা সহজেই জানতে পারা যায় ৷ শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি বাড়িতে রয়েছে পিছন দিকের একটি দরজা ৷ বলা যায়, পালানোর জন্য গোপন দরজা ৷ পশ্চিম বর্ধমানের কুলটির নিয়ামতপুরের হরিজন পাড়ায় বেশ কয়েকটি পরিবারে এভাবেই গড়ে উঠেছিল সাইবার অপরাধের গোপন আস্তানা ৷ একেবারে 'জামতাড়া গ্যাং'-এর কায়দায় বাড়িতেই গড়ে উঠেছিল অপরাধচক্র ৷
অভিযোগ, অ্যাকাউন্ট হ্যাক, এটিএম হ্যাক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধে হাত পাকিয়েছিলেন এলাকার বেশ কিছু যুবক ৷ সোমবার আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের কুলটি থানা এবং সাইবার ক্রাইম বিভাগের তরফে অভিযান চালানো হয় ওই এলাকায় ৷ নিয়ামতপুরের হরিজন পাড়ায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালানো হয় ৷ কিছু বাড়িতে দেখা যায় খাবারের থালা ফেলে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন অভিযুক্তরা ৷
ওই পাড়া থেকেই সন্দেহজনক বেশ কয়েকজনকে আটকও করেছে পুলিশ ৷ সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাড়িতে ঘর থেকে ছোট ছোট কুঠুরির মধ্যে পাওয়া গিয়েছে ল্যাপটপ, দামি মোবাইল-সহ নগদ টাকাও ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরে অভিযোগ উঠছিল কুলটি থানা এলাকার এই হরিজন পাড়া থেকে সাইবার ক্রাইমের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ৷ কার্যত 'মিনি জামতাড়া' হয়ে উঠেছিল হরিজন পাড়া ৷ সেরকমই অভিযোগ পেয়ে সোমবার সকালে পুলিশ বাহিনী নিয়ে কমিশনারেটের সাইবার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তারা সেখানে হানা দেন ৷ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকও করে নিয়ে যাওয়া হয় ওই এলাকা থেকে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ পাওয়ায় অতর্কিতে সোমবার অভিযান চালানো হয় ৷ বেশ কিছু মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ-সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে ৷ সেগুলি ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হবে ৷ এলাকা থেকে বেশ কিছু যুবক ও ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে ৷ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি যে অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালিয়েছে, তাঁদের সন্ধানেও তল্লাশি চলছে ৷"