চালু হল 'মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান', দ্রুত অপরাধী ধরতে পদক্ষেপ আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের 'স্কিম ফর মডার্নাইজেশন অফ ফরেনসিক ক্যাপাসিটিজ' অধীনে চালু হল 'মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান' ৷
Published : August 28, 2026 at 8:52 PM IST
দুর্গাপুর, 28 অগস্ট: অপরাধ দমন করতে এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় গতি আনতে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক 'মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান' ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও রাজ্য ফরেনসিক বিভাগের সহায়তায় আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট (ADPC), বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ও উত্তর 24 পরগনার মতো একাধিক জেলায় এই 'মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান' চালু করা হচ্ছে ৷
বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার এই বিশেষ মোবাইল ফরেনসিক ভ্যানের সূচনা করেন ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (পূর্ব) রসপ্রীত সিং-সহ কমিশনারেটের শীর্ষ আধিকারিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকরা ৷ পাশাপাশি, ক্রাইম সিন থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ সংগ্রহ, সেগুলির সঠিক সংরক্ষণ ও প্রাথমিক পরীক্ষার কৌশল সম্পর্কে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷
আধুনিক কী কী সুবিধা থাকছে এই ভ্যানে ?
ডিসি বলেন, "বিশেষভাবে তৈরি এই 14টি ফরেনসিক কিট । রক্তের নমুনা পরীক্ষা, ডিএনএ (DNA)-এর নমুনা সংগ্রহ এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য 14টি আলাদা কিট তৈরি করা হয়েছে ৷ সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ভ্যানের পিছনের অংশে একটি মিনি-ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে । সেখানে রয়েছে রানিং ওয়াটার ও ওয়াশ বেসিনের সুবিধা ৷ ফলে ঘটনাস্থলেই নমুনার প্রাথমিক বিশ্লেষণ সম্ভব ৷
এছাড়াও নজরদারির জন্য এই 'মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান'-এর সামনে ও পিছনে রয়েছে হাইটেক ক্যামেরা । ঘটনাস্থলে গিয়েই চারপাশের ফুটেজ ও ভিডিয়োগ্রাফি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করবে এই দুটি ক্যামেরা ৷ চালক ছাড়াও ভানের সামনের অংশে দু’জন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের বসারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷
অতীতে রাজ্যে যে কোনও বড় অপরাধের পর ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পৌঁছতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যেত ৷ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রমাণ নষ্ট হওয়ার একটি বড় আশঙ্কাও থেকে যেত ৷ নতুন এই মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান চালুর ফলে এখন থেকে যে কোনও অপরাধের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফরেনসিক টিম ৷ ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়ার আগেই অত্যন্ত সুরক্ষিত উপায়ে নমুনা সংরক্ষণ করা যাবে ৷ এর ফলে একদিকে যেমন তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমবে, তেমনই অপরাধীকে দ্রুত সনাক্ত করে প্রমাণভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত তদন্ত সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে ৷
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক 'স্কিম ফর মডার্নাইজেশন অফ ফরেনসিক ক্যাপাসিটিজ' (Scheme for Modernization of Forensic Capacities) প্রকল্পের অধীনে দেশের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান (Mobile Forensic Van - MFV) বরাদ্দ ও চালু করেছে ৷
ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) অনুযায়ী, সাত বছর বা তার বেশি বয়সের মেয়েদের সঙ্গে ঘটা অপরাধের ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে ফরেনসিক দলের পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ এই লক্ষ্য পূরণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের সব জেলা এবং রাজ্য স্তরের ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিগুলোর (FSL) জন্য 619 টি-র বেশি মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান বিভিন্ন রাজ্যে বণ্টন করেছে ৷
যেসব প্রধান রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই ভ্যানগুলি চালু করা হয়েছে সেগুলি হল- মহারাষ্ট্র, সেখানে 259টি ফরেনসিক মোবাইল ভ্যান দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যার প্রথম দফায় 21টি আধুনিক ভ্যান চালু করা হয়েছে ৷ হিমাচলপ্রদেশে তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার করতে বেশ কয়েকটি মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান দেওয়া হয়েছে ৷ গুজরাতে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (NFSU)-এর সহায়তায় এই ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে ৷
এছাড়াও, দিল্লি-এনসিআর, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, অসম, তামিলনাড়ু, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় এই মোবাইল ফরেনসিক ল্যাবগুলি ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে ৷
ঘটনাস্থলে রক্ত, ডিএনএ (DNA), ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং এক্সপ্লোসিভ (বিস্ফোরক)-এর তাৎক্ষণিকভাবে নমুনা সংগ্রহ করার আধুনিক কিট এতে যুক্ত থাকবে ৷ তাই এবার অন্ততপক্ষে এ রাজ্যে এই মোবাইল ফরেনসিক ভ্যান বড়সড় বিস্ফোরণ, খুন, ধর্ষণের মতো অভিযোগ পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করবে বলে আশাবাদী ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ থেকে রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা ৷