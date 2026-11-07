ছটপুজোর ভিড় সামলাতে তৎপর আসানসোল রেল ডিভিশন, থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা
Rail Special Arrangements for Chhath Puja Crowds: যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে বিশেষ হোল্ডিং এরিয়া-অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 7, 2026 at 7:36 PM IST
আসানসোল, 7 নভেম্বর: ছটপুজো উপলক্ষে এখন ঘরমুখো মানুষের ঢল ৷ আর সেই ভিড় সামলাতে বিশেষ প্রস্তুতি নিল পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশন ৷ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের বাড়তি চাপের কথা মাথায় রেখে আসানসোল, জসিডি-সহ ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে জোরদার করা হয়েছে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রী পরিষেবার ব্যবস্থা ৷ ছটপুজো ঘরে ফেরা যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে তৈরি করা হয়েছে বিশেষ হোল্ডিং এরিয়া, বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা, খোলা হয়েছে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার এবং জোর দেওয়া হয়েছে নজরদারি ও পরিচ্ছন্নতার উপর ৷
ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আসানসোল রেল ডিভিশনের গুরুত্ব যথেষ্ট ৷ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকার রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷ আসানসোল জংশন, জসিডি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন ৷ ছটপুজোর সময় এই যাত্রীসংখ্যা আরও বেড়ে যায় ৷ কর্মসূত্রে আসানসোল শিল্পাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বা এরাজ্যে আসা বহু মানুষ ছটপুজো উপলক্ষে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের নিজেদের আদি বাড়িতে ফিরে যান ৷ আবার ভিন রাজ্য থেকেও বহু মানুষ ছট আসানসোল ও সংলগ্ন এলাকায় আসেন ৷
আসানসোল এমন একটি অঞ্চল, যেখানে বাঙালি ও অবাঙালি মিলেমিশে বসবাস করে ৷ এখানকার মিশ্র সংস্কৃতির অন্যতম বড় উৎসব ছটপুজো ৷ ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা থাকলেও, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা শিল্পাঞ্চলেই তৈরি হয় উৎসবের আবহ ৷ ফলে ছটপুজোর সময় রেল পরিষেবার উপর বাড়তি চাপ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক ৷ সেই পরিস্থিতি সামাল দিতেই আগাম প্রস্তুতি নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷
রেলের জন সংযোগ বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আসানসোল ও জসিডি স্টেশনে বিশেষ যাত্রী হোল্ডিং এরিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ সেখানে তাঁবু এবং বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে যাত্রীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে ৷ জসিডি স্টেশনের হোল্ডিং এরিয়াটি প্রায় তিন হাজার বর্গফুট জায়গা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে ৷ আসানসোল রেল ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের সহায়তার জন্য চালু রাখা হয়েছে 'মে আই হেল্প ইউ' বুথ ৷ পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা ৷ বাণিজ্যিক বিভাগের কর্মীরা স্টেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থেকে যাত্রীদের লাইন নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রেনের সময় সংক্রান্ত তথ্য দেবেন ৷
নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ৷ গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাগুলিতে অতিরিক্ত রেল সুরক্ষা বাহিনী বা আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে মহিলা নিরাপত্তাকর্মীরাও রয়েছেন ৷ রেল পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবেন তাঁরা ৷ ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে 844টি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে ৷ আসানসোল ডিভিশনাল কন্ট্রোল রুম থেকে যাত্রীদের ভিড় ও পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন রেলকর্মীরা ৷ বাণিজ্যিক, অপারেটিং ও আরপিএফ মধ্যে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷
এছাড়া স্টেশন চত্বর, প্ল্যাটফর্ম ও যাত্রী প্রতীক্ষালয় জায়গাগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিয়মিত সাফাইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷ জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে আসানসোল ও জসিডি স্টেশনে প্রস্তুত রাখা হয়েছে মেডিক্যাল টিম এবং অ্যাম্বুল্যান্স ৷
রেলের তরফে যাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগে স্টেশনে পৌঁছানো, হোল্ডিং এরিয়া ব্যবহার করা, লাইনে দাঁড়ানো এবং রেলকর্মীদের নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ প্ল্যাটফর্মের প্রবেশপথ ও ট্রেনের দরজার সামনে অযথা ভিড় না-করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ উৎসবের আনন্দে ঘরে ফেরার যাত্রা যাতে কোনওভাবেই দুর্ঘটনা বা বিশৃঙ্খলার কারণ না-হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যেই ছটপুজোকে কেন্দ্র করে বাড়তি সতর্ক আসানসোল রেল ডিভিশন ৷