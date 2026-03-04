বাইরে খরচ লক্ষাধিক, বিনামূল্যে বহু শিশুর 'ক্লাবফুট' নিরাময় করছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল

বাইরে খরচ লক্ষাধিক, বিনামূল্যে বহু শিশুর 'ক্লাবফুট' নিরাময় করছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল
শিশুর বাঁকা এবং বিকৃত পাকে বলা হয় 'ক্লাবফুট' ৷ আসানসোল জেলা হাসপাতালে ইতিমধ্যে প্রায় 300-র বেশি রোগীর সফলভাবে অস্ত্রোপচার করে সুস্থ হয়েছে ।
Published : March 4, 2026 at 6:14 PM IST
তারক চট্টোপাধ্যায়
আসানসোল, 4 মার্চ: একসময় সচেতনতার অভাবে মফঃস্বলের মানুষজন যে রোগকে কার্যত 'অভিশাপ' বলে চিহ্নিত করত, সেই রোগের চিকিৎসাতেই নজির সৃষ্টি করেছে আসানসোল জেলা হাসপাতাল । জন্মের পরে অনেক শিশু বাঁকা পা নিয়ে জন্মায় । চিকিৎসার পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ক্লাবফুট' (Clubfoot) ।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পনসেটি মেথডে (Ponseti Method) এই 'ক্লাব ফুটে'র চিকিৎসা আসানসোল জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে হয় । গত 10 বছরে প্রায় সাড়ে তিনশো শিশুর বাঁকা এবং বিকৃত পা সোজা করেছে ওই হাসপাতাল । যাদের আর বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য যে শংসাপত্র তা নিতে হয়নি ।
কী এই 'ক্লাবফুট'?
'ক্লাবফুট' রোগ আসলে একটি জন্মগত পায়ের বিকৃতি । জন্মের সময় শিশুর এক বা দুই পা ভেতরের দিকে বেঁকে থাকে । সময়মতো চিকিৎসা না-হলে ভবিষ্যতে হাঁটা-চলা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সমস্যা তৈরি হয় । সারাজীবন ওই বাঁকা পা নিয়েই চলতে হয় তাদের । এই রোগীদের বিশেষভাবে সক্ষম হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় ।
কিন্তু আসানসোল জেলা হাসপাতালের অস্থি বিভাগের চিকিৎসকদের চ্যালেঞ্জ ছিল, জন্মের পর 'ক্লাবফুটে' আক্রান্ত শিশুদের বিশেষভাবে সক্ষম শংসাপত্র নয়, বরং সঠিক চিকিৎসায় তাদের ফেরাতে হবে স্বাভাবিক জীবনে । আসানসোল জেলা হাসপাতাল অর্থোপেডিক সার্জন নির্ঝর মাজি বলেন, "প্রতি হাজার নবজাতকের মধ্যে অন্তত 1–2 জন এই সমস্যায় আক্রান্ত হয় । পনসেটি মেথডেই আসানসোল জেলা হাসপাতালে এই রোগের চিকিৎসা চলছে গত 10 বছর ধরে ।"
কী এই পনসেটি মেথড?
আন্তজার্তিক অস্থি বিশেষজ্ঞ ইগনাসিও পনসেটি এই চিকিৎসা পদ্ধতি শুরু করেছিলেন । তাই এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে পনসেটি মেথড বলে । আসানসোল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, জটিল বড় অস্ত্রোপচার ছাড়াই ধাপে ধাপে এই রোগের চিকিৎসা করা হয় । নবজাতকের পা বাঁকা দেখার পরেই এই চিকিৎসা খুব দ্রুত শুরু করতে হয় । সাধারণত পাঁচ সপ্তাহ ধরে নিয়মিত প্লাস্টার পরিবর্তন করা হয় । অর্থাৎ বারবার প্লাস্টার করা হয় ।
অর্থোপেডিক সার্জন নির্ঝর মাজি বলেন, "এক্ষেত্রে ছোট শিশুর পায়ে বারবার প্লাস্টার করা বেশ কঠিন কাজ । কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পদ্ধতিতে প্লাস্টার করতেই হবে । সেক্ষেত্রে বাবা-মায়েরও একটা দায়িত্ব থাকে । শিশুটির কোনোরকমের কষ্ট বা প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে কি না, তা নজর রাখা । এই মুহূর্তে আমরা সমস্ত চিকিৎসকদের ফোন নম্বর শিশুর বাবা-মাকে দিয়ে রাখি । যাতে কোনোরকমের কিছু অসুবিধা মনে হলে আমাদের সঙ্গে তারা দ্রুত ও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন ।"
তিনি আরও বলেন, "এরপরেই একটি ছোট টেনোটমি করা হয় । লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া দিয়েই শিশুটির পায়ের পেছনে শিরার উপর অস্ত্রোপচার করা হয় । কারণ, এই শিরাটি প্রচণ্ড টান হয়ে থাকে এই শিশুদের । সেটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা হয় । পরিশেষে পা সোজা করতে বিশেষ ব্রেস বা জুতো দেওয়া হয় পরানোর জন্য । এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে বেশ কয়েকমাসের মধ্যেই শিশু পা ধীরে ধীরে সোজা হতে শুরু করে । আসানসোল জেলা হাসপাতাল এই রোগের চিকিৎসার সফলতা নজরকাড়া ।"
প্রাইভেটে চিকিৎসার খরচ কেমন ?
আসানসোল জেলা হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন নির্ঝর মাজির কথায়, "বাইরেই চিকিৎসা করাতে গেলে বিভিন্ন হাসপাতাল বিভিন্ন রকমের চার্জ নেয় । প্রাথমিকভাবে দেখলে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ আছে এই চিকিৎসায় । কারণ, প্রতিবার প্লাস্টার করতে ছ’হাজার টাকা খরচ হয় । দু’টি পায়ে পাঁচবার প্লাস্টার করলে সেখানেই 30 হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় । অস্ত্রোপচারের কারণে 30-35 হাজার টাকা খরচ হয় । এছাড়া লাগে জুতো । জুতো জোড়ার দাম তিন হাজার টাকা । প্রতি দু'মাস অন্তর এই জুতো পালটাতে হয় । অর্থাৎ প্রায় লাখখানেক টাকা খরচ হয়ে যায় বাবা-মায়ের । আসানসোল জেলা হাসপাতালে এই চিকিৎসা একেবারেই বিনামূল্যে হয় । বর্তমানে একটি সেচ্ছাসেবী সংস্থা ক্লাব ফুটে আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ জুতো প্রদান করছে । ফলে সেটাও বিনামূল্যে শিশুরা পাচ্ছে ।"
দক্ষিণবঙ্গের ভরসা আসানসোল জেলা হাসপাতাল
এমনিতেই আসানসোল জেলা হাসপাতালে উপরের উপরে প্রচণ্ড রোগীদের চাপ । আসানসোল মহকুমা তো আছেই । এর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান পুরো জেলা পাশাপাশি দামোদর এবং অজয় নদ বরাবর বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বীরভূমের প্রান্তিক এলাকা থেকে প্রচুর রোগী আসানসোল জেলা হাসপাতালে আসে । শুধু তাই নয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডেরও প্রচুর রোগী এই হাসপাতালের উপরে ভরসা রাখে । 'ক্লাবফুট' চিকিৎসায় মফঃস্বলের নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন আসানসোল জেলা হাসপাতালেকে যেন বন্ধুর মতো করে পেয়েছে ।
আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিলচন্দ্র দাস বলেন, "ক্লাবফুটের চিকিৎসায় আসানসোল জেলা হাসপাতাল নজিরবিহীন সাফল্য পেয়েছে । এই সাফল্য মানুষজনের ভরসা বাড়িয়েছে হাসপাতালের উপরে । আগামিদিনে আমরা আরও ভালো করে এই রোগের চিকিৎসা করতে চাই ।"
অর্থোপেডিক সার্জন নির্ঝর মাজি বলেন, "ক্লাবফুট কোনও অভিশাপ নয় । জন্মের পর যত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়, ততই ভালো ফল পাওয়া যায় । পনসেটি পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপারেশন ছাড়াই শিশুর পা স্বাভাবিক করা সম্ভব । আমাদের হাসপাতালে গত 10 বছরে বহু শিশুর সফল চিকিৎসা হয়েছে, এবং পরিষেবাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে ।" চিকিৎসকদের মতে, সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে আরও বেশি শিশু সময়মতো চিকিৎসার আওতায় আসবে ।