খনি শ্রমিকদের একদিনের বেতনেই কয়লাঞ্চলে রাম মন্দির, কোলিয়ারির পুজো জমজমাট

খনি শ্রমিকদের একদিনের বেতনেই কয়লাঞ্চলে রাম মন্দির, কোলিয়ারির পুজো জমজমাট
Asansol Durga Puja: ধেমোমেন কোলিয়ারির কর্মরত শ্রমিকরা তাঁদের একদিনের বেতন দান করে এই পুজো অনুষ্ঠিত করেন। সিনারির মাধ্যমে দুর্গা প্রতিমা এখানে অন্যরকম ৷
Published : October 17, 2026 at 3:46 PM IST
আসানসোল, 17 অক্টোবর: কয়লাঞ্চলে যে সমস্ত পুজোগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে ধেমোমেন কোলিয়ারির পুজো সমগ্র আসানসোলের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয়। মূলত ধেমোমেন কোলিয়ারির শ্রমিকরাই এই পুজোর আয়োজক। শ্রমিকরা তাঁদের একদিনের বেতন দান করে এই পুজো আয়োজন করেন।
সঙ্গে স্থানীয় কিছু সমাজসেবীরাও এই পুজোর উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, "এত দিন পর্যন্ত এই পুজো দখল করে রেখেছিল এক সমাজ বিরোধী। তৃণমূল আমলে যার বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। বর্তমানে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করার পর এই পুজো এখন কোলিয়ারি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের নিজের পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এবার বাড়তি উৎসবের আমেজ।"
ধেমোমেন কোলিয়ারির পুজোর এবছরের থিম রাম মন্দির। উদ্যোক্তাদের দাবি, রাবণ রাজ শেষ হয়ে ধেমোমেনে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে ৷ পুজো এবছর 54তম বর্ষে পদার্পণ করল। এক সময় খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের উৎসবের জন্যই এই বারোয়ারি পুজো শুরু হয়েছিল। খনি শ্রমিকরাই এই পুজোর উদ্যোক্তা ছিলেন। ধেমোমেন কোলিয়ারির কর্মরত শ্রমিকরা তাঁদের একদিনের বেতন দান করে এই পুজো করেন। বিশাল মণ্ডপ, চন্দননগরের লাইট এবং সিনারি করা দুর্গা প্রতিমা, চিরকাল এই ট্রাডিশনেই ধেমোমেন কোলিয়ারির পুজো হয়ে আসছে। এবছরও তার অন্যথা হয়নি।
এবার মণ্ডপ করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে। তার সঙ্গে রয়েছে চোখ ধাঁধানো আলো। রাতের বেলায় ঝলমল করছে মণ্ডপ। সঙ্গে দুর্গা প্রতিমাকে রাখা হয়েছে দৃশ্যায়নের মাধ্যমে। সিনারির মাধ্যমে দুর্গা প্রতিমা এখানে অন্যরকম। প্রতিদিনই বহু দর্শনার্থীর ভিড় হয় এই দুর্গাপুজোয়। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় একটি মাঠে মেলাও হয়, রাস্তার দু'পাশের দোকান। ফলে বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে ধেমোমেন কোলিয়ারির পুজো।
তবে এই পুজো এতদিন পর্যন্ত এক সমাজ বিরোধী নিজের দখলে রেখেছিল বলে অভিযোগ ৷ শ্রমিকরা একদিনের বেতন দান করলেও তাঁদের এই পুজোয় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হত বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যে পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি ঘটে। বর্তমানে সেই সমাজবিরোধী গা-ঢাকা দিয়েছে পুজো উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে এসেছেন স্থানীয় সমাজসেবীরা।
স্থানীয় সমাজসেবী ভিকি যাদব বলেন, "এতদিন পর্যন্ত ধেমোমেন কোলিয়ারিতে রাবণ রাজ চলত। বর্তমানে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই কারণেই আমরা থিম হিসেবে রাম মন্দিরকে থিম হিসেবে তুলে নিয়ে এসেছি।" পুজো উদ্বোধন করতে এসেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার। বলেন, "মোদিজি বলেছিলেন ভয় মুক্ত বাংলা তৈরি করবেন। এখানে আইনের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই ধেমোমেনেও আর ভয় নেই। মানুষ এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবে মেতেছে।"