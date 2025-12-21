নাবালককে নৃশংস খুনে 2 জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
মৃতের অভিযুক্ত নাবালক বন্ধুর মামলা জুভেনাইল কোর্টে বিচারাধীন ৷ 35 জনের সাক্ষ্য ও ফরেন্সিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে মামলার রায়দান বিচারকের ৷
Published : December 21, 2025 at 5:15 PM IST
আসানসোল, 21 ডিসেম্বর: নাবালককে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত দুই আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল আসানসোল আদালত ৷ এই মামলায় অভিযুক্ত বিট্টু মণ্ডল এবং তার মামা উদয় মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক ৷ তাদের যাবজ্জীবন সাজা শোনায় আদালত ৷ এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত নাবালক হওয়ায়, তার বিচার প্রক্রিয়া জুভেনাইল কোর্টে চলছে ৷
জানা গিয়েছে, গত 2023 সালের 26 মার্চ হিরাপুর থানা এলাকার এক কিশোর নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ বহু খোঁজাখুঁজি করে দু’দিন পর দামোদর নদের ধারে একটি বস্তার মধ্যে উদ্ধার হয় ওই নাবালকের দেহ ৷ তার মুখ, হাত-পা টেপ দিয়ে বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমে ওই নাবালকের বন্ধু ও তার দাদা বিট্টু মণ্ডলকে গ্রেফতার করে ৷ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিহার থেকে উদয় মণ্ডলকে গ্রেফতার করে হিরাপুর থানার পুলিশ ৷
তদন্তকারীরা জানতে পারেন, মুক্তিপণের জন্য ওই নাবালককে অপহরণ করার ছক কষা হয়েছিল ৷ নাবালক বন্ধু এবং তার দাদা ও মামা, তিনজন মিলে সেই ষড়যন্ত্র করে ৷ মৃত নাবালকের বন্ধুকে ব্যবহার করা হয়েছিল তাকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য ৷ খেলতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোতেই অপহরণ করা হয় ওই কিশোরকে ৷
এরপর দামোদর নদের ধারে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে মুখ, হাত-পা টেপ দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা হয় ৷ কিন্তু, বিষয়টি দূর থেকে বেশ কয়েকজন দেখতে পেয়ে যান ৷ ফলে তাঁরা ভয় পেয়ে সেখানেই ওই নাবালককে শ্বাসরোধ করে মেরে দামোদরের ধারে ফেলে দিয়ে পালায় ৷
আসানসোল আদালতের সরকারি আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ বলেন, "নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল ওই কিশোরকে ৷ শুধু তাই নয়, অপহরণের পর মুখে টেপ বাঁধা অবস্থায় তারই মোবাইল থেকে ছবি তুলে বাড়ির লোকের কাছে পাঠানো হয়েছিল মুক্তিপণ চেয়ে ৷ নাবালককে খুন করার পর, পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে তার ফোনটি আসানসোল স্টেশনের 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মের পিছন দিকে ফেলে দিয়ে আসা হয় ৷ যাতে একটি বিশেষ শ্রেণিকে এই খুনের ঘটনায় পুলিশ সন্দেহ করে ৷"
আইনজীবী আরও জানান, মৃত নাবালকের হাতে মিলেছিল বেশ কয়েকটি চুল ৷ পরবর্তীকালে পুলিশ প্রমাণ হিসেবে আদালতের কাছে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছিল ৷ যে চুল নাবালকের হাতে পাওয়া গিয়েছিল, সেই চুলের নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করলে অভিযুক্ত বিট্টু মণ্ডলের সঙ্গে মিলে যায় ৷ শুধু তাই নয়, যে ফোনটি পাওয়া গিয়েছিল 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মের পিছনে, সেই ফোনটি ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয় ৷ সেখানে ওই ফোন থেকে মুক্তিপণ চাইতে ব্যবহার করা ছবিটি রিকভার করা হয় ৷ পাশাপাশি, ছবিটি কোথায় তোলা হয়েছিল, কবে তোলা হয়েছিল, তার স্থান-কাল সব খুঁজে বের করে ফরেন্সিক বিভাগ ৷
অন্যদিকে, ঘটনার দিন যে দোকান দু’টি থেকে দড়ি ও টেপ কেনা হয়েছিল, সেই দোকানিরা অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেন ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্ত বিট্টু মণ্ডল নিজের প্রেমিকাকে পুরো ঘটনা জানিয়েছিলেন ৷ অন্ডালের বাসিন্দা সেই যুবতী পুলিশকে সব ঘটনা জানিয়ে দেন ৷
এই ঘটনায় মোট 35 জন সাক্ষী সাক্ষ্য দান করেছেন ৷ সব তথ্যপ্রমাণ ও সাক্ষীদের বয়ানের উপর ভিত্তি করে আসানসোল আদালতের বিচারক অভিযুক্ত বিট্টু মণ্ডল এবং তার মামা উদয় মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনান ৷ জানা গিয়েছে, এই উদয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক মামলা রয়েছে ৷ যদিও, মৃতের বন্ধুও নাবালক, তাই তার মামলাটি এখন জুভেনাইল কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে ৷