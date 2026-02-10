অগ্নিমিত্রার উদ্যোগে চালু হল বন্ধ থাকা আসানসোল-বোকারো প্যাসেঞ্জার ট্রেন, প্রথমদিনে যাত্রী বিধায়ক

অগ্নিমিত্রার উদ্যোগে চালু হল বন্ধ থাকা আসানসোল-বোকারো প্যাসেঞ্জার ট্রেন, প্রথমদিনে যাত্রী বিধায়ক
কোভিডের সময় থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়া আসানসোল-বোকারো প্যাসেঞ্জার ট্রেন ফের চালু হল ৷ আদ্রা, পুরুলিয়া-সহ ঝাড়খণ্ড যাওয়া যাত্রীরা খুশি ৷
আসানসোল, 10 ফেব্রুয়ারি: কোভিডের সময়কাল থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আসানসোল থেকে বোকারো পর্যন্ত চলা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৷ ফলে আদ্রা, পুরুলিয়া-সহ ঝাড়খণ্ডের বোকারোয় কর্মসূত্রে যাওয়া নিত্যযাত্রীরা অসুবিধায় পড়তেন ৷ সেই সমস্যার সমাধান হল অবশেষে ৷ ফের চালু হল আসানসোল-বোকারো প্যাসেঞ্জার ট্রেন ৷ আর প্রথমদিনে যাত্রী হিসাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সফর করলেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই লোকাল ট্রেনে বার্নপুর স্টেশন থেকে আদ্রা পর্যন্ত যাত্রা করেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ মূলত লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানতে উঠেছিলেন তিনি ৷ আর তখনই এই ট্রেন বন্ধ থাকার কথা জানতে পারেন বিজেপি বিধায়ক ৷ যাত্রীরা জানান, আসানসোল থেকে বোকারাগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি যেন পুনরায় চালু করা হয় ৷ তাহলে নিত্যযাত্রীদের সুবিধা হবে ৷
সমস্যা শোনা মাত্র নিজের উদ্যোগে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং রেলমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত তিনি আবেদন করেন ৷ এমনকি আদ্রা রেল ডিভিশনের ডিআরএম-কেও তিনি অনুরোধ করেছিলেন ৷ কয়েকদিন আগে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, অগ্নিমিত্রা পালকে ফোন করে আশ্বস্ত করেন আসানসোল-বোকারো প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করা হবে ৷ সেই মতো মঙ্গলবার থেকে আসানসোল-বোকারো ভায়া পুরুলিয়া ট্রেনটি চালু হয়ে গেল ৷
এদিন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এই ট্রেনে যাত্রা করে জয়চণ্ডী স্টেশন পর্যন্ত যান ৷ নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি ৷ যাত্রীরাও অগ্নিমিত্রা পালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রেনটি ফের চালু করার জন্য ৷
দু’দিন আগে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়েছিল আসানসোল থেকে বোকারো গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি পুনরায় চালু হবে। সেইমতো মঙ্গলবার এই ট্রেন নতুন করে চলাচল শুরু করল। আসানসোল থেকে আদ্রা হয়ে পুরুলিয়া স্টেশন হয়ে এই ট্রেনটি ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ অতীতে এই ট্রেনটি নিত্যযাত্রীদের জন্য খুব জনপ্রিয় ছিল ৷ কিন্তু, কোভিডের সময়ে যাত্রী না-হওয়ার ফলে ট্রেনটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, কোভিডের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া অন্যান্য ট্রেন চালু হলেও, এটি এতদিন বন্ধই ছিল ৷
অগ্নিমিত্রা পাল আসানসোল স্টেশনে ফিরে এসে বলেন, "সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, আসানসোল থেকে বোকারো প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি শুরু করার জন্য ৷ আমরা তা করতে পেরেছি ৷ রেলমন্ত্রীকেও অশেষ ধন্যবাদ ৷ তিনি আমাকে ফোন করে এই বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন এবং তিনি উদ্যোগ নিয়ে এই ট্রেনটি চালু করেছেন ৷ পাশাপাশি, আসানসোল রেল ডিভিশন ও আদ্রা রেল ডিভিশনের ডিআরএম এবং পূর্ব রেলের জিএম-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷